— Настолько резких движений не будет. Вполне возможно, что будет идти процесс по закрытию Партии Шария. Что касается запрета ОПЗЖ, там есть определенная процедура. Для ареста любого народного депутата все-таки надо согласие Верховной Рады. Поэтому по процедурным моментам настолько резкого сценария я пока не предполагаю.
Но поэтапно будет идти движение в эту сторону, будут введены санкции против российского бизнеса. Насколько я понимаю, возможно, будут введены санкции против тех компаний, которые ассоциируются с (российским предпринимателем Михаилом) Фридманом здесь, на Украине, например против «Альфа-банка».
От редакции: В четверг, 11 марта, состоится заседание СНБО. По информации украинских СМИ и различных источников, приближенных к Офису президента, на нем предполагается рассмотрение ряда важных вопросов, в том числе ареста народного депутата Виктора Медведчука и запрета деятельности ОПЗЖ и Партии Шария. При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук — ее лидер, а Партия Шария получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.