Позиция Украины в по Донбассу состоит в том, что она не может выполнить Минские соглашения, но и не может от них отказаться. Тем не менее, Киеву нужно демонстрировать хоть какую-то готовность к компромиссу, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Ранее российская газета «Коммерсант» сообщила, что Украина передала «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе.

Известно о трех основных пунктах, которые Украина предлагает изменить: передача Киеву контроля над границей до выборов на Донбассе, необходимость согласовывать изменения в Конституцию с Донецком и Луганском, а также совместное патрулирование Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ДНР и ЛНР до местных выборов в регионе.

- Андрей Владимирович, получается, в этих предложениях нет ничего нового?

— Да. Это все в том же формате, из-за чего за эти шесть лет фактически ничего не изменилось. Этот формат коммуникации «Что наше — то наше, а о вашем поговорим» ведет к замораживанию ситуации, что мы, собственно говоря, имеем. То есть выдвигаются заведомо неприемлемые условия, на которые другая сторона точно не пойдет, и имитируется процесс без всяких шансов на достижение результата. Ясно, что достичь политического урегулирования, выдвигая такие требования, невозможно.

Позиция Украины была сформулирована вице-премьером по реинтеграции Резниковым (мы не можем выполнить Минские соглашения, но не можем от них отказаться), но ей все равно надо показать хоть какие-то признаки конструктива. Отсюда выдвигаются такие предложения.

Да, позиция Киева не изменилась — сначала граница, потом выборы, позиция самопровозглашенных республик —сначала выборы, потом граница. Но их позиция опирается именно на Минские соглашения, на то, как в них прописано.

Я так понимаю, что убедить Париж и Берлин в том, что их надо переписать или изменить так, как того хочет Украина, не удалось.

- А может ли это бесконечное давление Киева рано или поздно додавить Францию и Германию?

— Я думаю, что им сейчас не до того. У Макрона генералы пишут об угрозе исламизации, это не может не тревожить (тем более на фоне рейтинга Мари Ле Пен). Меркель фигура уходящая, но ситуация такова, что ХДС может проиграть выборы. Ей надо думать об этом, а не об Украине. Поэтому дожимать ситуацию в интересах Украины они точно не будут. Более того, они не раз демонстрировали, что готовы на урегулирование и в том числе за счет интересов Украины.

- Формально это иная тема, но как преследование Медведчука отразится на этом процессе?

— Оно ведет к замораживанию конфликта и ужесточению позиций сторон. Медведчук очень специфическая личность, у него весьма специфическая команда, но у него был карт-бланш. Он был лицом, которому доверяла Москва.

Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина

Понятно, что на процессе это отразится исключительно негативно. Тем более что украинская сторона пыталась найти какую-то альтернативу Медведчуку, но эта альтернатива так и не появилась. Следовательно, это тоже будет одним из факторов заморозки процесса.

- Часть украинских экспертов говорит о том, что Россия согласится на «модернизацию» Минских соглашений, если Киев не будет поднимать вопрос Крыма. Возможны ли в принципе такие размены?

— Это пока из разряда прикладной конспирологии. Все прекрасно понимают, что пойти на вариант, как того хочет Украина (граница — выборы), — значит сдать республики. Это будет иметь негативный эффект во внутриполитическом дискурсе. Зачем это. Какие-то уступки возможны, но не кардинально.

- В России часть экспертов критикуют Минские соглашения за то, что там не был зафиксирован факт прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском, а Украина получила возможности требовать их выполнения только от России как единственного государства, поставившего свою официальную подпись. Проясните, пожалуйста, этот момент.

— Как и любой компромисс, Минские соглашения критикуются со всех сторон. Порошенко как талантливый лицедей и ловкий махинатор убедил всех в том, что это едва ли не победа. Хотя Минские соглашения, с точки зрения украинских национал-патриотов, являются если не позорной капитуляцией, то очень тяжелым миром, поскольку они по сути предполагают капитуляцию или «боснизацию» Украины.

Понятно, что они критикуются и в России, и в республиках, но это логика любого компромисса. Чем-то надо поступаться.

Возможно, с точки зрения ДНР/ЛНР следовало бы этот момент зафиксировать. Но если бы Минские соглашения выполнялись, эти вопросы снялись бы сами собой.

Проблема в том, что, подписывая их, Петр Алексеевич не собирался их выполнять. Его подталкивала к этому та же Нуланд, которая хотела одностороннего выполнения Украиной Минских соглашений, но это привело к взрывам гранат перед Верховной Радой, когда принимался закон о конституционных изменениях. Поэтому, обжегшись один раз, Порошенко дальше просто имитировал процесс.