Президент Украины Владимир Зеленский будет поэтапно деолигархизировать страну, и те, кто не сумеет адаптироваться, утратят свой политический вес, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Украина.ру.

- Руслан, ранее вы говорили, что скорый конфликт президента Украины Владимира Зеленского с олигархами неизбежен. И вот несколько дней назад советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что у главы государства «есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархами». Так, команда Зеленского предлагает амнистию капитала, проведение судебной реформы, возобновление антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции. На ваш взгляд, насколько эти меры адекватны существующей ситуации?

— Я вам скажу так: каждую из этих мер нужно рассматривать и саму по себе, и в комплексе. Например, мало задекларировать судебную реформу — ее надо провести таким образом, чтобы судебная система была независимой. И мало объявить амнистию капитала — надо сделать так, чтобы капитал вернулся. По аналогии с вашими событиями: ваш президент же не раз призывал олигархов вернуть деньги в свою собственную страну, но даже это не получается и с первого, и со второго раза. То есть это процесс, мягко выражаясь, не быстрый и сопряжен с очень многими юридическими и экономическими тонкостями.

Поэтому в общем и целом та концепция, о которой сказал Олег Устенко, назрела и перезрела. Самое главное — Зеленскому ее нужно реализовать в условиях внутриполитического кризиса, который становится неизбежен после такого заявления, и внешнеполитического сюжета вокруг Украины.

- Имеется в виду заинтересованность США?

— В частности. Фактически за Украину борются Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Европейский союз, каждый из которых хочет видеть Украину именно в своей концепции будущей Европы.

Поэтому самое интересное, я думаю, будет где-то в середине лета, и посмотрим, как это все оформится на законодательном уровне, потому что надо принимать целый пакет законопроектов. Сможет ли это сделать монобольшинство? Для меня самым интересным маркером будет открытие рынка земли — там очень много подводных камней.

- В контексте этой развернувшейся вокруг Украины борьбы кому выгодна деолигархизация страны?

— Украине. Понимаете, это же сейчас тренд. Надо очень четко понимать, что в этом смысле не надо перегибать палку и изображать ситуацию исключительно в черно-белых тонах. Просто в сложившейся ситуации именно влияние олигархов на политику не позволяет стране двинуться вперед. Они же все равно влияют, прямо или косвенно, но влияют. И если они контролируют до 80% ВВП или, например, 40% валютной выручки, ну скажите, пожалуйста, какой президент может в этой ситуации что-то сделать?

Опять же по аналогии с Россией: представим, что у вас осталась «семибанкирщина». Много сделал бы [президент РФ Владимир] Путин? Я эти моменты еще немножко застал. Поэтому этот процесс, как беременность, — или есть, или нет: или Зеленский пойдет до конца, или его снесут.

- Безопасно ли для Украины в целом идти до конца? Существует в общем-то небезосновательное мнение, что именно олигархи цементируют страну, удерживая ее от развала и расползания.

— Совершенно верно. Поэтому я и сказал, давайте не будем описывать ситуацию в исключительно черно-белых тонах. С одной стороны, олигархи — это последний заслон на пути ТНК (транснациональных компаний. — Ред.). Именно поэтому, обратите внимание, санкции против олигархов в первую очередь находят одобрение на Западе.

Причем я наблюдаю интересную концепцию: там все меньше становится «своих». Раньше были свои олигархи и чужие. Условно говоря, «плохим» был исключительно [Игорь] Коломойский, все остальные были «хорошими». Сейчас я наблюдаю, что нет, для ТНК не существует разницы, какой именно олигарх доминирует на Украине. Для них самое важное, чтобы олигархов в принципе не было, чтобы им открылся доступ к естественным монополиям, а, получив контрольный пакет акций в естественных монополиях, им будет все равно, какая фамилия у президента Украины.

Новая стратегия Зеленского. Под прикрытием борьбы с олигархами © president.gov.ua - То есть сейчас им не все равно. При этом считается, что без определенного консенсуса в олигархических кругах стать президентом на Украине невозможно. Чьи интересы отыгрывает Зеленский?

— Вопрос выбора президента Украины чуть-чуть сложнее, чем просто формула консенсуса олигархов. Это формула «большинство олигархов» плюс, скажем так, «внешние силы». Тогда да, тогда человек становится президентом Украины. Но стать президентом Украины и войти в историю Украины — это же не одно и то же. Наш постоянный читатель Виктор Федорович Я. (имеется в виду четвертый президент Украины Виктор Янукович. — Ред.) не даст соврать.

Поэтому на данном этапе у Зеленского, по большому счету, и выбора-то нет. Вот до ковида еще можно было соблюдать какие-то моменты, удерживать статус-кво и так далее. Сейчас я этих вариантов вижу все меньше и меньше, а время в политике — тот фактор, который невозможно откатить назад. Поэтому он будет действовать, мне кажется, поэтапно, постепенно.

Мне кажется, что в конечном итоге под конец его каденции очень многие олигархи потеряют свой политический вес — кто-то полностью, а кто-то существенную его часть.

- Что ждет «плохого» Коломойского? Например, после введения американских санкций против того же Александра Дубинского Зеленский их продублировал, а против Коломойского — нет. Будет президент пытаться сохранить статус-кво или и в отношении Коломойского пойдет до конца?

— Мы же помним, что Зеленского всегда называли проектом Коломойского. Это что ж получается: я тебя породил, я тебя и убью? Нет, не будем рассматривать ситуацию столь линейно. В принципе сами олигархи догадываются, что идет определенный тренд, который остановить уже нельзя, к нему можно только адаптироваться. И как каждый олигарх будет адаптироваться к этой ситуации, в том числе Игорь Валерьевич (Коломойский — Ред.), — это другой вопрос.

Борьба с олигархами или ее имитация. Зачем Киеву Бюро экономической безопасности © pravo.ua

- Когда мы говорим об украинских олигархах, мы имеем в виду конкретно этих нескольких медийных личностей?

— Ну да, наш топ-5.

- Когда Офис президента объявляет деолигархизацию, он тоже подразумевает этих людей?

— А этого я не знаю. Я могу только предположить по некоторым маркерам, которые происходят и, возможно, будут происходить, что эта ситуация будет касаться всех. Если и у Рината Леонидовича [Ахметова] сейчас не совсем, насколько я понимаю, хорошие отношения с Офисом президента, это говорит о многом.