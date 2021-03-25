Зеленский будет максимально обострять ситуацию, переводя внимание с внутренних проблем на войну якобы с Россией. При этом он выпрашивает всяческие дивиденды, в том числе и финансовые, у своих западных «партнеров», считает глава ДНР Денис Пушилин

- Денис Владимирович, на линии соприкосновения в Донбассе ситуация тревожная — нарастает военная напряженность: постоянные обстрелы территории ДНР, сосредоточение военной техники, развертывание полевых госпиталей. Ходят разговоры о том, что после Пасхи — 2 мая — начнется крупное украинское наступление. Это досужие разговоры или все-таки ситуация очень серьезна?

— По классике, если на стене висит ружье, то оно должно выстрелить. Надеяться на то, что стягивание сил и средств с украинской стороны к линии соприкосновения делается только для запугивания, было бы с нашей стороны крайне легкомысленно и безответственно.

И даже если действительно Украина пошла на такие дорогостоящие инсценировки, она может просто не удержать ситуацию под контролем, особенно если кто-то извне будет к этому всячески подстрекать.

Наша задача — быть готовыми сегодня, завтра, и через месяц, и через два. Поэтому наши воинские подразделения все время находятся, что называется, во всеоружии.

На данный момент украинская армия ведет провокационный огонь, традиционно пытаясь переложить вину на нашу Народную милицию. Опять та сторона конфликта завела свою любимую шарманку, что мы «сами себя обстреливаем». И этот фейковый мем ярлыком навешивается на любые обстрелы, даже самые циничные и бесчеловечные.

Такой случай произошел буквально на днях. Снайперским огнем во дворе своего дома был убит выстрелом в голову пенсионер, житель Александровки. Его тело преступники — военными этих украинских террористов язык не поворачивается назвать — не давали эвакуировать, ведя прицельный огонь.

Но в украинских СМИ и в этом случае мы «сами себя обстреляли». Тысячи подобных фальсификаций создают для украинского обывателя Королевство кривых зеркал.

- Если Киев действительно готов к наступлению, то зачем ему это нужно? Каковы причины? Кто Зеленского может к этому подталкивать: внешние силы или внутренние?

— По разным признакам Киев действительно готов к наступлению, хотя очевидно же, что развязывание полномасштабной войны ему не может быть выгодно. Мы быстро опрокинем продвижение их войск, и, уверен, украинские политики мучаются вопросом: где мы остановимся, если остановимся?

А пока Зеленский будет максимально обострять ситуацию, переводя внимание с внутренних проблем на войну якобы с Россией. При этом он выпрашивает, кивая на обострение, всяческие дивиденды, в том числе и финансовые, у своих западных «партнеров».

Опасность в том, что Киев может заиграться, и эскалация наберет такие обороты, что Зеленский не сможет ее контролировать. А те же самые «партнеры» получат еще больше власти при таком положении: могут просто ситуацию подтолкнуть — и тогда конфликт перерастет в самую горячую фазу. Этого недооценивать нельзя.

- Что происходит в Минском процессе, почему в прошлую встречу украинская делегация сорвала переговоры?

— Каждый раз, когда Киеву нужно приступать к конкретике для мирного урегулирования конфликта, украинская делегация идет на какие-то провокации. Например, на прошлом заседании был совершен демарш участников переговоров от Киева под странным предлогом.

Они придрались к одному из представителей общественности в нашей делегации из-за статьи за терроризм, в котором на Украине сплошь и рядом обвиняют жителей республик только за то, что эти люди, например, работают в ДНР.

Подчеркну: украинская сторона даже не скрывает своих намерений сорвать любой возможный диалог. Это очень плохой признак. Киев продолжает раскачивать ситуацию.

Срыв заседания под надуманным предлогом, обострение на линии соприкосновения, махинации с документами на минской и нормандской площадках — всё это звенья одной цепи: открытое нежелание договариваться дипломатическим путем.

Но мы уверены, что готовы отразить любую их дипломатическую или военную атаку, а значит, при самых различных вариантах развития событий сможем защитить и отстоять интересы жителей республик, нашего Донбасса.