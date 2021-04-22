Когда президент РФ Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию о коренных интересах безопасности России, то речь шла об украинском направлении, считает публицист Дмитрий Скворцов. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

Скворцов обратил внимание на те моменты в послании Владимира Путина, которые свидетельствуют о возвращении Россией статуса великой державы. Именно ошеломляющий рост могущества государства позволяет его главе заявлять об «асимметричных мерах» к тем, кто «пытается стоять на пути» этого роста, отметил публицист. Вместе с тем он не согласен с определением «асимметричные» по отношению к анонсируемым шагам.

- Дмитрий, «организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно ни о чём не жалели», — заявил президент РФ Владимир Путин в своём ежегодном послании к Федеральному собранию. «Ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким», — предупредил он. Кого имел в виду Путин под «организаторами провокаций» и чего ждать в свете этих заявлений Украине? Дмитрий Скворцов: кто он © из личного архива Дмитрия Скворцова

— Если вспомнить, что перед этим Владимир Владимирович упомянул киплинговскую неприглядную парочку Шерхана и Табаки, то под организаторами провокаций он имеет в виду, очевидно, Соединённые Штаты. Но это не означает, что свои угрозы президент РФ не адресовал исполнителям. И на примере высылки из Москвы двадцати чешских дипломатов мы уже видим, что в понимании МИД РФ означают асимметричные санкции.

Когда же Путин говорит о коренных интересах безопасности России, то для Кремля это, понятно, украинское направление.

- И насколько асимметричными санкции могут быть здесь?

— Вообще, считаю, что дипломатический термин «асимметричные» в новых реалиях дипломатии «цивилизованного мира» уже не совсем соответствует сути. К примеру, если санкции вводятся по выдуманному, совершенно бездоказательному поводу — назовём его «хайли лакли», — то они уже сами по себе — асимметричные. Потому как — «на ровном месте». Политолог пояснил, почему Путин в своем послании говорил о Белоруссии, а не об Украине © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Киевский же Табаки пошёл ещё дальше, прогнувшись пред «крышей»: ввёл санкции против собственных граждан — невиданная до сих пор в мире практика! — обвинив их в «пророссийскости». И если СНБО арестовал «трубу Медведчука», то что мешает Москве поддержать, в кавычках, это решение и закрутить вентиль?

- На самом деле это трубопровод с дизельным топливом.

— Да. И его арест — выстрел Зеленского себе в ногу накануне посевной. Этот трубопровод гарантировал топливо для украинской сельхозтехники в эту горячую пору. Теперь же белорусские и российские поставщики дизтоплива один за одним «случайно» закрываются на «технологический перерыв», сокращая выпуск продукции ровно настолько, чтобы её — «к большому сожалению» — не хватило Украине. Как назвать такую реакцию — симметричной или асимметричной? В любом случае, «аграрную сверхдержаву» уже в мае ожидают большие проблемы.

- Что ещё привлекло ваше внимание в послании главы государства?

— Впечатлили масштабы преобразования РФ в социальное государство. Это один из параметров, по которому Россия возвращает себе статус великой державы.

Но, как религиозный обозреватель, я в первую очередь обратил внимание на слова президента РФ о том, что «духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее». Это, считаю, зачатки той самой национальной идеи, которую многие так и не могут найти или обрисовывают некими общими словами «за всё хорошее».

Конечно, это ещё не идея III Рима с его «хранить православие до скончания века» во всё более секуляризирующемся мире. Но это перспектива выступать островом, а вернее континентом, в мире, всё более сходящем с ума на почве пропаганды общества потребления, ЛГБТ-ценностей, массового детоубийства — абортов, на фоне движения «чайлд-фри», феминизма и прочей толерастии. «Всё как у Киплинга». Что сказал Путин об Украине и мире © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

То есть Россию Путин объявляет в этом безумном, безумном мире «землёй обетованной» для всех, кто в тисках глобализма ищет спасения от так называемых общечеловеческих ценностей. И подвижки здесь уже наблюдаются. В то время как в североатлантических «локомотивах глобализма» идут судебные процессы против тех, кто отказывается принимать нетрадиционную мораль (самый свежий случай — тюремный срок канадцу, который отказался давать разрешение на смену пола своей несовершеннолетней дочери), появляются сообщения о первых западных иммигрантах в Россию.

Значит, такая Россия, с такой миссией — хранить традиционные ценности до скончания века и, главное, отстаивать их — нужна миру. Миру нормальных людей. А спасение остальных — дело самих утопающих. Не в этом ли смысл более раннего путинского: «Зачем нам мир, в котором не будет России?»