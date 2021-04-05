В своей «прошлой жизни», как характеризует Маргарита Водецкая свою жизнь в Украине, она носила другое имя, занималась бизнесом, издала несколько книг на украинском языке

Русскоязычные на Украине: «Зелёная книга» для жителей «языковых гетто» © Public domain

В интервью изданию Украина.ру Маргарита Водецкая рассказала о том, что заставило её определить Украину как «страну 404», когда была совершена главная ошибка, к каким последствиям эта ошибка привела, и о том, какое будущее ждёт страну, если в ней глобально ничего не изменится.

— Маргарита, не слишком ли жесткое определение уже в названии книги — «Покидая страну 404»? Страна-ошибка — это намеренное преувеличение? Или действительно вы такой и видите нынешнюю Украину?

— Те, кто прочёл «Покидая страну 404», наверное, заметили, что там не упоминается ни само название страны, в которой живёт Маргоша и её друзья, ни названия географических объектов, которые можно было бы однозначно связать с конкретной страной. И тем не менее описания событий дают точное понимание того, где же разворачивается действие книги.

Название я не считаю жестким, название как раз правильное. Слишком много ошибок было сделано при построении государства, и, соответственно, результат получился неправильным. Или же это были не ошибки, а целенаправленный процесс…

Например, если посмотреть историческую статистику, то окажется, что в Николаеве в 1926 году национальный состав города был представлен таким образом: русские — 44,6%, украинцы — 29,9%, евреи — 20,8%, поляки — 1,7%.

Национальный состав Одессы в 1926 году: 39,2% русских, 36,9% евреев, 17,7% украинцев, 2,4% поляков.

Черновцы в 1930 году: 29% евреев, 26% румын, 23% немцев, 11% украинцев, 7% поляков. Это данные всем доступны и взяты мною из Википедии.

Если проанализировать подобным образом и другие города современной Украины, то окажется, что их национальный состав исторически был очень разнообразен. Понятно, что такое смешение народов требовало использования некоего общепонятного языка (лингва франка), и таким языком совершенно естественно стал русский.

Главной ошибкой стало как раз изначально не учитывать то, что новосозданная страна не является мононациональным и моноязычным государством. То есть был проигнорировал тот факт, что русскоязычное население не «понаехи»-захватчики, как теперь любят рассказывать многочисленные украинские историки, а в большинстве своём является потомками тех, кто селился здесь в результате многовековых естественных миграций, и тех, кто строил такие города, как Одесса, Николаев и Херсон, на завоёванных во времена Российской империи территориях.

Многих нынешних бед можно было бы избежать, если бы в стране изначально был решён языковой вопрос: два государственных языка (украинский и русский как самые распространённые) и несколько региональных языков (мадьярский, румынский, крымско-татарский, польский и др.). В таком случае можно было бы избежать политических спекуляций на языковой теме (особенно когда каждый очередной президент приходит к власти на очередной волне защиты русскоязычных, а в результате становится очередным продвигателем украинских националистических идей, даже если он является этническим евреем), оттока из страны специалистов, снижения качества образования и, как результат, возможно, и вооружённого конфликта на Востоке.

Но здесь была и большая ошибка носителей русского языка. Практически никто из них за свои права не боролся и не борется, и в результате они в своей стране абсолютно бесправны — ни среднего, ни высшего образования на русском языке в «стране 404» получить невозможно, как и обслуживания в государственных органах. А с 16 января 2021 года закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вообще поставил русский язык вне закона во всех сферах деятельности, кроме частной.

Книга рекордов Майдана. Очередные достижения ко Дню Независимости © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк - Книга основана на действительных событиях, и это настоящий документ времени. Точнее, краткая история сразу нескольких эпох, увиденная через историю семьи. Вот, казалось бы, мирные 1970-е и 1980-е — но ведь уже воевали «за речкой», в Афганистане. Потом война придёт и к нам, но кто тогда этого ожидал? Перестройка, девяностые, развал единой страны. Наконец, майданы — первый, второй и… кровавая новейшая история. И всё так обыденно. Было предчувствие?

— Было предчувствие. Не в 1980-х, а в первой половине 1990-х. Во-первых, в то время уже произошёл вооружённый конфликт в Приднестровье, то есть не где-то абстрактно далеко, а совсем рядом. А во-вторых, появился и стал быстро развиваться новый разрушающий фактор, который был не слишком заметен ранее. В какой-то момент появилось и стало проявляться всё сильнее и сильнее отсутствие уважения в обществе — уважения к самому себе и к другим, уважения к труду, уважения к политическим и любым другим взглядам собеседника, уважения к чьим-то достижениям и в том числе уважения к языку, в первую очередь к русскому.

Я считаю, что корень всех бед нынешних обитателей Нэньки именно в этом — в отсутствии личного достоинства, самоуважения и взаимоуважения. Отсутствие достоинства и самоуважения вызывает личную трусость, лёгкость предательства и оправдание предательства. Понимание того, что ближний — такой же трус и предатель, помноженное на отсутствие взаимоуважения, приводит к отсутствию взаимного доверия в обществе, атомизации общества и ссорам всех со всеми по любому поводу. А всё остальное — просто последствия. В том числе и события нынешней кровавой истории.

— Книга настолько актуальна, что это даже не радует. Кажется, украинские власти сейчас готовятся призвать под ружье всех, кого можно. И я сразу вспомнил описание в вашей книге бегств — во множественном числе — от мобилизации в 2014-2015-го…

— Раньше, до событий, описанных в книге в рассказе «Операция "Мобилизация"», я бы сказала, что пусть бы «защищать» Восток шли бы те, кто поддерживал Майдан, ущемление русскоязычных граждан и разрыв отношений с Россией. А противники всего этого пусть бы оставались дома — так было бы справедливо.

Увы, но после того, как я увидела, с каким желанием и воодушевлением шли на эту войну в прошлом, казалось бы, мирные и адекватные люди, в том числе и русскоязычные, я уже так не скажу.

Скажу иначе. Этот конфликт надолго, жертвы ещё будут с обеих сторон, и тем, кто собирался отсидеться в тихой норке в надежде, что их не тронут, нужно понимать, что за ними в какой-то момент придут и в их эфемерное убежище. Кто-то уезжает из страны, кто-то уклоняется всеми возможными способами, кто-то идёт воевать. Только никто не протестовал и не протестует против этой войны.

Наоборот, война всячески поддерживается, потому что она даёт возможности легально и нелегально заработать, получить статус участника АТО, льготы и другие бонусы, а в обществе с низким уровнем экономики и ещё более низким уровнем личного достоинства и самоуважения любые средства получения материальной выгоды считаются приемлемыми.

— Насколько я могу судить, на самом деле на Украине очень многие настроены против войны. Но они разрознены, нет антивоенного движения. И эти люди думают, не без оснований, что сегодня публично выражать протест против войны будет означать не прекращение конфликта, но потерю ими свободы или даже жизни… Да и вы в своей книге описываете иную, но массовую форму протеста — отъезд. Правда, уезжали и раньше…



— Я бы сказала, что не очень многие настроены против войны, а очень многие рассчитывают, что война быстро закончится без их участия и их не коснётся. Потому что очень немногие выражали протест против государственного переворота и вполне очевидной войны, когда всё только начиналось и выражать своё мнение было ещё вполне безопасно (что, в общем-то, и делали прототипы главных героев рассказа «Операция "Мобилизация"» на протяжении 2013-2014 годов).

Однако такое несогласие с идеями Майдана даже тогда практически не встречало поддержки. Единицы понимали разрушительность навязываемого стране пути и были вынуждены противостоять в буквальном смысле потоку грязи и оскорблений, которые лились в их сторону. А сейчас действительно инакомыслящим грозит потеря свободы или жизни, причём эти угрозы исходят не только от силовых структур и власти, но и от окружающих сограждан, так называемых активистов.

Мой друг написал в своём аккаунте на Фейсбуке слова в поддержку России, Донбасса и русского народа. За это «активисты» его избили, облили горючим и обещали сжечь. Возили в багажнике автомобиля, угрожали убийством и заставляли рыть себе могилу.

А где же в этот момент были те самые, «очень многие настроенные против войны» и которые якобы разрознены? Загадка… нигде… Вернее, те, кого я лично знаю, к тому времени уехали из страны, понимая последствия ведения боевых действий против собственных граждан. Действительно, эмиграция — это ещё одна массовая форма протеста.

— Правда, уезжали и раньше… Как складываются судьбы ваших героев за границей? Это ведь реальные люди и это реальные истории, включая и вашу личную историю… Надеетесь ли вернуться?

— И в том-то и дело, что раньше тоже уезжали. Уезжала, как и сейчас, наиболее активная и работоспособная часть населения — образованные специалисты, высококвалифицированные рабочие и просто трудолюбивые «рукастые» люди, которые достаточно быстро адаптируются на новом месте, живут не хуже, чем жили на родине, и перетаскивают следом родителей, родственников и друзей.

Самоизоляция интеллектуала по-украински: книга о Донбассе и ни о чём одновременно © Назар Салабан



Возвращаться в Украину таким людям в обозримом будущем вроде как уже и незачем. Во всяком случае, ни я сама, ни кто-либо из героев моей книги не собирается на родину даже в отпуск.

— Каким вам видится будущее Украины?

— В результате в стране складывается ситуация, похожая на ситуацию в Советском Союзе в двадцатых годах прошлого века. К тому времени практически вся Европа, пострадавшая в результате Первой мировой войны, потихоньку залечивала раны и восстанавливала экономику, но в СССР, пережившем Гражданскую войну, обстановка была значительно хуже, так как много профессионалов в различных областях погибло или эмигрировало. Положение изменилось только в конце 1920-х — начале 1930-х годов, когда на фоне всемирного кризиса и низкой стоимости труда Советский Союз смог позволить себе привлечь иностранных специалистов и организовать подготовку собственных кадров.

В отличие от СССР, Украина уже не сможет компенсировать потерю собственных профессионалов.

Поэтому, что касается будущего… Боюсь, моё мнение по этому поводу окажется очень непопулярным. Скорее всего, территория Украины будет разделена между несколькими соседними странами. Возможно, это произойдёт не в один шаг, а в несколько. Поводом для этого может стать некоторое событие, с которым страна уже не сможет справиться самостоятельно из-за отсутствия выше упомянутых квалифицированных специалистов и материальных средств. Таким событием может стать любая крупная техногенная катастрофа, связанная с сильным износом оборудования или инфраструктуры. Это может стать поводом для введения ограниченных контингентов с разных сторон, и суверенитет будет окончательно потерян.