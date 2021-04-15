Независимо от «жестов доброй воли», цели внешней политики США не меняются, уверен украинский политолог Андрей Золотарев

США ввели новые санкции против России: с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.

Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб».

При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.

Сказки вашингтонского леса. Что на самом деле США задумали на Украине © РИА Новости/Владимир Астапкович, пресс-служба президента Украины Андрей Золотарев.

— Понятно, что санкции не будут способствовать конструктиву в диалоге США и России. Надо понимать только одно: независимо от такого жеста доброй воли, как звонок Байдена, цели внешней политики Соединенных Штатов не меняются.

Ситуация такова, что, я думаю, на фоне того, что США предстоит анонсированный вывод войск из Афганистана, нарастают противоречия с Китаем, который по ряду экспертных оценок может попытаться восстановить суверенитет Тайваня.

США нужна коммуникация с Россией. Понятно, что теперь встреча Байдена и Путина, которая могла бы состояться в Вене, Хельсинки или Рекьявике, под вопросом.

Думаю, в России прекрасно помнят опыт 1980-х годов, когда ситуация балансировала на грани войны, а потом США протянули «руку доброй воли», была встреча с Горбачёвым, которую мы все помним.

Но опять же эти красивые жесты не меняли цели внешней политики США. Просто эти цели достигались другими методами. Я думаю, этот урок прекрасно усвоен.

Что касается Украины, я думаю, то, что американские корабли отозвали запрос на проход через Босфор двух ракетных эсминцев, дает надежду, что ситуация уйдет от эскалации.

Есть, конечно, очень большой риск провокаций — дураков и тех, кто просто хочет войны, на линии соприкосновения хватает.

Так что 20-25 апреля — этот период станет определяющими. Если ничего фатального не случится, то, я думаю, ситуация вернется к тому статус-кво, который был в начале года.