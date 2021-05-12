Не так давно Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по «формуле Аррии», в котором центральное внимание уделялось трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года

«И назван мой город героем». Золотые звезды для Одессы и Киева © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Алексей Албу, выживший в аде Дома профсоюзов в тот день, и бывший замначальника одесской милиции Дмитрий Фучеджи. Украина.ру побеседовала с Албу о том, что происходило на заседании СБ ООН, посвященном одесской трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года.

— Алексей, можно ли прошедшие слушания назвать первой за 7 лет серьезной попыткой поднять вопрос трагедии 2 мая на международном уровне?

— Нет, это далеко не первый случай, когда данный вопрос поднимался на официальном уровне. Его поднимали и в Европарламенте, и в других международных структурах. Мать Андрея Бражевского ездила с докладом в Европарламент еще в июле 2014-го, однако реакция участников была примерно такой же, как и реакция западных дипломатов после нашего выступления. Они слушают, но не хотят слышать. Чего нельзя сказать о простых жителях Европы, которые даже переименовывают площади в честь мучеников Одессы.

— Не слишком ли это поздно? Почему, на Ваш взгляд, подобные мероприятия не проводились через год или два после трагических событий?

— Я не считаю, что данное заседание было организовано поздно. Ведь это преступление так и не было расследовано. Однако считаю важным подчеркнуть, что данные слушания были организованы не только для того, чтобы обсудить Одесскую Хатынь. Они были направлены на то, чтобы добиться понимания тех факторов, которые сегодня являются катализаторами конфликта на Украине. И трагедия 2 мая, безусловно, является таковым.

— Вы рассказали, как Вячеслава Маркина и Андрея Бражевского добивали после падения из Дома профсоюзов. Раскрыты ли официально причины их смерти, равно как и других погибших на Куликовом поле в тот день?

Как это было в Одессе 4 мая 2014 года. Почему неповиновение не переросло в восстание © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Вячеслава Маркина и Андрея Бражевского добивали, я основывался не на официальных свидетельствах о смерти или заключениях экспертов (которые, кстати, украинская власть не хочет обнародовать по сей день. — Ред.), а на том, что я видел на видеозаписях и свидетельствах очевидцев.

— Дмитрий Фучеджи в своем выступлении допустил ряд неточностей касательно последовательности излагаемых им фактов. Не сможет ли это использовать украинская сторона для навешивания очередных ярлыков?

— Дмитрий Фучеджи рассказал о нескольких ключевых деталях, среди них — о заинтересованности бывшего президента Украины Петра Порошенко. Какие в этом факте могут быть неточности? Украинская сторона осознает, что либо фактам и свидетельствам очевидцев дадут ход, и тогда будут наказаны некоторые фигуры первого эшелона, либо нужно стоять до конца и идти в полный отказ, как настоящие матерые уголовники. Чем, собственно, они и занимаются.

— Как вы оцените эффект от сказанного вами и другими спикерами, приглашенными Россией?

— Капля камень точит. Естественно, после нашего выступления никто не пошел арестовывать Немировского с Болянским и не начал расследование в отношении Турчинова, Парубия, Коломойского и других высокопоставленных фигур, однако правду о том страшном дне становится скрывать все сложнее. Простые люди, живущие в Европе и США, выходят на акции памяти к украинским посольствам и задают вопросы своим правительствам: почему налоги, собранные в их странах, идут на поддержку украинского либерал-националистического правительства? Именно поэтому инициатива российских дипломатов так важна для нас.

— Почему на слушаниях отсутствовали представители Украины?

— Украинской стороне просто нечего возразить. Они понимают, что ложь, распространяемая украинским МИДом и официальными СМИ, может быть развенчана в считаные минуты. Поэтому, чтобы не произошел эффект Стрейзанд, они предпочитают просто молчать.

— Какова была реакция присутствующих, в особенности стран Запада, на Ваше выступление?

— Реакция была достаточно странной. Вместо вопросов по существу, вместо озвучивания каких-то фактов, с которыми он не согласны, мы услышали голословные обвинения в адрес России. Но, господа, позвольте, это же не россияне убивали людей в Доме профсоюзов. Это делали украинские неонацисты. Меня неприятно удивила позиция Индии и Китая, которые не являются заинтересованными сторонами вроде Эстонии. И, по идее, должны иметь свою взвешенную независимую позицию. Однако по непонятной пока еще для меня причине они заняли такую же линию, как их западные коллеги.

Несмотря на это, ряд дипломатов выразили решительное осуждение проявлений неонацизма, и я очень благодарен им за это. С такой позицией выступили представители Мексики, Сирии и Белоруссии.

— Боится ли Запад упоминания неудобной правды о событиях 2 мая? Насколько серьезна информационная блокада и как удается ее прорывать?

— Я не думаю, что Запад этого боится. Этого боится Украина. Однако из-за того, что украинский режим является марионеточным, их сюзерен делает все для его защиты, в том числе привлекает участников своего геополитического альянса — Великобританию и другие страны. Что же касается информационной блокады, она действительно существует, и донести альтернативную точку зрения до западного общества достаточно сложно. Но не невозможно.

— Прокомментируйте слова Владимира Боделана, который недавно объявил, что пожарные не ехали к Дому профсоюзов, поскольку была опасность их жизни и здоровью со стороны «майдановцев». Должен ли он, как экс-глава МЧС, нести свою долю ответственности за смерти в Доме профсоюзов?

2 мая в Одессе: люди устилают цветочным ковром вход перед Домом профсоюзов © кадр из видео Украина.ру

— Верите ли Вы в наказание истинных виновников трагедии? При каких условиях это возможно?

— Я не верю, я знаю, что это произойдет. Как некоторые восьмидесятилетние нацисты оказывались на скамье подсудимых, так же и виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание. Будьте уверены, что материалы практически все собраны. Задержка связана лишь с политической ситуацией в стране. Как только она поменяется, лед тронется и процесс пойдет.