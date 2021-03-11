Украинский политолог Алексей Якубин прокомментировал для издания Украина.ру информацию о возможном запрете «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Партии Шария и аресте Виктора Медведчука после заседания СНБО 11 марта

— По поводу Партии Шария я не уверен, что на уровне СНБО будут приниматься такие решения. Насколько я понимаю, есть попытка запустить механизм оспаривания регистрации через Министерство юстиции.

Кроме того, представители ООН заявили, что готовы отслеживать ситуацию с Шарием, учитывая, что он является политическим беженцем. Поэтому я думаю, что вариант, при котором СНБО примет решение о запрете партий, маловероятен. Высока вероятность, что они будут продолжать санкционный режим, но вопрос — против кого? По ком звонит колокол, грубо говоря.

Блицопрос: Павел Рудяков о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Нина Зотина Игоря Коломойского. Открытый вопрос: будет ли власть что-то вводить по поводу Коломойского или нет, а если будет вводить, то как. То есть будут это санкции непосредственно против Коломойского, или что нужно расследовать ситуацию вокруг Приватбанка или ситуацию 2014-2015 годов, потому что от этого многое будет зависеть в окружении Зеленского и его политического влияния, потому что Коломойский не первый олигарх, но и не второй.

Запад сейчас пытается максимально ослабить Коломойского в контексте его влияния на Зеленского. Другое дело, как на это будет реагировать сам Зеленский и сам Коломойский, потому что если он решит, что власть его пытается сдать, мы увидим с его стороны решительные действия.

Власть рассматривает СНБО на данный момент как своеобразный медийный сериал, это часть медийной кампании со стороны Зеленского. Согласно данным социологии, есть запрос на восстановление социальной справедливости через борьбу с олигархами, но в Офисе президента это стали воспринимать очень избирательно. А Запад послал сигнал, что есть Коломойский.

Поэтому я бы рассматривал это СНБО как лакмусовую бумагу: а что будет дальше с Коломойским. Если мы не увидим на этом СНБО каких-то решительных действий против Коломойского, его ближайших соратников, то это будет показателем того, чью сторону выбирает Банковая. Или, наоборот, увидим попытку Банковой какую-то активность на этом фоне проявить, но тогда это чревато дополнительным кризисом в окружении Зеленского.

От редакции: В четверг, 11 марта, состоится заседание СНБО. По информации украинских СМИ и различных источников, приближенных к Офису президента, на нем предполагается рассмотрение ряда важных вопросов, в том числе ареста народного депутата Виктора Медведчука и запрета деятельности ОПЗЖ и Партии Шария. При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук ее лидер, а Партия Шария получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.