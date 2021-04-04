Нельзя забывать и отодвигать на второй план планомерное уничтожение жителей Донбасса, которое ведет сегодня Украина, считает Андрей Козенко, депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия"

30 марта стало известно, что в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщается, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, в Сирии и других точках планеты.

- Андрей, как вы считаете, какое место в этих переговорах занимала тема Украины в целом и Донбасса в частности?

— В последние семь лет этой темы очень сложно избежать. К тому же на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что на Украине к власти пришли совершенно слабые даже не политики, а скорее, марионетки, главной целью которых является отработка западных денег, а отнюдь не забота о собственном населении и уж тем более не о благополучии жителей Донбасса.

Можно долго рассуждать на тему эффективности такого инструмента, как Минские соглашения. Однако на сегодняшний день это то, что мы имеем из официально зафиксированных договоренностей.

Другое дело, что Киев их не выполняет, ссылаясь то на Россию, хотя речь идет об украинской агрессии в отношении жителей Донбасса, то на якобы неясность формулировок, которые сами же и подписали.

В общем, выкручиваются как могут, лишь бы не прекращать войну и не лишаться тем самым американской кормушки.

Предполагаю, что в ближайшее время тема Донбасса, естественно, в ключе украинской военной агрессии, к сожалению, не отойдет на второй план.

- По вашему мнению, насколько вообще сейчас тема Донбасса важна для европейцев? И если важна, почему в переговорах не участвовал Зеленский?

— На Украине, как в известной басне Крылова, кого ни посади у власти, слаженного квартета не получится. Пришедший к власти Зеленский, к сожалению, не исправил положение, а лишь в свойственном ему амплуа добавил комичности. Однако если говорить о ситуации в Донбассе, то комичность здесь меньше всего нужна.

Для Европы эта тема важна, прежде всего из-за того, что всё это происходит географически в Европе. Кроме того, нельзя забывать и о давлении со стороны США, которые всеми силами пытаются не допустить укрепления России.

- В последнее время все чаще говорят о возможном новом витке войны в Донбассе. По вашим прогнозам, повлияют ли переговоры Путин-Макрон-Меркель на ситуацию в регионе? И как повлияют?

— Переговоры важны прежде всего с политической точки зрения. Нельзя забывать и отодвигать на второй план планомерное уничтожение жителей Донбасса, которое ведет сегодня Украина.

С другой стороны, важно понимать, что это целенаправленная война украинских националистических властей против жителей Донецкой и Луганской народных республик, направленная на уничтожение всего, связанного с Россией, а значит, и на уничтожение самих жителей Донбасса, поскольку они являются неотъемлемой частью Русского мира. Более того, закрепили это в доктрине «Русский Донбасс».

Никакие другие страны не имеют права вмешиваться в этот конфликт — ни Европа, ни тем более США. А вот у России, согласно принятым изменениям в Конституцию, как раз есть обязательства перед своими соотечественниками.

Их, к слову, в Донбассе, более 3,5 миллиона, и даже граждан Российской Федерации, безопасность которых обязана защищать наша страна, уже более 420 тысяч. Поэтому РФ поддерживала, поддерживает и будет поддерживать дончан и луганчан в их праве на самоопределение и во многих других сферах.

- Еще один важный игрок в вопросе Донбасса — США. Как вы считаете, обозначил ли Вашингтон свою позицию по Украине? Дал ли, например, гарантии поддержки Киеву в случае широкомасштабной войны?

— США могут давать гарантии сколько угодно, однако ни одна из них не будет иметь никакой правовой основы, поскольку Вашингтон не имеет права вводить свои войска просто потому, что так захотелось.

А если память коротка, можно напомнить, что произошло с Гитлером и Наполеоном и другими, чьи непомерные аппетиты до мирового господства рубились на корню Россией.

Хочу еще раз подчеркнуть, что США не имеет никаких оснований вступать в войну с жителями Донбасса. А вот Россия как раз не просто имеет право, но и несет обязанности по защите своих соотечественников. Поэтому американцами жителей ДНР и ЛНР не запугаешь.

Кроме того, Россия никогда в истории не выступала страной-агрессором и не развязывала войн, а наоборот, всегда выступала миротворцем, отвечая на военные вызовы либо помогая тем, кто в этом нуждался.

- Болезненным и важным для Европы вопросом остаётся «Северный поток — 2». По вашему мнению, увязывается ли эта тема с Украиной? В частности, во время переговоров Европы с США?

— Думаю, строительство «Северного потока — 2» гораздо шире, чем тема Украины. Это лишь предмет для манипуляций и повод для санкций. На самом деле ни для кого не секрет, что Европа и особенно США параноидально боятся укрепления России и расширения сфер ее влияния.

При этом Европа на сегодняшний день в значительной степени зависит от российского газа. И, конечно же, запугивания Вашингтона вряд ли окажутся до такой степени значительными, что ЕС решит остаться без важного природного ресурса. Политика может оставаться политикой, но никогда она не должна идти вразрез с интересами населения.

И в Европе это понимают, в отличие от той же Украины. Поэтому, полагаю, «Северный поток — 2» будет запущен, а некоторые «особо гордые» страны могут отказаться от российского газа, поставив на кон при этом нужды населения.