Под лозунгами борьбы с Россией на Украине проходит передел собственности, в том числе и в топливном секторе, утверждает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 19 марта.

16 марта компания Proton Energy Group SA, эксклюзивный трейдер «Роснефти», остановила продажи нефтепродуктов Украине, в том числе дизельного топлива. Как пояснили в компании, на решение трейдера повлияли блокировка работы сети АЗС Glusco и февральский арест украинскими властями технологического объёма дизтоплива в трубопроводе, который принадлежит компании.

- Александр, насколько это серьезная потеря для украинской экономики?

— Это не столько потеря, сколько перераспределение рынка. У нас на рынке есть несколько игроков, и, как я понимаю, это действительно подарок для компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Первый пошел: большая охота на Коломойского

Если внимательно посмотреть, есть целые группы компаний, которые действительно очень поддерживают эти санкции, которые фактически забирают часть рынка у тех, кому она раньше принадлежала.

У нас также начались нападки на сеть АЗС Glusko (украинские СМИ связывают ее с оппозиционером Виктором Медведчуком. — Ред.), довольно крупную сеть. Вроде бы их руководство сказало, что собирается решить вопрос, чтобы продолжить работу.

Если исчезнет такая сеть АЗС, то для некоторых украинских олигархов это будет очень большой подарок.

У нас сейчас идет передел собственности под лозунгом борьбы с Россией. По беспределу, конечно.

- Как Украина возместит недостающее топливо? Его будут закупать в других странах?

— Часть производят на Украине, на предприятии, которое принадлежит Коломойскому. Потому он и очень довольный — цену ж можно поднять.

Тем более скоро посевная, соответственно можно очень хорошо повысить цену.

Ну и что-то закупят в Белоруссии, что-то в Литве. Купить всегда можно, другое дело, по какой цене. Понятно, что она будет выше.

Уже сейчас цены на топливо в Украине существенно поднялись.

- Насколько могут вырасти цены на топливо из-за прекращения поставок из России?

— Только из-за этой ситуации цены вырастут процентов на 10. Но на сегодняшний день рост уже составил 30%.

Забастовка железнодорожников, рост цен на автогаз и дизтопливо. Главное в экономике Украины 13-19 марта

Это, понятное дело, приведет к подорожанию зерна, так как дизтопливо играет большую роль в формировании цен на зерновые. С дорогим дизтопливом дешевое зерно не сделаешь.