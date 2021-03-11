Украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру подвел итоги очередного заседания СНБО от 11 марта, на котором было принято несколько резонансных решений

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких - Кирилл, перед этим заседанием СНБО ходило много слухов о том, что по его итогам последует чуть ли не запрет «Оппозиционной платформы» и арест Медведчука, но этого не случилось. Почему? Этого не было в повестке или пока не нашли достаточно оснований?

— И не было в повестке, и не нашли оснований. Тут два в одном. СНБО — это, конечно, вспомогательный орган, но для ареста все же нужны необходимые процессуальные действия. Нельзя, как в 37 году, арестовывать по липовому доносу.

Сегодняшний СНБО — это орган, запугивающий оппонентов. Что касается реальных действий, то они закрыли телеканалы, но было понятно, что не будет никаких санкций против Коломойского, и что Зеленский не будет его преследовать. Против Медведчука санкции ввели, но арест — это компетенция не СНБО, а правоохранительных органов.

Национализация «Мотор Сич» — это вообще серьезный удар, это приведет к ухудшению отношений с китайской стороной и китайскими потенциальными инвесторами. Не от большого ума это было сделано. Они же угрожают судами Украине.

- Какое у вас в целом осталось впечатление от этого собрания?

— В целом мы видим, что Зеленский перешел к беспредельным решениям, которые слабо укладываются в рамки законности.

Привлечь депутатов к ответственности за соглашение о пролонгации нахождения Черноморского флота в Севастополе — так в Конституции Украины четко сказано, что депутаты не несут юридической ответственности за свои голосования, и что нет индивидуальной ответственности за коллегиальные решения.

У меня такое ощущение, что СНБО действует исключительно по информационной повестке, а не по действительно важным проблемам страны. Я думаю, дальше это и продолжится. Зеленскому понравилось, обходя все юридические процедуры, устрашать своих оппонентов. И я не исключаю, что в будущем они придумают запрещать партии через СНБО и производить аресты.

Это для нас с вами за гранью здравого смысла, а для них это, вполне возможно, будет следующим шагом. Ходят же разговоры, что СНБО будет заниматься национализацией имущества олигархов и санкциями против их оппонентов, хотя это тоже незаконно. Но я бы уже ничему не удивлялся. То, что у Зеленского есть диплом юриста, не означает, что он разбирается в своих полномочиях.

- В ситуации с «Мотор Сич» было сказано, что инвесторам будет выплачена компенсация. Может быть, это сможет как-то подсластить пилюлю?

— Нет, не сможет. Санкции были введены месяц назад, инвесторы уже лишились своего имущества. Более того, они уже подали иск в международный арбитраж на сумму 3,5 млрд долларов. У Украины нет таких денег. А что они им могут компенсировать? Несколько сот миллионов? Их это не устроит, они созовут новый суд и выиграют его.

С внешнеполитической точки зрения это огромный удар по кооперации Украины и Китая. Я думаю, после этого ни один китайский инвестор не захочет поучаствовать в приватизации украинской земли или инфраструктурных объектов (те же порты) и никакие деньги вкладывать не будет.

Это серьезный удар по инвестициям в Украину в целом. Потому что мы видим, что СНБО может лишить инвестора своего имущества под любым предлогом. Кстати, какой предлог был по «Мотор Сич», так и осталось непонятным. Стратегически это очень глупый шаг для украинского государства.

- СНБО поручил провести проверку компании Донецкоблгаз, которую связывают с беглым олигархом Курченко. Как у него вообще еще имущество не отобрали?

— Я не знаю, связана ли эта компания с ним. Но я бы в этой связи не исключал, что другие олигархи просто хотят поделить оставшееся имущество беглых олигархов и лоббируют подобные решения через СНБО.

- Касательно ратификации Харьковских соглашений, это попытка свалить проблемы на предшественников или таким образом тоже хотят достать кого-то конкретно?

— Опять же, с юридической точки зрения это решение никчемное. По конституции запрещено индивидуально преследовать граждан за коллективные решения, и депутаты не несут ответственности за голосование. Поэтому перспектив у этого решения нет никаких. Это чисто информационное решение. Если посмотреть, кто считал выгодными те соглашения, то их поддерживал Петр Алексеевич Порошенко. Возможно, это удар по еще одному оппоненту власти, только с другого фланга.

- Почему вы думаете, что санкции против Коломойского не будут введены?

— Зеленский боится вводить санкции против Коломойского. Видимо, у Коломойского на него много компромата еще со времен работы на телеканале «1+1». У Коломойского депутаты в Раде. Если против Коломойского пойти с открытым забралом, он может раскачать ситуацию в парламенте, и для Зеленского это может закончиться срывом голосований и крахом монобольшинства.

Я очень сомневаюсь, что при всех своих заявлениях о деолигархизации Зеленский реально будет воевать с олигархами. Зеленский будет имитировать эту борьбу. Он может воевать с теми, кто за границей, с Фирташом или Курченко. Но вряд ли он будет воевать с Коломойским или Ахметовым.

Вряд ли Коломойскому что-то угрожает. Возможно, его интересы в плане бизнеса или принятия решений будут ужиматься. Но я сомневаюсь, что против него возбудят уголовное дело или выдадут американскому правосудию. Для Зеленского это очень опасная игра, он пока к ней не готов.

- А как же идея, что Зеленский обязательно должен очистить Украину от олигархов в интересах транснациональных корпораций.

— То же самое требовали и от Порошенко в 2014 году, просто он это проигнорировал. И Зеленский проигнорирует. Он прекрасно понимает, что западные партнеры, может, и поддержат, но они далеко, а олигархи близко. Может постигнуть судьба Януковича, который вступил в конфликт со всеми олигархами, а они стали раскачивать власть изнутри. Это опасная игра, которая может привести к серьезным потрясениям, вплоть до смены власти.