В пятницу, 16 апреля, исполняется шесть лет со дня убийства писателя, журналиста Олеся Бузины, чьи убийцы, несмотря на то, что они найдены и названы, спокойно разгуливают по Киеву. Донецкий писатель и историк Донбасса Олег Измайлов рассказывает о том, какой вклад в литературу и историю внес Олесь Бузина

- Олег, что вы как писатель и историк думаете о критике Бузиной Шевченко? Согласны с ней? Правильно ли заниматься развенчанием культурных идолов, как это делал Бузина?

— С критикой в целом согласен. Но с ней, думается, был бы согласен и сам Шевченко. Развенчание любых идолов, мне кажется, следует проводить лишь в крайних случаях. Да и то только в том случае, если вместо Перуна Христа приносят. Просто дело это бесполезное, так как идолопоклонники редко отказываются от божков.

- В ДНР, где вы живете, идет деукраинизация. В социальных сетях недавно обсуждали, надо ли переименовывать бульвар Шевченко. Вопрос к вам как к дончанину: надо ли в Донецке демонтировать памятник Шевченко и переименовать бульвар и кинотеатр Шевченко?

— Переименовывать незачем — это скверная практика. Пусть ею тешатся националисты. У них за душой все равно ничего другого нет. Мы пойдем другим путем. Памятник Шевченко в Донецке очень качественный, высокой художественной ценности. Дончанам в целом он нравится. «Нельсон» — так его зовут в народе, пусть стоит.

- Кем для вас является Бузина?

— Для меня ваш тёзка Бузина, Александр, был неплохим литератором. Возможно, слишком увлекающимся эпатажем. Возможно, это для него был метод зарабатывания денег.

- Когда вы впервые познакомились с его работами? Что впечатлило?

— С его работами, а это были какие-то рассказы, коих уже не помню, познакомился в конце 1990-х. Проходные. Потом была суперэпатажная книга «Вурдалак Тарас Шевченко», которая меня тоже мало впечатлила, разве что эпатажностью. Дело в том, что к тому времени я прочел книгу дореволюционного эпигона Шевченко Александра Конисского, в которой тот собрал о своем кумире все сведения, какие только возможно было собрать по свежим следам. Вплоть до того, кажется, в каких носках ходил Тарас Григорьевич, как и с кем пил горькую и так далее.

Затем были очерки по истории Малороссии и Галиции, которые он издал после в виде книг. К сожалению, книжки были почти бессистемные. Он всего лишь издал то, что печатал в киевских газетах.

Но польза от них была немалая: народ узнавал из истории своего края много нового, чтоб не сказать невероятного. Возможно, Бузина в какой-то степени сделал для украинской истории то, что, наверное, Пикуль — для русской и союзной.