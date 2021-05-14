За прессингом Медведчука стоит желание украинских властей таким изуверским образом унизить президента России, не сомневается один из бывших руководителей украинской прокуратуры, народный депутат Ренат Кузьмин

- Ренат Равельевич, почему на ваш взгляд у Медведчука начались проблемы, которых не было даже при Порошенко? Каковы причины? Месть Зеленского? Американский след?

— Этому есть несколько объяснений, включая и те, которые уже содержатся в ваших вопросах. К ним я бы ещё добавил желание украинских властей таким изуверским образом унизить президента России. Объясню.

Всем известно, что президент России является крестным отцом дочери Медведчука, т.е. президент России и лидер украинской оппозиции — кумовья. Арест кума Путина, лишение его собственности, унизительная процедура надевания браслета, публичная дискредитация — все это бьет по фигуре российского президента больше, чем по самому Медведчуку.

Медведчук в данном случае оказался заложником геополитического противостояния России и Запада. А теперь вспомните арест Навального в России, требования западных политиков о его освобождении. Вспомнили? Как отреагировал президент России? Навальный до сих пор сидит.

Ситуация с Медведчуком может быть зеркальным ответом Запада Путину. Вот тут и украинская власть пригодилась. Не своими же руками Запад будет нападать на президента ядерной державы! Нет, конечно, руками украинской власти.

- Чем все закончится для Медведчука? Посадкой? Потерей бизнеса? Эмиграцией? Что будет с его политсилой?

— Медведчук будет бороться. Он не сбежит, не уедет, не сдастся. Он —настоящий патриот Украины, и он будет идти до конца. Его борьба с внешним управлением обязательно продолжится и будет успешной. А все уголовные обвинения, выдвинутые прокуратурой, обязательно будут сняты.

- Что Зеленский выигрывает от "обнуления" Медведчука?

— Никакого "обнуления" Медведчука не будет. Наоборот, Медведчук усилит своё влияние не только в Украине, но и за ее пределами. Уверен, он вполне способен возглавить протестное движение в Украине и занять место лидера сопротивления.

Зеленский в этой истории — просто исполнитель чужой воли и в геополитическом противостоянии ему отведена именно такая незавидная роль. Вся эта история окончательно похоронит его стремительно падающие рейтинги, а вот Медведчук вполне сможет претендовать на лидерство в следующей президентской кампании.