Ввиду того, что за 30 лет независимости Украины власть и бизнес слились в одно целое, провести деолигархизацию в стране почти невозможно, считает украинский политический эксперт Светлана Кушнир

Чёртова дюжина «друзей» Зеленского. Кого будут преследовать на Украине Украина.ру.

- Светлана, на днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Совбез работает над законопроектом о статусе олигарха, в который войдут 13 человек. Чем чревато попадание в этот список? Это продолжение истории с деолигархизацией?

— У нас Кабинет министров очень прекрасен в том плане, что они прожили больше года — я говорю о действующем ныне составе Кабинета министров — и наконец-то увидели, что в Украине, батюшки святы, целых 13 олигархов. Причем самое интересное, что, по данным украинского издания Forbs, за последний год первая десятка украинских богатых людей увеличила свое состояние от 25% до 40%. И вот мы год не видели, а теперь после поручения президента Украины срочно разработать такой законопроект и представить его на рассмотрение в Верховный совет, увидели, что, оказывается, у нас есть олигархи.

Поэтому было бы хорошо, если бы наша власть боролась не с ветряными мельницами, потому что, если мы будем писать закон об олигархах, тогда придется прописывать и сами понятия, что такое «олигарх» и что такое «олигархия». В Украине на сегодняшний день конституционное устройство — это парламентско-президентская республика, а никак не олигархия, поэтому было бы хорошо, чтобы юристы в Офисе президента и Кабмине подсказали не делать подобных глупостей.

- Как властям следовало бы поступить? Что бы вы посоветовали?

— Бороться с наживанием на государственном бюджете Кабинет министров может очень просто. Во-первых, привести в порядок налоговую систему Украины, во-вторых, естественно, навести порядок на украинской таможне, где, по разным данным, каждый месяц оседает от 5 миллиардов гривен и более неуплаченных налогов, которые идут кому-то в карман. И таким образом пополняется оборот в теневом секторе украинской экономики.

Последний бой? Зеленский начал войну с олигархами © пресс-служба президента Украины

- Почему президент Владимир Зеленский действительно не инициирует принятие подобного системного закона?

— Наша власть несколько поверхностно относится к определенным моментам, это во-первых, а во-вторых, давайте не забывать, что так или иначе все президенты Украины являются ставленниками определенных промышленных групп, и, когда ты приходишь к власти, у тебя есть только два пути.

Путь первый — опираясь на силу права и на основу силового блока, который как раз находится в сфере влияния президента, ты отказываешься от помощи бывших соратников, которые спонсировали твой приход во власть, и тогда начинаешь жить и устанавливать законодательную базу по справедливости.

И путь второй, когда ты не хочешь ссориться с уважаемыми людьми и просто закрываешь глаза на определенные гешефты, которые они получают из государственного бюджета, таким образом условно оплачивая благодарность за помощь в организации избирательного процесса и поддержку финансовую, медийную, непубличную, где-то даже посредническую, дипломатическую тем, кто помог тебе взобраться на политический и государственный олимп.

- Эксперты констатируют, что за последний год Зеленский довольно сильно дистанцировался от олигарха Игоря Коломойского, который как раз и стал для него таким соратником, проспонсировавшим приход во власть. Значит ли это, что Зеленский избрал первый путь?

— Скажем так, публично президент Зеленский да, дистанцировался для того, чтобы хоть как-то переключить обвинения в его управляемости группой Коломойского. На самом деле, если посмотреть определенные решения, которые были приняты украинской властью, этого дистанцирования не видно. Несмотря на то что часть менеджмента Коломойского все-таки удалили (тз Офиса президента — Ред.), тем не менее сектор, допустим, дизельного топлива, сектор энергетики, в котором вольготно себя чувствует Игорь Валерьевич и его альтер эго господин [Геннадий] Боголюбов, никаким образом не пострадал, а сейчас даже в выигрышном положении — за последнюю неделю в Украине топливо выросло, если не ошибаюсь, от 20 копеек до гривны.

Новая стратегия Зеленского. Под прикрытием борьбы с олигархами © president.gov.ua Виктором] Пинчуком, [Ринатом] Ахметовым как были прекрасные отношения, так и остались.

И в принципе, если посмотреть на первую десятку украинских олигархов, то даже бывшие в прошлом представители большого системного бизнеса, опальные или которые должны были бы быть опальными при нынешней власти, потому что при прошлой власти были вхожи в Администрацию президента [Петра] Порошенко — те же, допустим, [Юрий] Косюк или [Константин] Жеваго, — прекрасно себя чувствуют и только наращивают объемы своего присутствия на сырьевых и не только сырьевых рынках как Украины, так и за рубежом.

Вообще отделить эту составляющую от государственного управления, я имею в виду влияние олигархов на государственное управление, очень трудно. Это должна быть очень точная хирургическая операция, и нужно ювелирно владеть скальпелем, чтобы власть и бизнес, которые за эти 30 лет в Украине срослись очень плотно, отделить как сиамских близнецов. Для украинских реалий это очень-очень трудно.

- Судя по всему, у предшественников Зеленского это тоже не получилось сделать. Например, Виктор Янукович пытался ввести налог на роскошь, но это, в частности, по мнению политологов, привело впоследствии к тому, что олигархи проспонсировали события 2014 года. Способны ли сегодня украинские олигархи в случае необходимости прибегнуть к подобным методам?

Деолигархизация Украины для США: Коломойский сделал своё дело и должен уйти © AP, Susan Walsh Леонид Кучма, который по пришествии на второй срок объявил борьбу с «жирными котами», как он их тогда называл. Но в Украине так исторически складывается, что борьба с олигархами превращается в принуждение к лояльности тех или иных представителей большого бизнеса. Никак дальше вручения черной метки — вхожи или не вхожи в Администрацию, Офис президента — эта псевдоборьба с олигархами не идет.

- Есть основания полагать, что и этот закон тоже будет носить преимущественно демонстративный характер?

— Скорее всего, да, потому что власть должна демонстрировать, что она сильна как никогда. А каким образом она может быть сильна? Либо законодательно она закрывает дырки, лакуны в законах, не давая возможности зарабатывать на бюджете, а заставляя бизнес работать в здоровой конкурентной среде, либо же, сотрясая воздух, рассказывает: «Будете к нам нелояльны — мы сделаем вам кузькину мать».