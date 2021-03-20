Начатое при президенте Петре Порошенко преследование почтальона Оксаны Курамшиной по делу о «покушении на территориальную целостность Украины» за простой репост в соцсети, продолжается и при президенте Владимире Зеленском. А ведь она просто помогала Зеленскому стать президентом

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый.

- Андрей, мы уже говорили об этом странном «деле почтальона», но сохранялась надежда на то, что разум, всё же, возобладает, и дело будет закрыто. Но, похоже, эта надежда пока не оправдалась?

— Получается, что так. На прошлой неделе Оксане Курамшиной позвонили и вызвали на допрос в Управление Службы безопасности Украины (СБУ — Ред.) по городу Киеву и Киевской области. Из этого мы делаем вывод, что ей придётся пережить второй круг ада. Дело не закрыто, в настоящее время его продолжают расследовать. Соответственно, похоже на то, что эсбэшики всё-таки будут привлекать её к уголовной ответственности. Андрей Гожый: кто он © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

- А что с допросом?

— Мы прибыли, конечно, по этому вызову на допрос, но к нам никто не вышел. Просто дали повестку на другой день. То есть, СБУ поступила, как обычно, по-хамски: сорвала человека с работы, вызвав по телефону. Я (как адвокат — Ред.) приехал из другого города. Вот такое скотское отношение к людям, к адвокатам, к сторонам в процессе.

Ну, ладно, мы уже привыкли к соответствующему поведению офицеров данной спецслужбы. Будем отвечать симметрично — в рамках возможностей, которые нам даёт уголовно-процессуальное законодательство. В который раз убеждаюсь, что Службе безопасности Украины, в отличие от других силовиков, очень тяжело работать в рамках, скажем так, профессиональной лояльности и взаимоуважения.

- Напомните об этом деле для наших читателей. Речь ведь не идёт о какой-то диверсии, почтальона преследуют всего лишь за пост в соцсети?

— За репост. За репост в соцсети ВКонтакте. Эта социальная сеть, кстати, запрещена в Украине, и по этой причине повлиять на сознание украинцев никак не могла и не может. Если мы следуем из логики, что украинцы не пользуются социальной сетью ВКонтакте.

Оксана Курамшина сделала репост, который начинался словами: «Хватит быть рабами Порошенко…». Этот репост был сделан примерно за десять дней до президентских выборов 2019 года. Тогда же и было очень быстро возбуждено уголовное дело. Но президентом Порошенко вторично не стал, президентом стал Владимир Зеленский, на которого, как раз, все надеялись, думали, что он прекратит этот истерический маразм. И тогда это дело заглохло примерно на год.

Но господин Зеленский стал в ту же колею буржуазного национализма (что и Порошенко — Ред.). Он перестал терпеть критику, и здесь ему пригодилась СБУ — как карательно-репрессивный орган в борьбе с инакомыслием. Эта служба сейчас отчитывается о поимке такого количества шпионов, в кавычках, что, я думаю, Северная Корея отдыхает.

Вот и делу Курамшиной был дан ход, был произведен обыск, проведены процессуальные действия. И, по словам моей подзащитной, под нажимом она подписала чистосердечное признание в том, что сделала этот репост с целью подорвать территориальную целостность Украины.

Однако, когда был назначен суд, я стал её защитником, и в суде нам удалось отменить это, в кавычках, чистосердечное признание. Суд не утвердил сделку и отправил дело назад, в СБУ и прокурорам. Мы думали, что на этом всё, дело на этом закончено. Но вот и нет… Андрей Гожый о том, какая участь уготована Украине © Facebook, Андрей Гожый

- Чем вы это объясняете?

— Можно предположить, что СБУ сейчас стала очень сильно активничать по той причине, что в Верховной Раде в первом чтении проголосован законопроект о реформе данной конторы. О назревшей реформе, предполагающей сокращение до 17 тысяч наличного состава. Сейчас их (сотрудников СБУ — Ред.) количество засекречено, но я оцениваю их тысяч в пятьдесят… Сокращение им грозит серьезное.

Поэтому-то, возможно, им вдруг и понадобились показатели. С этим можно связать активность СБУ в предъявлении подозрений журналистам, политологам, поиски государственных изменников, опять же, в кавычках. Очень им нужны показатели! И, в том числе, реанимировали и дело Оксаны Курамшиной.

- Но, получается, её сейчас, при Зеленском, преследуют за то, что она помогала ему стать президентом?

— Вы знаете, вполне возможно допустить, что Зеленский и не хотел становиться президентом, что его устраивала роль клоуна и возможность выступить техническим кандидатом. Но, раз уж так получилось, раз люди поверили и он победил, то приходится президентствовать. А точка зрения, по всей вероятности, определяется местом сидения.

И вот, вместо улаживания военного конфликта га востоке страны, вместо возрождения экономики государства, он решил пойти по пути затыкания голодных ртов. Но уже не колбасой, а репрессиями.