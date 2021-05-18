Пропрезидентская партия «Слуга народа» решила пресечь президентские амбиции мэра украинской столицы Виталия Кличко, с чем и связаны последние обыски в структурах киевского руководства, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Украина.ру.

- Руслан, сегодня украинские СМИ сообщили, что домой к мэру Киева Виталию Кличко пришли правоохранители. До этого проводились обыски в Киевской городской госадминистрации (КГГА) и других структурах столичного руководства. С чем это связано?

— Виталий Владимирович собрался на выборы следующие президентские. Вот ему и вспомнили все, как в том фильме знаменитом американском — «Вспомнить все». Вот и вся подоплека.

- То есть это никак не увязано с ситуацией, которая развернулась вокруг председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука?

— Нет, это отдельная история. Хотя Виталия Владимировича и связывают опосредованно со вторым крылом ОПЗЖ — [Юрий] Бойко — [Сергей] Левочкин, но в данном случае это не та история. Это кто-то пытается желаемое за действительное выдать.

- Еще в прошлом году у Кличко были довольно неплохие отношения со «Слугой народа», которая, по сути, позволила ему переизбраться на пост мэра Киева. Что изменилось?

СБУ проводит обыски двумя этажами ниже квартиры Кличко – СМИ © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

- И не предвидели, что они могут появиться?

— В принципе это было очень тяжело, согласитесь, предвидеть. И особенно вспомните речь, которую Виталий Владимирович сказал на прошлой неделе: что такого при [экс-президенте Викторе] Януковиче не было, что у меня хорошие западные партнеры, друзья, которые вам сейчас покажут кузькину мать.

В общем-то логично, что в этом электоральном вакууме Виталий Владимирович хочет найти свою нишу и выйти за уровень Киева, потому что он понимает, что в следующий раз он уже вряд ли переизберется.

- А останется ли он сейчас? Не грозит ли ему теперь отставка?

— С должности назначаемой, естественно, могут отправить в отставку, а вот с избранной должности мэра — нет. Но спровоцировать досрочные местные выборы в принципе можно попробовать. Не знаю, насколько это получится, но все эти выемки — это намек на то, что, Виталий Владимирович, ты сейчас не о президентстве думай, а о том, как свой пост в Киеве сохранить, потому что если ты лишишься сразу одновременно и исполнительной, и избранной должности, то могут быть проблемы.

Но можно сделать еще проще — назначить нового главу КГГА, который будет блокировать все решения Киевгорсовета, согласно закону Киева. И так Виталий Владимирович будет царствовать, но не властвовать, как говорят в Англии.

«Ошибка? Я не думаю»: Кличко прокомментировал обыски в своем доме © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк - Есть ли у «Слуги народа» готовые кандидаты на эту должность?

— Даже если они и есть, нам с вами об этом точно сейчас не скажут. Это все кулуарные непубличные договоренности, но сначала надо создать общественный резонанс, что под руководством Виталия Владимировича Киев разворовывают стахановскими темпами. То есть создать общественное мнение, сделать Виталия Владимировича токсичным на общеукраинском уровне, а уже потом действовать дальше.

- У Кличко действительно такие хорошие перспективы на президентских выборах, что его амбициями так озаботились?

— Неплохие достаточно, по крайней мере «слуг» он покусает очень хорошо в Киеве и Петра Алексеевича (экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. — Ред.) покусает. Перспективы в Киеве есть, а выборов в Украине без Киева не может быть.

От редакции. Когда это интервью было уже подготовлено к публикации, стало известно, что обыск прошел не в квартире Кличко, а в том подъезде, где он живет. Однако мэр Киева заявил, что этот обыск направлен против него и что он заказан с этой целью Офисом президента Украины.