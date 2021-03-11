Украинский политолог Руслан Бизяев прокомментировал для издания Украина.ру информацию о возможном запрете «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Партии Шария и аресте Виктора Медведчука после заседания СНБО 11 марта

— Настолько резких движений не будет. Вполне возможно, что будет идти процесс по закрытию Партии Шария. Что касается запрета ОПЗЖ, там есть определенная процедура. Для ареста любого народного депутата все-таки надо согласие Верховной Рады. Поэтому по процедурным моментам настолько резкого сценария я пока не предполагаю.

Олег Царев: Зеленский может запретить ОПЗЖ и партию Шария, а также арестовать Медведчука и Деркача © РИА Новости, Нина Зотина Михаилом) Фридманом здесь, на Украине, например против «Альфа-банка».

От редакции: В четверг, 11 марта, состоится заседание СНБО. По информации украинских СМИ и различных источников, приближенных к Офису президента, на нем предполагается рассмотрение ряда важных вопросов, в том числе ареста народного депутата Виктора Медведчука и запрета деятельности ОПЗЖ и Партии Шария. При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук — ее лидер, а Партия Шария получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.