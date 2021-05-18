Дмитрий Скворцов: Прокурор, обвиняя Медведчука, цитировал нацистского прислужника

Выступая с обвинениями против Медведчука, как утверждает украинский публицист Дмитрий Скворцов, прокурор опрометчиво сослался на речь Шептицкого, в которой в 1941 году этот униатский коллаборант прославлял Гитлера и нацистский «новый порядок в Европе и мире»

Дмитрий Скворцов: кто он © из личного архива Дмитрия Скворцова - Дмитрий, однако что в этом крамольного с точки зрения царящей на Украине идеологии? Шептицкий же считается чуть ли не духовным отцом украинской нации.

— Дело в том, что я сообщил обстоятельства, в которых была провозглашена эта речь во львовском униатском соборе Святого Юра. Это были дни занятия Львова гитлеровскими войсками и, соответственно, дни львовских погромов. Всем этим ознаменовался так называемый «Акт восстановления Украинской державы» от 30 июня 1941 года, по случаю которого и составил свою речь Шептицкий. Пришлось напомнить, что в акте том звучали следующие славословия фюреру и его «победоносной» армии: «Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великогерманией, которая под руководством вождя Адольфа Гитлера творит новый порядок в Европе и мире… Украинская Национально-революционная Армия, которая будет творить на украинской земле, будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армией… за Суверенное Соборное Украинское Государство и новый порядок во всем мире».

Прошло 80 лет. И сегодня в городе-герое Киеве представитель Генпрокуратуры «суверенной соборной Украинской державы» цитирует слова гитлеровского коллаборанта, униатского митрополита Шептицкого, во славу вышеприведенного акта. Цитирует в своей обвинительной речи против лидера оппозиции (в том числе государственному курсу на реабилитацию нацистских преступников) Медведчука.

- А что именно процитировал представитель украинской прокуратуры?

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- А были ли собственно в этой речи Шептицкого славословия Гитлеру, столь свойственные Шептицкому в этот период?

— Когда я давал комментарий телеканалу, я ещё не знал этого. Поэтому обратился к авторитетному исследователю бандеровского наследия Мирославе Бердник. И она отыскала оригинал речи. В ней Шептицкий, в частности, призывает: «Победоносную немецкую армию приветствуем как освободительницу от врага. Установленной власти оказываем достойное послушание».

- И это слова, буквально следующие за теми, которые процитировал украинский прокурор?..

Спрут цензуры, или Цифровые корпорации на службе интересов США © CC0, Pixabay

Вообще, согласитесь, символично, что подозрение было выписано Медведчуку именно 9 мая — в день, когда в 1945 году наши деды уничтожили тех, кому пел дифирамбы Шептицкий, и в чью честь при Зеленском шагают по Украине факельные марши. Так что это вполне можно рассматривать и как месть за то, как достойно ОПЗЖ Медведчука отметила День Победы 9 мая. И тоже по всей, оказывается, не до конца ещё оккупированной, Украине. Об этом я и говорил в видеокомментарии.

- Но в отличие от посольств, ролик, оказывается, можно «прикрыть».

— Причём не прошло и суток. Но «у нас собой было». Я успел его скачать.

Может, скачаете и выложите у себя прямо в теле материала?

- Остаётся лишь саркастически добавить: «Фашизма в Украине нет!»

— Ага. И в «Гугле» тоже.