Никакого американско-российского решения вопроса по Украине пока что быть не может, уверен украинский политолог, директор информационно-аналитического Центра «Перспектива» Павел Рудяков

США ввели новые санкции против России: с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.

Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб».

При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.

О том, как такие резкие изменения в риторике Соединенных Штатов могут повлиять на украинский кризис изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

— Мне кажется, от американцев и не стоило ожидать ничего другого, кроме такого продолжения санкций с элементами демонстративности. Байден этот новый пакет подписал одной рукой, а второй рукой держал трубку и разговаривал с Путиным. Это в их манере, в их стиле.

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Думаю, что они сейчас будут по всем своим каналам, официальным и неофициальным, дипломатическим, подавать в Кремль сигнал, что встречаться они будут на их условиях, так что «покорись и приезжай».

Это все равно будет использовано против России, будут санкции или нет, будет встреча или нет.

Правда, они корабли приостановили на две недели (проход двух военных кораблей через Босфор в Черное море — ред.). Жест тоже демонстративный, но положительный.

А что касается украинского кризиса, то я думаю, что даже если бы встреча сегодня состоялась, то она ни на что не повлияет, потому что слишком отличаются позиции Москвы и Вашингтона. Здесь нужен месяц или 3 недели, как тогда, когда американцы навязывали мир по Боснии (Дейтонские соглашения, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина — ред.) Они тогда закрыли всех участников и не выпускали 3 недели, пока не пришли к миру.

Ну представьте, встретятся Байден с Путиным, Байден скажет ему: «Прекрати агрессию в Донбассе». А Путин ответит: «А я ее не начинал». Все довольны, все перевели на русский-английский, все разошлись. Потому позиции настолько диаметрально противоположные, что пока что никакого совместного американско-российского решения по Донбассу быть не может.

Если встреча состоится, то, конечно, Украина буде присутствовать, но в качестве одной из тем для обсуждения, не главной.