Евродепутат Катержина Конечна: Государство, которое попирает права человека, не может стать членом Евросоюза

О том, как в Европейском Союзе смотрят на политику властей Украины, декларирующие намерение стать членом ЕС, мы поговорили с депутатом Европарламента от Чехии Катержиной Конечной

Автор книги «Покидая страну 404» Маргарита Водецкая: Никто не протестует против этой войны © CC0, Pixabay

- Госпожа Конечна, вы написали открытое письмо руководству киевского университета им. Драгоманова о свободе слова, в частности, о преследовании профессора Бильченко за её выступление в пользу языкового равноправия, а также в ряде выступлений высказались против закрытия правительством Украины ряда оппозиционных телеканалов. Есть ли какая-то реакция и на какую реакцию вы в принципе рассчитываете?

— Да, действительно, я написала открытое письмо руководству университета, где Евгения Бильченко работала (и, возможно, будет работать еще). К сожалению, я еще не получила ответа. Но я верю, что руководство университета повернется лицом к этой проблеме и изменит своё решение, противоречащие всем правилам, которые действуют в университетской среде.

- Профсоюз работников университета во главе с одним заслуженным ученым на сайте университета опубликовал заявление, где на неизвестном основании назвал высказывания профессора Бильченко за языковое равноправие «антиукраинскими» и «антинародными». Профсоюз почему-то считает, что может говорить от имени всего народа. Скажите, что было бы в Европе в такой ситуации? Абсолютно выигрышный судебный иск за клевету с крупной компенсацией морального ущерба?

— Ну, поскольку она профессор, женщина из академического мира, я думаю, что ее мнение, по крайней мере, было бы принято во внимание, и за это мнение она не преследовалась бы в развитых странах. И уж точно бы с ней не поступили так, как с ней поступают сейчас в Украине.

- После ваших заявлений т.н. патриотический украинский интернет выдал гору оскорблений в ваш адрес, назвал вас агентом Москвы и т.д. Как вы оцениваете такое поведение сторонников евроинтеграции Украины в отношении члена ЕП?

— Оцениваю такое поведение как убогость. И от себя хочу добавить, что если бы в рядах ЕС было государство-член, которое таким образом попирает права человека, то это было бы очень плохой новостью для меня как представителя Европейского парламента.

Евросоюз прощается с демократией. Почему в Европе сворачивают права человека © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - Когда в Украине вступила в силу очередная часть дискриминационного для национальных меньшинств, особенно для русских, языкового закона, началась кампания по травле людей, которые не побоялись открыто выступить против. О профессоре Бильченко мы уже сказали, но были и другие случаи: погром в ветклинике за то, что ветеринар решила сделать скидки русскоязычным, поддержанные руководством университета расистские угрозы в отношении студента-медика из Нигерии, который сказал, что заставлять людей говорить на том или ином языке — это дикость и т.д. Все это игнорируется и не расследуется украинскими правоохранительными органами. Есть ли в Европе люди или организации, к которым могут обратиться за помощью жертвы такого насилия в отношении нацменьшинств?

— Такое поведение по отношению к людям с другим мнением или другими убеждениями недопустимо. В Европе у нас также есть Европейский суд по правам человека, который занимается такими вопросами.

- Проблемы со свободой слова в Украине начались давно, после майдана 2014 года. Тогда массово арестовывали и держали в тюрьмах журналистов, людей других профессий только за то, что они высказывались против политики новой власти. Сейчас идёт новая волна обысков и арестов. Насколько об этом известно в Европе и какова реакция ЕП?

— Я не могу говорить за всех, но я и члены фракции «The Left» (ранее фракция называлась GUE/NGL) очень обеспокоены этими вопросами и пытаемся вынести их на обсуждение институтов ЕС.

- За время президентства Зеленского политическим преследованиям, вплоть до ареста, уже успело подвергнуться очень много людей — от учителя русского языка за проведение вечеров русской культуры до политического эксперта, который выступал не неугодных телеканалах. Служба безопасности продолжает использоваться властями как инструмент террора против антифашистски и демократически настроенной законопослушной части населения Украины, в то время как националистам сходят с рук любые преступления. Что бы вы посоветовали всем нам в плане эффективной борьбы за свои конституционные права в такой непростой ситуации?

— Это может прозвучать немного неуместно, но за правду стоит бороться всегда. Рассказывать о неправомочных действиях, которые были направлены против человека, и обращаться ко всем, кто может помочь в этой борьбе.

- Как вы считаете, почему европейские правительства не замечают героизацию фашизма в Украине, переименование улиц в честь гитлеровских коллаборантов и т.д.? Ведь в самой Европе такое невозможно?

— Европейский союз уже давно предпочитает закрывать глаза на некоторые проблемы. В том числе и на своей территории. Я продолжаю критиковать двойные стандарты, практикуемые некоторыми должностными лицами ЕС и государствами-членами. Лично я также выступала в Европарламенте против резолюции, которая меняет восприятие фашизма. История не должна быть переписана, и ужасы Второй мировой войны никогда не должны повториться.

- В Украине запрещена Компартия, а сейчас с помощью СБУ и явно сфабрикованного уголовного дела пытаются запретить оппозиционную Партию Шария, проводят жёсткие обыски у членов партии. Возможно ли такое в Европе и каковы шансы на вступление в ЕС страны, практикующей подобное?

— Как правило, такие вещи подлежат преследованию по закону. Моя партия, Коммунистическая партия Чехии и Моравии, давно сотрудничает с Коммунистической партией Украины. Её председатель Петр Симоненко даже выступал на пресс-конференции в чешском парламенте, чтобы описать, как правительство терроризирует не только коммунистов, но и всех тех, кто указывает на несправедливость, которую это государство совершает. Страна, которая делает то, что делает Украина, не должна быть среди государств Европейского союза.

- Как вы оцениваете то, что в Украине официально существуют и даже получают госфинансирование партии и организации вроде «Нацкорпуса», С14 и др., которые нападают на граждан за их взгляды, прославляют нацистских деятелей и используют стилизованную символику III Рейха?

— Это похоже на дурной сон. В любом нормальном обществе эти организации были бы объявлены вне закона.

- Президент Зеленский недавно наградил орденами «За мужество» участников военных действий на Донбассе из т.н. добровольческих батальонов (ОУН, «Айдар», «Правый сектор»), которые открыто исповедуют нацистскую идеологию, используют нацистскую символику и призывают к насилию в отношении граждан по национальному и языковому признакам. Почему европейское руководство не реагирует?

— Я не могу говорить за весь ЕС, но могу однозначно сказать за себя, что осуждаю это. Как и Коммунистическая партия, заместителем председателя которой я являюсь!

- Как вы считаете, действительно ли Европа хочет прекращения войны на Донбассе, или то, что сейчас происходит, в интересах нынешних правительств ведущих стран ЕС?

Владимир Чемерис: Сейчас снова большинство прав и свобод граждан в Украине уничтожены © frontnews.eu

- Что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы прекратить войну на Донбассе и гражданское противостояние внутри Украины?

— Прежде всего соблюдать и выполнять Минские договоренности до последнего пункта. У меня есть информация, и я хотела бы ее проверить, что именно украинская сторона, которая подписала эти соглашения, не только уклоняется от их выполнения, но и игнорирует некоторые их пункты, отказываясь обсуждать некоторые моменты в рабочих группах. Например, изменение конституции, децентрализацию Украины и так далее.

Если было подписано очень важное мирное соглашение о прекращении гражданской войны и гарантами выступали Франция и Германия, то любой саботаж с любой стороны, включая международных гарантов, абсолютно предосудителен. Речь идет о человеческих жизнях, а их было более 13 000. Чего мы ждем? Когда будет больше убийств? А сколько их должно быть?! Если это спасет одну единственную жизнь, то стоит всем сторонам сделать все сразу, чтобы человеческая жизнь была спасена. В противном случае ответственность лежит на них, и в этом случае Международный суд по правам человека в Гааге должен провести расследование, найти виновных и наказать их должным образом.