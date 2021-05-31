Марина Максимчук, директор Донецкого краеведческого музея, в ведении которого находится мемориал "Саур-Могила", рассказала интернет-изданию Украина.ру о работах по разминированию и расчистке этой легендарной высоты, где в 1943 и 2014 годах происходили жестокие бои

-Марина Викторовна, в соцсетях активно обсуждаются работы, которые сейчас проводятся на Саур-Могиле. Многие говорят, что речь идет о восстановлении еще советского мемориала, который был разрушен в ходе боев летом 2014 года. В общем, что там сейчас происходит?

— Да данный момент никакого восстановления мемориального комплекса не проводится. Сейчас идет только разминирование и разбор завалов.

-А что там есть еще мины?

— Пока работниками МЧС ДНР были найдены две мины, но времен Великой Отечественной войны. Проектные работы еще не ведутся. С 25 мая идет разминирование.

-Была информация, что нашли какой-то подвал, в котором ополченцы прятались во время украинских обстрелов. Так ли это?

— Да, найден подвал… Это скорее не подвал, а техническое помещение. При постройке ступеней прошлого монумента — еще прошлого, а не того, который существует сейчас, были уложены плиты, под которыми находятся, если так можно выразиться, технические ямы, которые и были накрыты этими самыми плитами.

Поэтому при разборе завалов плиту, естественно, сдвинули и увидели вот этот технический подвал.

Да, во время обстрелов украинской артиллерии там прятались ополченцы. Там было несколько входов и выходов. Насколько я понимаю, в конце одного из боев там были взорваны почти все входы и выходы.

В этот подвал можно было войти со стороны поля. Но сейчас входа этого нет, он завален, а подвал остался под плитами. Вот поэтому его и обнаружили только сейчас. Саур-Могила в руках ополченцев © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

-Новые, неизвестные могилы ополченцев нашли?

— Нет. Но работы только начались. Они продлятся 21 день. МЧС планирует именно за этот срок всё закончить, если будет в порядке и ничего не помешает.

-А что будет после разминирования? Восстановление мемориала?

— Для начала будет сделан проект и утвержден, а уже потом будет реконструкция и всё остальное. Чтобы были проведены проектные работы, там должно быть безопасно работать. Конечно же, старый мемориал будет восстанавливаться, так как мемориал на Саур-Могиле — это памятник общенационального значения.

-На самой высоте есть могилы, погибших ополченцев, и под ней тоже есть могилы ополченцев. Что будет с ними?

— Их никто не трогает и не собирается трогать.

-Сколько в год человек, посещает Саур-Могилу? Есть такие данные?

— Например, 8 мая, перед празднованием Дня Победы, ее посетили до 10 тысяч человек. Примерно такое же количество посещает ее и 8 сентября, на День Освобождения Донбасса. Плюс посетители, которые приезжают в любые другие дни.