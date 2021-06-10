«Красная линия» для Москвы в отношениях с Киевом - это членство Украины в НАТО, что недвусмысленно и обозначил российский президент, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру

Ранее Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер в частности назвал закон о коренных народах Украины «ударом по русскому народу в целом», допустил вхождение Украины в НАТО и напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее десяти минут.

Андрей Золотарев, отвечая на вопрос, являются ли это интервью повышением ставок перед встречей с президентом США Джо Байедном, или Россия теперь постоянно будет воспринимать Украину как постоянный источник проблем и угроз, заявил следующее:

- Это вполне логичный ход, когда накануне переговоров поднимают ставки и обозначают «красные линии». В качестве такой «красной линии» обозначен отнюдь не «закон коренных народах», который делит украинцев на три сорта (титульную нацию, коренные народы и все остальные). Если бы его назвали просто законом «о защите крымских татар», это было бы понятно и не носило бы такого ярко выраженного дискриминационного характера.

Но это отнюдь не «красная линия». «Красная линия» — это членство Украины в НАТО, что недвусмысленно и обозначил российский президент.

Понятно, что сейчас речь о вступлении Украины в НАТО не идет, но другая сторона с целью поднятия ставок может конкретизировать свои формулировки в отличие от общих заявлений о том, что «двери НАТО открыты» и предоставить ПДЧ Украине. Вот президент России и выступил с таким предупреждением.

Что это может означать? НАТО отнюдь не настроен идти на конфронтацию с Россией, о чем свидетельствуют последние заявления генсека Столтенберга. Но накануне переговоров важно было поднять ставки и обозначить «красные линии».

НАТО и США хотят использовать Украину как инструмент геополитического давления на Россию и как долгоиграющий повод для антироссийских санкций, которые никто отменять не собирается. В то же время они не хотят, чтобы ситуация перешла в фазу горячей войны.

Вопрос будущих отношений между Россией и США зависит от того, какая линия в окружении Байдена возьмет верх: компромиссная, которую олицетворяет бывший госсекретарь Джон Керри, пролоббировавший встречу в Женеве, либо более жесткая, которую ассоциируют с Блинкеном или Салливаном. Время покажет.

Я не думаю, что и та, и другая сторона пойдут друг другу на какие-то радикальные уступки. Это ознакомительная встреча. Сторона важно понять и почувствовать друг друга. Но каких-то кардинальных решений в стиле «Байден сдаст Украину Путину» не будет. Просто наши «патриоты-алармисты» любят натягивать сову на глобус. Максимум стороны зафиксируют необходимость выполнения Минских соглашений, что устраивает и Москву, но не более того.