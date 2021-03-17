В Севастополе надо построить тоннель под Севастопольской бухтой, связав центр и северную сторону, провести масштабную реконструкцию всех дорог и улиц, включая строительство двух- и трехуровневых развязок, и навести порядок со сбором и утилизацией мусора, считает писатель Олег Измайлов

- Олег, вы не только историк Донбасса, но и историк Севастополя, проводите в нем значительную часть времени. На ваш взгляд, как изменился город за те 7 лет, что он находится в «родной гавани»? Что появилось позитивного, какие негативы остались и какими негативами прирос?

— Историком Севастополя мне называться все-таки было бы самонадеянно, просто я последние 30 лет своей жизни очень люблю этот город, уникальное место на «Русском глобусе», много о нем писал и пишу, иногда и об истории.

Негативные явления, наверное, все-таки не очень значительны. В основном они связаны с тем, что, как и во всех городах Крымского полуострова, в последние 30 лет активно «вымывался» квалифицированный рабочий класс, что было связано с постсоветским разрушением промышленности.

У нас в России плохо знают, что тот же Севастополь при советской власти был не только базой флота, но и базой серьезных промышленных предприятий.

Достаточно назвать Севморзавод, которому столько лет, сколько и самому городу русской славы, приборостроительный завод, вертолетный и, конечно же, прославленное предприятие промыслового флота «Атлантика», ловившее рыбу по всему мировому океану, добираясь до Антарктиды. В ней работало до 10 тысяч человек, в Севастополе целые районы для ее работников и их семей построены.

Так вот, исчезновение квалифицированных рабочих рук привело к тому, что часто и густо город вынужден прибегать к услугам приезжих, которые не всегда, скажем так, качественно делают свою работу. Надеюсь, что это временно.

Что касается изменений к лучшему, то их столько, что о них впору отдельную книгу писать. За считанные годы реставрированы главные севастопольские улицы, и процесс продолжается там, где полвека не ступа нога дорожного рабочего.

Знаменательно, что, взяв Севастополь «под свою крышу», Россия первым делом провела массовую замену крыш севастопольских домов — жесточайшая проблема была. Реконструирован аэропорт «Бельбек». Там пока в основном базируются военные самолеты ЧФ, но он готов к приему пассажирских самолетов — взлетка-то новая. Новое русское чудо: Что представляет собой водозабор на реке Бельбек © Пресс-служба правительства Севастополя

Решен вопрос с водоснабжением. Самое же главное — Севастополь и севастопольцы живут теперь по российским стандартам, глубоко укоренены в жизнь Родины. С социально-этической и профессиональной стороны город, как и весь Крым, получил мощный импульс к развитию.

- Положительно или отрицательно на жизни города сказалось то, что три новых губернатора, руководивших Севастополем после 2014 года — Меняйло, Овсянников и Развожаев, — не являлись местными?

— Мне кажется, что «местничество» для управленца только помеха. Настоящий руководитель везде найдет, на кого опереться, от кого получать информацию, того, кто его поправит при необходимости.

Кстати, первый губернатор — адмирал Сергей Меняйло (в какой-то мере он местный, учился в Севастополе и служил), — отправившись представителем Президента РФ в Восточную Сибирь, кажется, стал там уважаемым человеком, все у него там получается. Об Овсянникове позволю себе умолчать. А вот Развожаев, кажется, пришелся ко двору в Севастополе, многие здесь считают его дельным и последовательным руководителем.

В истории России, как, впрочем, и любой другой страны, всегда можно найти примеры того, как «варяги» справляются с делом лучше местных «бояр», и наоборот.

- Все эти годы те, кто занимается городом, спорят между собой о его будущем. Одни хотят оставить Севастополь городом русских моряков, а вторые считают, что эта концепция устарела и нужно развивать в городе прежде всего туристическую сферу. А вы за какой «путь»?

— В общих чертах — за «золотую середину». Но позволю себе заметить, что обычный, пляжный туризм в Севастополе едва ли может стать градообразующим бизнесом. Другое дело — военно-исторический.

И бешеный успех ежегодного фестиваля военно-исторической реконструкции — Парка живой истории "Федюхины высоты", или панорама «Обороны Севастополя» — яркое тому свидетельство.

В современных условиях вступает в права основное качество Севастополя — военно-морской базы. Родовое качество. Севастополь всегда был, образно говоря, большим военным городком. И это не стоит забывать. Ведь в последние годы база флота пополнилась добрым десятком новых военных кораблей, и это не предел.

Другое дело, что для качественного функционирования этого «военного городка» необходимо восстанавливать промышленность города и развивать торговлю и виноделие — самые древние и естественные занятия людей, живших здесь.

Кстати, два самых важных периода развития города были связаны именно с восстановлением флота и становлением промышленно-торговой базы — в 1872-1905 и 1944-1985 годах.

- Надо ли Севастополю объединиться с Крымом, или эта идея неперспективна? Почему севастопольцы не любят Крым?

— Я не считаю себя вправе судить о том, любят ли в Севастополе Крым. Мне кажется, что один без другого невозможны, просто у Севастополя всегда была военная роль.

Грубо говоря, служивому трудно понять курортника или виноградаря. Объединяться же организационно, думаю, не стоит, у города-героя своя миссия в истории, его статус всегда во всех государствах был особый. Пусть таковым и остается. Своеобразным Русским Гибралтаром в Русском государстве.

- Какие три больших проекта надо, по-вашему, реализовать в Севастополе?

— Почему только три? Город был настолько запущен за последние тридцать лет, что тут и тридцать три уместны будут. Но если говорить только о том, что касается быта, повседневности, то необходимо: построить тоннель под Севастопольской бухтой, связав центр и северную сторону, провести масштабную реконструкцию всех дорог и улиц, включая строительство двух- и трехуровневых развязок (кстати, на Ялтинском кольце уже вроде начали строить двухуровневую одну), и навести порядок со сбором и утилизацией мусора. Это самые острые проблемы.

Из того, что не так срочно, но тоже нельзя затягивать — полная реконструкция Братского кладбища, на котором нашли последний приют русские воины Первой обороны Севастополя. И, кстати, сделать так, чтобы на нем не было «блатных» закрытых участков типа того, где похоронен младший сын Виктора Януковича.

Это неуважение к памяти павших, к истории города, к самим горожанам и принципам демократии. А еще у меня лично есть мечта, что оживет рыбный порт в Казачьей бухте и Севастополь будет опоясан по берегам всех своих 38 бухт шикарными набережными. Ну хотя бы тот берег, который выходит в открытое море.

И, конечно, запустить пассажирское сообщение со всей Россией через аэропорт «Бельбек». Это уже край как назрело.