В интервью изданию Украина.ру российско-израильский историк Артём Кирпичёнок объяснил, каким образом власти Израиля, который Киев приглашал стать посредником в его переговорах с Москвой, осложняют урегулирование внутриукраинского конфликта

- Артём Иванович, расскажите, пожалуйста, что происходит в зоне палестино-израильского конфликта и каковы его причины.

— Пока конфликт стабилизировался, если можно так сказать: ХАМАС продолжает обстрелы израильской территории, но несколько реже, чем на первом этапе, потому что, во-первых, запас ракет у него не бесконечен, во-вторых, Израиль тоже наносит удары по территории Сектора Газа. Однако в то же время Израиль не готов начать сухопутную операцию, потому что она будет чревата большими потерями и, скорее всего, не достигнет намеченных целей, потому что даже в лучшие времена своего наивысшего военно-политического могущества Израиль полностью центр Сектора Газа не контролировал, даже когда физически там присутствовал. Израиль хотел помочь Украине, а теперь оказался на её месте © REUTERS, Amir Cohen

Скорее всего, обмен ракетными ударами будет продолжаться до исчерпания арсеналов ХАМАС или до достижения каких-то неформальных договорённостей между сторонами.

Что касается причин конфликта, то это сочетание сразу нескольких фактов:

Первый. Израильская политика, которая проходит в Восточном Иерусалиме по поводу аннексии присоединения земель, которые принадлежали палестинцам. Конфликт вокруг кварталов Шейх Джаррах, который тянулся много лет, но в последние месяцы перешёл в насильственную фазу, и это совпало со священным месяцем Рамадан, когда пришло очень много верующих, и они присоединились к беспорядкам.

Второй. Политические процессы в самих Израиле и Палестинской автономии. В Палестине скоро будут выборы в парламентские учреждения и президентские выборы, естественно, ХАМАС должен показать себя принципиальным защитником интересов палестинцев от израильской политики. А в Израиле продолжается политический кризис, и был серьёзный риск, что правительство будет сформировано без участия нынешнего премьер-министра Беньямина Нетаньяху, но после начала обстрелов вопрос о формировании альтернативной коалиции сошёл с повестки дня. То есть война выгодна практически всем сторонам, кроме, конечно, самих жителей, сидящих в бомбоубежищах.

Если бы сейчас сформировалось правительство, Нетаньяху потерял бы свой пост и, скорее всего, оказался бы за решёткой. Сейчас это не актуально, тем более что начавшиеся столкновения на территории самого Израиля исключили возможность включения в состав правительства ячейки исламской партии РААМ. Так что Нетаньяху в полном выигрыше от этой ситуации, что отмечают многие израильские наблюдатели, и они также подчёркивают такое совпадение, что каждый раз, когда партия «Ликуд» находится в состоянии политического кризиса, в Израиль прилетают одна или две ракеты и укрепляют позицию премьер-министра. И это вызывает, конечно, разные подозрения и инсинуации.

- Кому сейчас принадлежит право формирования правительства? 5 мая президент Израиля Реувен Ривлин передал этот мандат лидеру центристской партии «Еш атид» Яиру Лапиду.

— Вообще формировать правительство может та партия, которая имеет большинство в Кнессете, чтобы правительство представляло большинство, и президент Израиля это правительство утверждает. Если Нетаньяху соберёт коалицию, в которой будет большинство голосов в Кнессете, то он формирует правительство, и его утвердит президент, а если Яир Лапид, то он. То есть кто успешнее проведёт коалиционные переговоры, тот и сформирует правительство.

Был реальный шанс, что оппоненты Нетаньяху успешнее проведут коалиционные переговоры, они практически договорились, но начавшаяся война спутала все их планы. Быстрицкий: арабо-израильский конфликт: на чьей стороне Москва и Вашингтон? © Скриншот из видео Украина.ру

- Неформальные договорённости сторон арабо-израильского конфликта, о которых вы говорили, можно достичь при содействии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена? Ситуация на Ближнем Востоке станет одной из тем их первых переговоров, которые состоятся 19-20 мая в Рейкьявике.

— Я думаю, договорённостей можно достичь, потому связи между ХАМАС и Израилем многолетние. Всем известно, что ХАМАС возник во многом при участии израильских спецслужб и властей, которые поддерживали организацию в первые годы её существования в противовес светской левой организации ФАТХ (Организация освобождения Палестины), и нет никаких оснований считать, что эти связи прерывались. Так что правительство приходит и уходит, а неформальные контакты остаются.

Москва и Вашингтон могут оказать некое влияние на противоборствующие стороны, потому что у президента Владимира Путина хорошие личные отношения с премьер-министром Нетаньяху, у России есть долгосрочные отношения и с Палестиной, в то же время влияние Соединённых Штатов на обе стороны очень значительно. Главное, чтобы они сделали шаг и вмешались, а пока, насколько мы можем видеть, великие державы умывают руки и не решаются оказывать какого-то давления на противоборствующие стороны.

Сейчас решающий шаг остаётся за Израилем — если он прекратит бомбёжки Сектора Газа и примет условия ХАМАС — прекратить выселение палестинских семей из района Шейх-Джарра и прекратить репрессии против арабского населения Восточного Иерусалима, — то основы для переговоров и прекращения огня есть, но пока никто давления на Израиль с целью добиться начала переговоров не оказывает. Израильский эксперт сказал, сможет ли его страна быть посредником между Москвой и Киевом без Нетаньяху © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

- В конце апреля Киев обратился к Нетаньяху с просьбой стать посредником между президентом Украины Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным. Премьер-министр заверил, что попытается сделать всё возможное. Теперь, когда Израиль сам оказался в эпицентре вооружённого конфликта, можно ли его рассматривать в долгосрочной перспективе как международного посредника?

— Это очень интересный дипломатический демарш, но, думаю, это маловероятно, потому что Израиль в принципе сконцентрирован на своих проблемах и старается развивать многовекторное сотрудничество — и с Россией, и с Украиной, и с Китаем, — но во всяком случае открыто в конфликты, которые не связаны с ближневосточным конфликтом, он не вмешивается. Израиль может сделать какие-то шаги, чтобы, скажем, Китай или страны Юго-Восточной Азии перестали поддерживать Иран, чтобы их экономические отношения сошли на нет, но в российско-украинские противоречия, скорее всего, вмешиваться не будет.

- О связях Украины с Израилем говорят много, а что её связывает с Палестиной?

— Я думаю, единственные связи, которые есть между Украиной и Палестиной, — это связи на личном уровне. Большое количество украинцев и прежде всего украинок живут в Секторе Газа, но это простые люди, а их интересы в политике рассматриваются в последнюю очередь.

- Какое-то влияние арабо-израильский конфликт вообще оказывает на Украину?

— Он оказывает влияние в плане общественного мнения, потому что внутренняя и внешняя политика Израиля служит образцом для многих ультраправых сил не только на Украине, но и во всём мире: израильские лозунги о том, что «мы не ведём переговоры с террористами, мы строим национальное этногосударство, мы говорим со всеми соседями и врагами с позиции силы» оказывают негативное влияние на многие страны, на Украину в том числе.

Есть общие тенденции. Например, в Израиле есть большая группировка разных ультраправых и радикальных партий, которые не доминируют в правительстве, но их идеология, их позиция, их политические акции оказывают влияние на общественное мнение, и правительство постепенно свои действия подтягивает к требованиям тех партий. Подобная ситуация наблюдается и на Украине: там есть различные радикальные группировки ультраправого характера, и хотя они в электоральном плане не составляют большинства, однако правительство страны к ним прислушивается. Таким образом, Украина в какой-то степени повторяет израильскую

модель. Израильский эксперт сказал, когда его страна начнет наказывать Украину за нацизм © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- Израильские и украинские правые силы контактируют между собой?

— Да, они контактируют. Есть люди из Израиля, которые воевали в нацбатальонах на территории Донбасса, ДНР и ЛНР, во время конфликта, есть достаточно активная медиаподдержка Украины в конфликте, есть большое количество иммигрантов, которые приехали с Украины в Израиль, многие из них придерживаются правых радикальных взглядов, и они находятся в постоянном контакте, существуют тематические сообщества, которые на словах поддерживают Украину, но фактически поддерживают находящиеся там правые группировки.

- В последнее время всё чаще звучит сравнение ситуации на Ближнем Востоке и в Донбассе. Есть ли у этих конфликтов что-то общее?

— Исторически эти конфликты, конечно, достаточно разные, однако пропагандистски Украина и Израиль позиционируют себя очень схоже: они заявляют, что являются оплотом западной цивилизации, которая противостоит варварству, с одной стороны, мусульманскому, с другой — российскому или постсоветскому. Есть политика некой демонизации, то есть представления противника как монстра.

Ещё один важный фактор — война идёт за контроль над землёй, а не за контроль над людьми. Для израильтян очень важны земли Западного берега реки Иордан, земли Восточного Иерусалима, а нееврейское население, проживающее там, для израильтян совершенно нежелательно, и всеми своими силами Израиль пытается это население выдавить. В принципе мы понимаем, что политика украинских правых идентична — они хотят земли Донбасса, они хотят вернуть контроль над Крымом, но население, которое там проживает, совершенно их не устраивает. В риторике украинских правых присутствует тема, что это население нужно выдавить в Россию, то есть тот, кто не хочет быть лояльным украинскому государству, не должен здесь жить.

Третий схожий фактор — влияние крайне правых группировок, которые присутствуют и в израильской, и в украинской политике, на политическую повестку дня.