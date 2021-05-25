Запрет авиасообщения с Белоруссией и перелетов над ее территорией грозит серьезными экономическими убытками всем участникам этой затеи, убежден политолог Дмитрий Абзалов

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Днем 23 мая в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».

Изначально канал сообщал, что «борт был почти над границей». Позже на нем появилось сообщение о том, что на момент поступления сообщения о минировании ближайшим был аэропорт Минска, принять борт просили и Афины, и Вильнюс.

В Минобороны Белоруссии сообщили, что для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС страны МиГ-29. Первый заместитель командующего ВВС Белоруссии Андрей Гурцевич заявил, что военные получили задачу «осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну».

Впоследствии данные о бомбе не подтвердились. СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании.

В пресс-службе Ryanair сообщили, что белорусские власти уведомили экипаж о потенциальной угрозе безопасности на борту и дали указание совершить посадку в Минске. После проверки «ничего страшного не было обнаружено», власти разрешили самолету с пассажирами и экипажем вылететь примерно через пять часов пребывания на земле в Минске. В компании не уточнили, разрешено ли было Протасевичу продолжить полет.

Госканал «Беларусь 1» сообщил, что милиция задержала журналиста после того, как его фотографию из аэропорта отправили оппозиционному блогеру Антону Мотолько, которого власти Белоруссии включили в список террористов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что самолет вынудили сесть именно ради того, чтобы задержать Протасевича.

Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте © Commons.wikimedia/Adrian Pingstone - Дмитрий, насколько правомерны были эта посадка самолета и это задержание?

— На самом деле вопрос ни разу не тривиальный. Во-первых, сам факт того, что с политической точки зрения сажать самолет — это, конечно же, оригинально, я бы сказал, и это беспредел. Но с точки зрения прецедентов — они есть. Берем ситуацию с самолетом [президента Боливии Хуана Эво] Моралеса, который перелетал через весь Европейский союз в Латинскую Америку. И его сажали и обыскивали. В США после 11 сентября в случае захвата поднимались истребители. Более того, в то время был приказ в случае чего сбивать самолеты. Соответственно, были примеры с «Моссадом» в Израиле, когда сажали самолеты или не давали взлететь. Поэтому прецедентов достаточно много.

Но, конечно, история особенная и требует юридической интерпретации, потому что у нас есть транссибирский коридор между Европейским союзом и Юго-Восточной Азией [через Беларусь]. То есть можно теперь сажать все, что летит через этот коридор? Вопрос еще заключается интересный в том, что такое самолет и что такое воздушное пространство. Действуют ли на территории воздушного пространства законы той страны, в котором оно находится? Например, может ли человек из американских санкционных списков пролететь через территорию США, потому что воздушное пространство предоставляет, по идее, США и там действуют все требования навигации страны, в котором оно находится?

- То есть, по идее, белорусские власти могут ссылаться на подобные юридические прецеденты?

— Учитывая, что прецеденты были, тем же Франции, Швейцарии, которые отзывали перелеты, придется доказывать законность этих действий. Есть знаменитый пример с Турцией, которая посадила самолет, в котором, по ее данным, были грузы военного назначения из Сирии. Они посадили, груз изъяли, отправили дальше. А это страна НАТО, между прочим. На самом деле истории такие есть, и тогда нужно либо всех за это [наказывать], либо какую-то единую систему вырабатывать.

А пока что возникает ситуация, что система, которая вроде бы за уголовным правовым полем находится, например система, связанная с авиадиспетчерами, оказывается заложницей такого типа действий. Поэтому это очень серьезный прецедент, и нужно понимать, как из него выходить. Потому что если эту лазейку закрывать, то много стран надо разводить по санкциям, а я не представляю, как Великобритания закроет трафик с США.

- Сейчас ряд западных стран уже заявили о готовности ввести санкции против Беларуси. Как Минск сейчас может защищаться? В какой юрисдикции?

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

- По данным СМИ, якобы существуют записи с борта, свидетельствующие о том, что решение о посадке было принято непосредственно экипажем.

— Это станет известно только тогда, когда они вернутся и дадут показания, но, судя по всему, они все-таки пытались как-то дотянуть, и важнейшим фактором здесь станет, скорее всего, перехват. Другое дело, что примеров такого перехвата тоже много — в США, Израиле и т.д. Поэтому прецеденты и тут были, и там очень жестко законодательство действовало. Но выглядело это немного топорно.

Ну и плюс ко всему это технологически немного странная вещь: произошло затухание какое-то, и заново это все разжигать — какие-то риски в этом присутствуют. С другой стороны, при перемещениях в воздушном пространстве — надо понимать — всегда есть риски. У нас же тоже примеров масса была, когда людей паковали на Мальдивах или в ОАЭ и отправляли их, между прочим, на суд. В других странах тоже происходила передача. Поэтому с этой точки зрения такие примеры есть, но надо делать это как-то все более изящно, и есть много разных других способов: есть примеры, когда французы забирали людей, например, из Италии и спокойно их увозили. Были примеры с «Моссадом», который тем же самым занимался в Латинской Америке.

- В таком случае стоит ли ожидать от Запада чего-то более жесткого, чем запрет полетов над Беларусью? Или там понимают, что ситуация неоднозначная…

— Нет-нет, отреагировать надо будет, просто надо понимать, что вся повестка сбита — вообще-то на этом саммите [ЕС в мае] должна была обсуждаться не Белоруссия, а отношения с Москвой. Но Лукашенко опять влез в повестку двумя ногами, поэтому понятно, что заявление будет. Вопрос в другом: хорошо, допустим, вы запретили перемещение через Беларусь, а как вы будете осуществлять авиасообщение из Прибалтики, скажем, на Ближний Восток?

- Через Россию.

— Тогда получается, что вы свои денежные средства перекинете в Российскую Федерацию. А если через Европу облетать, то будут получаться большие крюки, а любое непрямое сообщение приводит к тому, что у вас увеличивается стоимость керосина, который вы расходуете на перемещение. Для примера: военный конфликт Индии и Пакистана привел к закрытию воздушного пространства, как и конфликты, периодически возникающие в Израиле. Это привело к тому, что крюки образовывались огромные — стоимость повышалась на 10-15% как минимум. А теперь представим, что вы летите в Украину из Прибалтики, и вам придется делать крюк через Польшу.

Поэтому это идея интересная, но это может привести к серьезным экономическим убыткам, а учитывая то, что у нас авиаотрасль перенесла основные издержки во время пандемии (обанкротилось порядка 1/6 всех компаний), то дополнительное усложнение логистики приведет к форсированному росту цен на билеты, которые и так высокие.

Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

- Наверняка же там тоже не глупые люди сидят, которые осознают эти риски. И, может, все эти санкции останутся на этапе риторики или будут проведены в каком-то чисто формальном варианте?

— Нет-нет-нет, это будет введено в любом случае, потому что реагировать надо.

- Но, возвращаясь к тому, о чем мы говорили вначале, Беларусь в ответ может начать апеллировать ко всем перечисленным прецедентам…

— Это так не работает. Если есть инструменты экономического давления, как у Китая, с вами общаются, если нет — до свидания. Никто уже к единому правовому полю не апеллирует — это моветон.

- У Минска есть инструменты давления?

— Инструменты давления в принципе есть с точки зрения трафика, с точки зрения экспорта калийных удобрений, но вопрос в другом заключается, что, скорее всего, дело закончится следующим: ограничат авиасообщение, а, например, железнодорожное и автосообщение не будут ограничивать. И в результате возникнет очень интересный феномен. Получается, что ни одна европейская компания не сможет залететь в воздушное пространство Белоруссии, а значит ли это, что ни одна из европейских компаний не сможет сесть в белорусском аэропорту? Соответственно, к чему это приведет? Как минимум — потеряется белорусский рынок.

Вообще что такое европейская компания? Чем она определяется? У нее самолет может быть зарегистрирован на островах в офшорах, например. То есть полный разрыв авиасообщения с Белоруссией имеет свои особенности, потому что у вас сразу же накроется разворотный мост Украина—Москва, и как вы будете летать? На «Белавиа»? Только она тогда станет монополистом.

- В Украине уже собираются вынести на рассмотрение Кабмина вопрос о «Белавиа» как раз.

— Ну вот, и что делать дальше? Предположим, «Белавиа» убирается, а кто сможет летать? Украинские компании смогут летать в Белоруссии? А если они не смогут в нее залетать, то как они вообще собираются перемещаться? Авиасообщение с Российской Федерацией закрыто — у вас уже 1/8 серой зоны. Рядом находится впритык Белоруссия. И как вы долетите до Литвы, например?

Но реакция будет, конечно, единая позиция. Очень многое будет зависеть от будущего непосредственно этого человека (Протасевича. — Ред.).

- А какое будущее ждет этого человека?

— В чем особенность Белоруссии — это страна, в которой есть смертная казнь, причем без моратория. Естественно, что никто не будет давать возможность это провести — человек, скорее всего, получит какой-то срок, но при этом не подпадет под расстрельные статьи. И как минимум год с него будут пылинки сдувать, насколько это возможно для белорусской системы.