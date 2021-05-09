Беда Украины в том, что за годы ее независимости выросла молодежь, которой легко насадить иное отношение к событиям Великой Отечественной войны, уверен композитор и общественный деятель Владимир Быстряков

Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

- Владимир Юрьевич, какой праздник отмечаете вы: украинский День памяти и примирения 8 мая или День Победы 9 мая?

— Я к новоделам всегда отношусь очень подозрительно, ищу всегда корень, отчего это вдруг он появился. Исходя из того, что сегодняшние наши политики все затачивают под себя, под свои личные интересы, которые сводятся к финансам, то они и маму родную сдадут на анализы, понимаете?

А примиряться… По сути дела, покаялась только одна Германия. Это я понимаю. А остальные страны, которые участвовали в войне (а участвовала, по сути, вся Европа — и итальянцы, и французы, и датчане, и словаки, и румыны, и венгры) — чего с ними примиряться? С потомками людей, которые пришли сюда с войной? Нет смысла, это их проблема.

А 9 мая у меня завязан с моей личной жизнью, с моим отношением к моему отцу, который прошагал всю эту войну и слава Богу остался жив. Он тянул связь, вторым эшелоном шел. Я его застал в живых, он был ранен неоднократно, но тем не менее. Он для меня мало того, что герой, он для меня образец человека, которому можно подражать.

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

Понимаете, наша беда в том, что молодежь, которая у нас выросла в «лихие» 30-е годы нашей «незалежности», она в лучшем случае помнит, что их деды воевали, не отцы. А отношение к дедам уже такое, более спокойное, чем к отцам. Вот ждали наши враги, или как говорят сейчас «западные партнеры», пока вырастет молодняк — для них это очень хорошая почва, чтобы насаживать свои новые праздники, новые понятия, новое отношение к происходящим тогда событиям.

Наша задача — выстоять в этом, потому что это испытание, конечно. Испытание для нас и для наших детей.

- А как считаете, получится ли у власти полностью перепрограммировать общество в этом вопросе?

— Оно во многом перепрограммируется. Потому что никогда большинство не бывает умным, в каждом народе есть свои герои и уроды. Особенно когда ситуация политическая позволяет уродам дорываться до микрофонов и средств массовой информации, пропагандировать свои идеи — вот это трагедия. О большая часть общества поддается. Это как вирус, духовная пандемия.

Но я думаю, что время все расставит на свои места и таких заблудших будет учить Господь Бог — ухудшающимися условиями жизни, голодом. Есть те, кто в упор не замечают, что страна разваливается, что экономика на нуле, что люди уезжают отсюда, что старики находятся на грани нищеты. Такой народ достоин такого правительства и такого же отношения со стороны Господа Бога, я так считаю.

- На ваш взгляд на Украине все-таки наступит время, когда люди снова начнут праздновать День Победы?

— Конечно. Нет, у нас празднуют, у нас много адекватных людей. Это не просто повод выпить рюмку водки, а собраться с друзьями, вспомнить своих предков, которые воевали. Таких людей очень много, особенно среди русскоязычного населения.

Опрос: Для истинных одесситов День Победы - это настоящий праздник © Украина.ру

- Почему, как вы считаете, на Украине все-таки прославляют колаборантов и бандеровцев, но забывают героев Великой Отечественной? Какая цель?

— Выпендриваются перед хозяевами. Нужно доложить хозяевам, что мы стали такими же проповедниками западного образа жизни и западной философии, как они.

У нас переодели солдат в форму американской армии и думают, что мы уже почти Америка. Начинают проповедовать вот эти все идеи и думают, что мы уже завтра будем где-то там в Европе. Это все наивно, но, тем не менее, находит своих соратников, разделяющих такие взгляды.

Я думаю, что ужас никогда не длится вечно, он имеет свои параметры и свои концы. Целые нации «заболевают» — тот же Китай или Германия заболевали сумасшедшей идеей и начинали кошмарить другие народы.

Я думаю, что это вопрос времени. Потому что состояние страны ухудшается, ей уже никак не помогут ни займы МВФ, ни визиты высокопоставленных чиновников, все катится под откос.