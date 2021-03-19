Это выпад не только против Путина, но и против России как таковой. Это возмутительно, и возмущение здесь вполне очевидно. Уже многими за эти сутки было отмечено, что это очевидное пересечение красной черты, считает Константин Затулин, депутат Госдумы из фракции "Единая Россия"

- Константин Фёдорович, как вы считаете, что может изменить к лучшему отношения РФ и США в нынешней ситуации, при условии, что Россия не пойдет на какие-либо территориальные (Крым) и экономические (СП-2) уступки? Возможно ли это в ближайшие годы, или отношения США — РФ зашли в такую стадию, что при нынешнем политическом поколении улучшение отношений невозможно?

— Хороший повод в годовщину референдума о сохранении СССР и возвращения Крыма и Севастополя в «родную гавань» сказать: никогда не говори никогда. Это касается в том числе и российско-американских отношений. На данный момент очевидно, что выпад, допущенный президентом США Джо Байденом в адрес президента Путина на продолжительное время обнуляет возможность личных контактов и взаимоотношений между руководителями двух стран.

Это выпад не только против Путина, но и против России как таковой. Это возмутительно, и возмущение здесь вполне очевидно. Уже многими за эти сутки было отмечено, что очевидное пересечение красной черты, где бы она ни пролегала и в какие бы времена, она существует в отношениях между враждебными государствами, но которые не находятся в состоянии войны. С этой точки зрения поведение президента США недопустимо.

Прочитал в «Известиях» комментарий господина Косачева, который получил повышение по службе. Он, вероятно, из лучших побуждений пытается смягчить ситуацию, говорит, что вот и слово «убийца» не было произнесено. Все это уже интерпретация журналистов. Но это все от того, что некоторые наши общественные и государственные деятели отвыкли говорить на государственном языке, когда дело касается вызовов, или, может, никогда не умели говорить. К сожалению, это так.

- А как вам сама реакция России на этот враждебный выпад?

— В целом вполне адекватная. Хотя и здесь… вчера у нас была возможность в передаче у Владимира Соловьева из первых уст услышать комментарий Марии Захаровой, и когда я, продолжая тему, сказал, что это отзыв посла, то меня сразу начали поправлять. Мол, это не отзыв, а приглашение на консультацию.

Приглашать на самом деле могут в чужое ведомство. А вот Министерство иностранных дел, насколько я помню дипломатическую практику, в таких случаях отзывает посла для консультаций.

Так что, как мне кажется, выдавливать из себя эту комплиментарность необходимо.

- Могут ли в таком случае отношения между нашими странами в итоге прекратиться?

— Нет, они не могут быть полностью прекращены. Они будут как-то развиваться на нижних этажах. Раз нет посла, то контакты будут происходить на уровне рядовых сотрудников, советника-посланника и так далее. То же самое будет происходить в целом.

Не представляю себе, чтобы после всего сказанного президент Путин проявил бы инициативу и позвонил бы Байдену. Все-таки Прощеное воскресенье уже прошло.

- Какова тогда перспектива на будущее?

— Думаю, что сказанное можно по-разному трактовать, но это абсолютно не случайная оговорка. Это сознательное обвинение. Это знак того, что с приходом Байдена оживились настроения конфронтации с Россией и эскалации всех возможных проблем и ущерба, который может быть причинен России.

Мы, например, видим, эскалацию на Востоке Украины. Мы видим планы Зеленского развивать «Крымскую платформу». Это на наших глазах происходит с ближайшим союзником США — Великобританией, которая за многие десятилетия решила обновить свой ядерный потенциал и заявила, что если Китай — это вызов, то Россия — это главный враг.

Все это можно только сравнивать с приходом Рейгана и его знаменитой речью об Империи зла, которая была вдохновлена сбитым корейским «Боингом». В данном случае никто никакой «Боинг» не сбивал, а все это является отражением данной тенденции.

- Эта враждебность может быть как-то связана с внутренней ситуацией в США?

— Да, и это я вчера отметил в программе у Соловьева. Америка разделена, и сегодня демократы, не добившись импичмента Трампу, ищут любой повод, чтобы опровергнуть все существовавшие мнения в годы Трампа в Вашингтоне. Например, по поводу Путина. Трамп и Байден по-разному отвечали на вопрос о президенте России и отношении к нему.



Подобные высказывания со стороны нынешней администрации признак того, что люди нервничают. А когда они нервничают, то допускают такие высказывания.

- США, как мы видим, постоянно в последнее время подталкивают Украину к конфликту с Россией, который может привести к вооруженному столкновению. Как вы считаете, каковы могут быть результаты (политические, военные, территориальные) такого столкновения? Кто в большей степени не заинтересован в нем — Украина или Россия? Почему?

— На данный момент у меня нет прямых доказательств того, что Америка подталкивает Украину к военному конфликту. У меня есть ощущение, что власть Украины сочла, что настал благоприятный момент для того, чтобы втянуть весь мир, Россию и США, в том числе и Запад, в безоглядную поддержку военных провокаций и обострения отношений.

Украина не такое уж невинное дитя, которое все куда-то подталкивают, а она вынуждена уступать. Она и сама горазда на провокации, и многие люди на Украине на это ставят. То, что на это ставит Зеленский, свидетельствует о его политической глупости.