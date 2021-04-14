Возможная встреча Владимира Путина и Джо Байдена может быть просто «сверкой часов» и не приведет к решению украинского вопроса, считает политолог Кирилл Молчанов

Во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести двусторонний саммит.

В Кремле, комментируя состоявшийся разговор, не ответили, было ли принято предложение о встрече.

Сможет ли встреча Путина и Байдена решить конфликт вокруг Украины и при каких обстоятельствах, изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов.

— Наверное, стратегически нет, потому что у России и США абсолютно противоположные интересы. Штаты заинтересованы в Украине как во фронтире в борьбе с Российской Федерацией, как в передовом форпосте в Восточной Европе для введения новых антироссийских санкций.

А Россия, наоборот, заинтересована в реализации Минских соглашений в том виде, в котором они написаны, для того чтобы можно было внутренне сбалансировать украинскую политическую ситуацию.

Поэтому встреча, думаю, может только снизить градус накала в Донбассе и по каким-то другим горящим вопросам, но вряд ли это приведет к существенной разрядке.

Во время холодной войны была такая формулировка, как «сверка часов». Вот они встретятся, я думаю, сверят часы по всем интересующим вопросам, начиная от ядерного вооружения и заканчивая Украиной, Сирией, Афганистаном. Но вряд ли какие-то точки взаимопонимания будут найдены, по крайней мере на первой встрече.

Я бы больших надежд на это не возлагал.

Байден, возможно, обеспокоен тем, что обострение в Донбассе может скатиться от управляемой ситуации в неуправляемую, а Штаты в этом не сильно заинтересованы, потому что это может привести к политическому кризису в Украине и смене власти.