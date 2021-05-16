Кризис в Болграде очень показателен тем, что демонстрирует усиление роли региональных элит на Украине. Они всё смелее ведут себя в отношении Киева, а с другой стороны — происходит их консолидация на основе местных интересов, считает политолог Игорь Иваненко

- Игорь, можно ли характеризовать нынешнее положение в «Бессарабской Болгарии» (Болградский район Одесской области), исторической родине Петра Порошенко, как кризис тамошней власти?

— По состоянию на сегодняшний день в Болградском районе сразу два руководителя администрации. «Старый» глава — Андрей Кучмиев, уроженец Донбасса, был уволен президентом Украины ещё 30 марта, но так и не покинул свой пост, поскольку в день отставки ушёл «на больничный».

«Новый» руководитель администрации — Геннадий Бамбура — был назначен Зеленским 12 мая, но пока не может приступить к выполнению своих обязанностей, поскольку формально место «губернатора "Бессарабской Болгарии"» не освободилось.

А реальная власть тем временем находится в руках чиновника, который руководит регионом без санкции официального Киева. Дело в том, что в тот же судьбоносный для Болграда день — 30 марта — прежний глава принял на работу в качестве своего заместителя Дмитрия Димитрова и возложил на него исполнение обязанностей главы на время своей болезни.

Димитров — это известная на юге Бессарабии личность. Он возглавлял прошлый состав Болградского районного совета (ещё до административной реформы по укрупнению районов). В 2019 году этот орган прославился на всю Украину своим отказом переходить на украинский язык при проведении заседаний.

Важным обстоятельством является то, что Димитров — этнический болгарин. На своей новой должности он ведёт себя явно не как техническая фигура. Активно вникает в работу структурных подразделений администрации, ставит задачи на перспективу. Если Кучмиев не закроет в ближайшее время листок о временной нетрудоспособности, Димитров не покинет свой пост, а Бамбура начнёт проявлять активность, то вполне возможно возникновение двоевластия в регионе.

- Почему вдруг возникло это двоевластие? Это субъективный конфликт или за ним стоят серьёзные силы?

— Без поддержки влиятельных политических кланов Кучмиев вряд ли бы решился на подобные действия во время своего увольнения. Недоброжелатели связывают этого чиновника с командой известного в регионе политического деятеля — Анатолия Урбанского, который является руководителем Одесского регионального отделения партии «За будущее».

До недавнего времени он возглавлял Одесский областной совет, ныне является депутатом Верховной Рады, где входит в ключевой комитет по бюджету и финансам. Под влиянием этой политический группировки находятся мэры ряда городов и общин Украинского Подунавья.

Во время последних местных выборов Кучмиев явно подыгрывал кандидатам от партии «За майбутне». Болград пестрил билбордами с символикой этой политической силы, ряд чиновников администрации баллотировались в местные советы по её спискам, а сам глава явно не особо связывал себя с деятельностью партии «Слуга народа».

В итоге Кучмиев был обвинён в провальных итогах «слуг» по Болграду (пропрезидентская партия с 10 процентами стала лишь третьей, после «Оппозиционной платформы» и партии «За будущее»).

- Не находите, что Болградский район в последнее время часто является источником политического напряжения для Украины? Почему это происходит?

— Это объясняется, прежде всего, консолидированностью болгарской общины, осознанием ею общих политических целей. Формироваться эти факторы стали ещё в начале XIX века, когда только начинался процесс болгарской колонизации Пруто-Днестровского региона.

Тогда российские власти предоставили болгарским колонистам административно-территориальную автономию. Не зря среди болгар наиболее уважаемым чиновником всех времён является русский генерал Инзов, выхлопотавший для них автономию.

Бессарабско-болгарское самосознание ярко проявилось 30 лет назад во время референдума о создании Болгарского национального района в Бессарабии. В последнее же время мы увидели его на выборах в Верховную Раду (когда болгары-избиратели голосовали за своих), а также в процессе борьбы за сохранение Болградского района. Ведь по первоначальному плану этой реформы район подлежал ликвидации.

За несколько дней до того, как Зеленский подписал распоряжение об увольнении Кучмиева, пять руководителей местных общин Болградского района (из десяти), населённых преимущественно этническими болгарами, обратились к президенту с просьбой сохранить чиновника на своей должности.

Также важным фактором является поддержка властей официальной Софии. Болгария не стесняется ставить вопросы о притеснениях бессарабских соотечественников перед Киевом, а если надо, то и на уровне Евросоюза.

Ещё одним важным обстоятельством является то, что украинские власти в последнее время всё чаще сами провоцируют бессарабско-болгарский регионализм. Ведь он явно не вписывается в последние культурно-языковые, административные преобразования правительства Украины.

- Референдум о Болгарском национальном округе в Бессарабии — это уже пройдённый этап или он сохраняет актуальность?

— Болградский референдум 1991 года проходил в очень специфичных условиях. Напомню, 1 декабря на участки для голосования пришли почти 83% избирателей района, а за создание национального округа высказались свыше 70% от проголосовавших.

В то время ещё юридически существовал Советской Союз, и союзные власти поддерживали идею автономии. Кроме того, в Болграде была расквартирована 98-я дивизия ВДВ, подчинённая Москве. В случае необходимости советские десантники могли защитить голосование болградцев.

Сейчас, конечно, этих ресурсов у Болграда нет. Но не нужно забывать и того, что в 1991 году Киев успокоил страсти, приняв Декларацию прав национальностей Украины. Последние же несколько лет нас научили тому, что от Украины в национальном вопросе можно ожидать каких угодно неожиданностей.

При неблагоприятном для себя ходе событий в Болграде могут и вспомнить о местном референдуме 30-летней давности. Тем более что он проводился абсолютно легально по действующему на тот момент советскому законодательству.

А как известно, современная Украина официально признаёт себя правопреемницей Украинской ССР, на основании закона которой «О всеукраинском и местных референдумах» в 1991 году и состоялся болградский плебисцит.

- Чем закончится нынешний кризис власти в Болграде?

— Думаю, что будет достигнут компромисс. Болгарские элиты в Бессарабии традиционно отличаются гибкостью и стремлением действовать в правовом поле.

Даже во время румынской оккупации 1918-1940 годов они предпочитали не поднимать восстания (как в Хотине, Бендерах или Татарбунарах), а организовывать судебные процессы против румынских чиновников, действовать через международные структуры.

Тем не менее кризис в Болграде очень показателен тем, что демонстрирует усиление роли региональных элит на Украине. Они всё смелее ведут себя в отношении Киева, а с другой стороны — происходит их консолидация на основе местных интересов.