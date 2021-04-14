Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может предотвратить горячую фазу войны в Донбассе, в которую неизбежно была бы втянута Россия, считает эксперт по России и Белоруссии Богдан Безпалько

Байден предложил Путину встретиться как можно скорее © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Джо Байден в телефонной беседе предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести двусторонний саммит. Встретиться он предложил в третьей стране.

На брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, может ли встреча состояться летом.

«В предстоящие месяцы — это и будет лето. Мы в ранней стадии этого процесса. Когда будет больше деталей, мы всем вам сообщим», — сказала она.

В Кремле, комментируя состоявшийся разговор, не уточнили, примет ли Москва предложение о личной встрече.

О том, может ли встреча Путина и Байдена разрешить конфликт вокруг Украины и при каких условиях это может произойти, изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

— Я думаю, что эта встреча может предотвратить горячую фазу войны на востоке Украины, в которую неизбежно будет втянута Россия и, возможно, другие страны. То есть эта встреча способна такой сценарий предотвратить, я надеюсь на это, по крайней мере.

Очень сложно говорить о дальнейших перспективах возможных договоренностей, особенно учитывая тот факт, что Байден совсем недавно в интервью назвал Путина убийцей и заявил, что тот будет наказан. То есть насколько серьезны его заявления, когда он обвинял Путина в том, что тот убийца, и насколько серьезны его благие намерения сейчас, когда он предлагает ему участвовать в двустороннем саммите?

Это все нужно определить, оценить, и, соответственно, если это будет обещать какие-то позитивные результаты (хотя бы, например, отсутствие возможности нападения Украины на Донбасс), то тогда да, наверное, сценарий какого-то потепления будет реализовываться. Но в чем конкретно он будет выражаться в дальнейшем, сказать сложно.

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Пока что же, я думаю, отсутствие диалога связано, скорее всего, с тем, что в России видят именно конкурента — государство, которое может оспаривать авторитет США на международной арене и выступать в качестве альтернативного центра силы, альтернативного полюса. Измениться такое отношение может по совершенно разным причинам: если у России с Китаем установятся еще более тесные отношения, то это может привести как к поиску компромисса, так и к резкой эскалации, а если США удастся настроить Китай против России, привлечь его к какому-то глобальному конфликту, тогда это обострит отношения России с США и Китаем.

В Киеве к предложению Байдена отнеслись, я думаю, с недоумением, обидой и злостью, но Украину никто не спрашивает. Украина — это страна, которая находится под внешним управлением. Это молоток, которым бьют в российские ворота. Молоток не спрашивают о том, нравится ему это или нет.

Еще недавно [президент Украины Владимир] Зеленский и украинские политики решили, что Америка будет их всячески поддерживать, и довольно нагло потребовали больше оружия и денег. Ну а сейчас мы видим, что американцы вполне способны даже к диалогу с Российской Федерацией, несмотря на угрозу едва ли не горячей войны, на оскорбительную риторику в адрес первых лиц, на откровенные угрозы военного вмешательства. Нам достаточно всего этого не бояться, чтобы с нами начали диалог. Очевидно, это хорошо.