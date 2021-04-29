Именно Донбасс — это то самое место, где на жизнь русских сейчас покушаются практически ежедневно, считает Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске

- Родион, вы приняли активное участие в работе форума «Единство русских: защита прав и свобод», выступив с речью, в которой призвали изучать опыт Венгрии в деле защиты прав и свобод венгерского национального меньшинства на Украине. Почему это так важно?

— Сегодня есть необходимость осознания и принятия для себя этой истины, что защита прав российских граждан, российских соотечественников за рубежом лежит именно на России и россиянах. Сейчас не выходит рассчитывать на международные конвенции, международное право и прочие иммунитеты. Эта система сегодня активно разваливается, а точнее, ее очень уверенно разваливают.

Идентифицировать себя русским, советским, российским за границей порою просто опасно. Русские сегодня не просто одна из самых разделённых наций в мире, но и самых преследуемых. Вы много знаете международных скандалов, где бы одной из первых версий не выдвигалось участие России и участие русских?

- Хорошо, а в чем все-таки, по-вашему, полезен опыт Венгрии в деле защиты русских Украины?

— Венгры после раздела своего государства после Первой мировой войны задекларировали, что проживающие за рубежом соотечественники не эмигранты или диаспора, они «оторванная часть нации», и венгерское государство несёт ответственность за каждого из них, где бы он ни находился. И должен сказать, что такой постановкой вопроса они создают массу проблем своим соседям, которым приходится считаться с интересами венгров, живущих на их территориях. Родион Мирошник: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Для примера: после того как Украина приняла закон «Об образовании», запрещающий обучение на любом языке, кроме украинского, Венгрия заблокировала на несколько лет все заседания комиссии «Украина — НАТО», а венгерский МИД получил установку блокировать или голосовать против любых инициатив Украины, пока права венгров на Украине не будут восстановлены.

Это очень серьезная позиция маленькой Венгрии, которая неукоснительно выполняется властями и поддерживается населением, а смею вас заверить, что даже на фоне санкций и попыток блокирования у России даже невоенные возможности куда больше.

- В чем, по-вашему, была нужность этого форума и форума «Русский Донбасс»?



— Именно Донбасс (ДНР и ЛНР) — те места, где незащищенность российских граждан и российских соотечественников ощущается ярче всего и, наверное, больнее всего. Сегодня в Донбассе официально проживает 500 тысяч российских граждан — это место крупнейшего сосредоточения россиян за рубежом во всем мире. Но именно Донбасс — это то самое место, где на жизнь русских сейчас покушаются практически ежедневно.

И именно потому, что они себя считают русскими или российскими. По отношению к нам на Украине готовятся целые государственные программы по перевоспитанию, дерусификации и отрыву от российской культурной среды. А за линией соприкосновения меры по «перековке» русских в свидомых украинцев применяются на практике.

- Теоретический вопрос, который поднимался в ходе дискуссий на круглых столах в ходе форума. Есть ли различия, по вашему мнению, между русскими и русскоязычными или это в национальном смысле одни и те же люди? Люди (кроме тех, кто проживали или проживают на Западной Украине), в советских паспортах которых указано, что они «украинцы», — это русские или нет?

— В моем понимании русскими являются те люди, которые идентифицируют себя русскими — владеют и развивают свой русский язык, знают и признают историю своего народа, имеют сходное понимание, что для нас хорошо, а что плохо. Более того, я считаю, что русские, украинцы и белорусы — народы, происходящие от одного корня, а потому родные и близкие, являющиеся соотечественниками.

А то, что написано в паспорте, особенно у человека, родившегося и жившего на территории СССР или бывшего СССР, понятие достаточно условное и чаще всего вообще ничем не подтверждавшееся.

- Отдаете ли вы себе отчет в том, что по ту сторону фронта в Донбассе Народной милиции ЛДНР в основном противостоят те же самые русские люди?

— Поверьте, мы точно знаем, кто сидит в окопах напротив, как говорят в ЛНР, «за речкой». Мы знаем, кто командует, знаем, откуда их привозят, даже знаем, что они нюхают, пьют и курят. Среди них есть разные люди. Кто-то пошел убивать по идеологическим соображениям, выставив над окопом черно-красный бандеровский флаг. Кто-то согласился, что убийство соотечественников — это способ заработать деньги или сделать карьеру. Подавляющее большинство из них не тащили в каратели под дулом автомата, они пришли туда сами. Они посчитали для себя это приемлемым.

Кто-то стал заложником жизненных обстоятельств, но стрелять в соотечественников для них стало нормой.

- Так все-таки в Донбассе идет гражданская война? Если вы согласны с тезисом о гражданской войне, то почему русские воюют с русскими?

— Никакой другой, кроме гражданской, мы эту войну не считали и не считаем. Она началась внутри одной страны, среди граждан одной страны в стремлении заполучить власть и какие-то преимущества в этой стране. Кто и как ее финансировал, подстрекал, разжигал чьи-то властные амбиции — это уже другой вопрос, но война в любом случае гражданская.

Главную идеологическую скрипку играют галичане-бандеровцы, а соглашаются с их оккупацией безвольные. Особо талантливые, такие как порошенки, турчиновы, зеленские и кравчуки, переобуваются в прыжке. Из самых православных Московского патриархата вдруг становятся томасопоклонниками, из секретарей компартии — ярыми националистами-бандеровцами, и только потому, что их главная икона — это золотой доллар, а предмет вожделения — власть, а уж способ ее достижения — это для них второстепенное.



- Как, по-вашему, Донбасс может помочь русским Украины?



— Донбасс должен стать центром мысли и инициативы борьбы за права соотечественников. Ведь мир знает множество форм и методов борьбы, начиная от информационной, заканчивая мобилизационной. О преступлениях украинского режима против инакомыслящих, русских, русскокультурных должны в первую очередь знать во всем мире. Донбасс должен стать тем «Доном, с которого выдачи нет» для тех, кто вынужден покидать свои дома на Украине из-за гонений и преследований, ну и, конечно же, Донбасс — это центр сопротивления и борьбы с украинским режимом за своих людей и за свои территории.

Больше ста лет назад Донбасс был индустриальным сердцем сначала Российской империи, потом СССР, а сейчас должен стать идеологическим и духовным сердцем борьбы за права российских соотечественников. Потому что для нас это в первую очередь борьба за свои собственные права.

- Признает ли когда-нибудь Запад, что Донбасс и Новороссия — это русские исторические территории?

— Вынужден будет признать. Только легкой эта борьба точно не будет.