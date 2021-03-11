Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии изданию Украина.ру объяснил, почему возможен запрет «Оппозиционной платформы - За жизнь» и почему он не будет иметь значения для украинской политики

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Медведчука.

На внутриэлитный расклад сил возможный арест Медведчука никак не повлияет, он уже определился. Медведчука уже вытеснили из активной политики. Его партия вроде как есть, но никакой важной роли она не играет.

Ее можно запретить, можно не запретить, можно разогнать, можно не разогнать. Это не имеет значения. Потому что на украинскую политику она серьезного влияния не оказывает, информационных ресурсов у нее нет, политических тоже, а активно противостоять они боятся.

Так что от того, что кого-то там дополнительно посадят/не посадят, запретят/не запретят, ничего особенно не изменится.

От редакции: В четверг, 11 марта, состоится заседание СНБО. По информации украинских СМИ и различных источников, приближенных к Офису президента, на нем предполагается рассмотрение ряда важных вопросов, в том числе ареста народного депутата Виктора Медведчука и запрета деятельности ОПЗЖ и Партии Шария. При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук — ее лидер, а Партия Шария получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.