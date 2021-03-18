Севастополь благодаря особому правовому статусу получит приток инвестиций, инвесторы - защиту. Полуостров интересен для вложения: рекреация, сельское хозяйство, виноделие, морская промышленность - традиционные для города экономические сферы, которые можно эффективно развивать, считает Дмитрий Белик, депутат Госдумы из фракции "Единая Россия"

- Дмитрий Анатольевич, сегодня исполнилось ровно 7 лет, как Севастополь вернулся в "родную гавань". За это время благодаря этому возвращению город изменился в положительную сторону: идет реконструкция инфраструктуры и зданий, меняется облик города. Но наверняка существуют и проблемы. Могли бы вы их перечислить?

— Вы правы, объективно сегодня Севастополь динамично развивается, федеральная целевая программа позволяет нашему региону восстановить всю инфраструктуру, которая была разрушена при Украине за 23 года. Строятся больницы, школы, детские сады и многие другие объекты.

Если говорить о том, что ограничивает наше развитие, то, как ни банально это прозвучит, нам мешают санкции. При этом, напомню, Севастополь находится как бы под двойными санкциями: на нас действуют ограничения, которые наложены на всю Россию и есть персональные «крымские» санкции. Согласитесь, регион, основой экономики которого была рыбная промышленность, судоремонт, судоходство, санкции сильно подкашивают.

Есть и более сложные вопросы. Например, у нас есть предприятие Севастопольский центр стандартизации и метрологии. До 2014 года они сотрудничали с целым рядом зарубежных предприятий Европы, Азии, сейчас этой статьи доходов у предприятия просто нет.

Также есть нюанс с ограничением по заходу в регион крупных российских банков, торговых сетей, АЗС, все это влияет на благосостояние жителей региона.

Руководство страны буквально с первых дней искало механизмы поддержки экономики полуострова, была создана свободная экономическая зона с существенными преференциями для ее участников. Она дала свои плоды, позволив сохранить предприятия, привлечь новый бизнес в регионы. Но СЭЗ была направлена на предпринимателей, не имеющих международных активов, готовых работать только в России.

Но для привлечения инвесторов, что называется, иного калибра была острая необходимость защитить их от международных санкций. Сегодня есть решение этой проблемы — особый правовой режим, от которого все выигрывают. Севастополь и Крым получат приток инвестиций, инвесторы — защиту. Бесспорно, полуостров интересен для вложения: рекреация, сельское хозяйство, виноделие, морская промышленность — традиционные для нас экономические сферы, которые можно эффективно развивать.

Конечно же, в конечном счете это отразится на уровне жизни севастопольцев и крымчан, увеличит налоговые поступления в бюджеты двух регионов и приведет к развитию инфраструктуры полуострова.

- Очень многие из тех, кто знает проблемы Севастополя изнутри, жалуются на то, что главной проблемой Севастополя является косность местных чиновников, которые никак не могут преодолеть в себе «украинский бюрократизм» — медлительность, коррупцию, местечковость. Как вы считаете, насколько верно это утверждение?

— Спустя 7 лет ни на одном уровне власти не осталось «украинцев», даже те «щирие украинцы», кто работал до 2014 года в Севастополе, переехали на Украину.

- Насколько сильно, с вашей точки зрения, остается украинское влияние (через СМИ, ТВ и проч.) на население Севастополя?

— Как и все годы под юрисдикцией Украины, ее влияние на умы и сердца севастопольцев было незначительным. И это притом что нас подвергали массированной информационной бомбардировке со стороны телеканалов, СМИ, украинских чиновников, но это никак не меняло наше отношение и не отбивало желание вернуться в Россию.