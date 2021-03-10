По информации украинского политика Олега Царева, аресты и запреты могут случиться в самое ближайшее время. Для этого Зеленский создал специальную группу, работающую над юридическим обоснованием этих действий

-Олег Анатольевич, украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что 15 марта граждане Украины узнают некую судьбоносную для жизни страны информацию. Но какую именно, не сообщил. Располагаете ли вы информацией, о чем может идти речь? Что произойдет?

— Я не знаю, что имел в виду Дмитрий Гордон. Но из таких серьезных событий и решений, которые должен принять Зеленский, это условие, при котором Байден должен будет позвонить ему. Зеленского убедили в том, что звонок последует, если партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука-Рабиновича-Бойко-Левочкина будет запрещена. Уже найдена юридическая возможность, как это сделать.

- И как, вы знаете?

— Нет. Ребята, которые мне об этом говорили, не настолько в этом осведомлены. Просто сказали, что работала группа, которая и нашла основания для запрета.

- Что-то еще планируется?

— Да. Будет либо задержание, либо возбуждение уголовных дел против Андрея Деркача, который сотрудничал с Робертом Джулиани, адвокатом Трампа.

Это Гордон имел в виду или нет, я не знаю.

- Удастся ли Зеленскому всё это?

— Не знаю, как насчет задержаний Деркача и Медведчука, но закрыть ОПЗЖ и партию Шария у Зеленского может получиться. Механизмы для этого есть, желание и политическая воля есть, международная поддержка есть.

-Олег, давайте поговорим о других вопросах. В ряде последних выступлений глава Россотрудничества Евгений Примаков обозначил новые задачи и приоритеты ведомства: сосредоточение не на «балалаечной дипломатии», а на гуманитарных вопросах, прежде всего соблюдения прав человека, создание доброго образа России, работа с общественным мнение за рубежом. Как вы считаете, каким образом Россотрудничество будет и может реализовывать эти задачи, в том числе на Украине?

— Что касается Украины, все эти вещи надо было проводить раньше. Просто сейчас те, кто при власти на Украине, не позволят тем, кто работает в Россотрудничестве, проводить свою деятельность.

Просто это бы выглядело точно так же, как если бы в 1942 году в Берлине какая-либо советская государственная организация проводила бы конкурсы и круглые столы.

Это невозможно, когда идет война. Да, между Украиной и Россией нет войны, но напряженность и конфликтность в отношениях примерно такого же порядка.

То, что они бы хотели делать, они должны были бы делать раньше, до 2014 года.

-Неотъемлемым правом человека является право разговаривать и общаться на родном языке. В ряде стран, в том числе на Украине, это право нарушается. Что в этом плане может сделать Россотрудничество?

— Поскольку нет возможности работать силами российских граждан на территории Украины, надо подключать иностранцев. Есть большое число зарубежных неправительственных организаций. Это гигантский рынок, где предлагают себя под решение каких-либо задач неправительственные организации.

Есть специально обученные люди, которые готовы брать деньги у нас и поднимать нужные нам вопросы в международных структурах на всевозможных уровнях.

В общем, опираться надо на профессионалов, которым все равно на кого работать. Их надо подключать для защиты русских. Мне совершенно не импонирует такой подход (я за то, чтобы работать с убежденными, идейными людьми, но эту возможность мы потеряли). На территории Украины мы можем работать только через иностранные структуры.

-Организация Россотрудничество получает новое название «Русским дом»? К чему это обязывает?

— Ребрендинг, как правило, подчеркивает изменение подходов, но мир поменялся, стал жестче. Вызовы стали более явными. Подходы надо менять. Меняются подходы — меняются названия структуры.

-Одна из задач, которые определены Примаковым, перенос внимания на «ближний периметр», то есть государства СНГ, постсоветское пространство. Как вы считаете, насколько эффективной может быть эта работа? Что для этого необходимо сделать?

— Мне сейчас сложно выдать целую программу работы Россотрудничества в нескольких словах. Вопросы прав русских на территории бывших советских республик должны стать приоритетными, а не десятым пунктом после цены на газ и на другие энергоресурсы.

Если при обсуждении коммерческих вопросов на первом месте будут права русских и политические вопросы, то тогда можно сказать, что будет сдвиг.