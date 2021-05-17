Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с американским учителем и русским писателем Павлом Кожевниковым о трагедии в Казани, об американском опыте борьбы со школьным терроризмом и о том, можно ли предотвратить подобное и что для этого необходимо

- Павел, вы — учитель. Ещё с тех давних советских времён. Согласитесь, в СССР никому и в голову не могло прийти, что какой-нибудь отморозок решится на стрельбу в школе? Сейчас это происходит. Кажется, в этом в том числе состоит влияние Запада. Как с этим бороться?

Украинцы несут цветы к посольству РФ в Киеве в связи с трагедией в Казани © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Нам читатели пишут: «а вот в советской школе такого произойти не могло», «в те времена никаких охранников и тревожных кнопок не было», «дети не были такими агрессивными». И вообще «солнечный круг, небо вокруг». Но я работал криминальным репортёром в 80-х годах и отлично помню обстановочку в школах на окраинах. И с ножами на уроки приходили, и резали один другого, и наркоманили. Даже погромы школ были! Подробности некоторых «школьных» преступлений я до сих пор не решаюсь рассказывать знакомым — разборки в бандитском Петербурге отдыхают. Особенности подросткового возраста — связанная с ним жестокость, бесшабашность, отсутствие моральных рамок — не связаны с социальным строем. Просто тогда о подобных случаях в прессе не писали, по телевизору не сообщали. Только после 1987 года в молодёжной прессе стали появляться материалы о нравах юных «строителей коммунизма».

«Казань — наша общая боль»: украинские соцсети о трагедии в казанской школе © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

И в США, и в России общество в основном разделилось на два лагеря, вернее, на три. Первый требует прочно «закрутить гайки», то есть закрыть все эти западные сайты, «которые развращают молодёжь». Второй ратует за усиление воспитательной работы в семье и школе. Третий — это либеральный лагерь, который не видит опасности в таких проявлениях подрастающего поколения. Мол, свобода, — сладкое слово, всё обойдётся, когда привыкнут к ней «людишки». Вот эти три «дорожные карты» и разметала судьба перед Россией. Какую из них выберет она или за неё — покажет время.

- Павел, существует ли в Америке успешный опыт борьбы? Возможно, его можно было бы применить в России.

— США столкнулись с этой проблемой одними из первых на планете. Об «успешном опыте» борьбы говорить не приходится. Но в условиях, когда на руках у населения США 40% всего огнестрельного оружия в мире (что составляет 393 миллиона единиц при населении в 326 миллионов), можно только поаплодировать американским правоохранителям.

Многое, что делается в школах США, высмеивалось на страницах российской прессы и на популярных ваших ток-шоу. Но я сам видел становление системы школьной безопасности в нашем городе. Когда я только начал преподавать в публичной американской школе, то поразился тому, как много внимания уделялось всевозможным тренировкам по эвакуации школьников из здания на случай пожара или торнадо. Моя супруга-американка рассказывала, как раз в месяц они прятались под парты при сигналах тревоги о ядерном нападении Советского Союза. И когда случилось массовое убийство в школе Колумбайн, которая находилась в часе езды от моей школы, то все педагоги, родители, политики задумались над тем, что нужно сделать, чтобы извлечь уроки из той трагедии. Помню, многочисленные семинары, телепередачи, дебаты. Помню, как руководство нашей школы вместе с нами и родительским и студенческим советами составляли планы по улучшению безопасности нашей школы. На местном уровне было сделано всё, чтобы в школу не смогли проникнуть посторонние люди. Были выделены дополнительные деньги на увеличение количества секьюрити; почти во всех школах появились resource officers (полицейские, ответственные за работу со школьниками), установлены металлоискатели, видеокамеры, ограничен свободный доступ к школьным зданиям; в большинстве школ в штате на постоянной основе появились профессиональные психологи. И это дало результаты. Знаю, что в вашей прессе над этим постоянно подсмеиваются, говоря, что «детей лишают детства в США, их школы стали бункерами». Но это не так, просто мы приняли вызов времени и сделали на местном уровне всё, чтобы наши дети были в безопасности. Да, такие меры не гарантируют 100%. Но что бы было, если бы у нас, как в Казани, у входа сидела одна бабулька, я боюсь и представить.

Жилин о массовом убийстве в школе Казани: Это могла быть спланированная операция © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

- Павел, есть ли какая-то реакция в Америке на стрельбу в Казани или тишина?

— По основным каналам прошло сообщение об этой трагедии. Какой-либо реакции со стороны Белого дома я не видел. Да и российское посольство в Вашингтоне, как всегда, скромно отреагировало, написав в "Фейсбуке" слова благодарности «американцам, выразившим соболезнования родным и близким погибших».