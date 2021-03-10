Владимиру Зеленскому нужно быть полным безумцем, чтобы даже при поддержке Запада решиться на войну в Донбассе, считает политолог Виталий Третьяков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Виталий Товиевич, эксперты утверждают, что шансы на возобновление боевых действий в Донбассе велики как никогда за последние шесть лет после подписания вторых Минских соглашений. Решится ли Киев на силовой сценарий и какие гарантии власти Украины могли получить от западных партнеров?

— Безусловно, Киев готовится к широкомасштабной военной операции. Будет ли это только против Донбасса или они попытаются что-то подобное сотворить с Крымом, трудно сказать. Второе маловероятно, поскольку Россия здесь имеет полное право отвечать. Что касается Донбасса, то для меня совершенно очевидно, что моральная, политическая, дипломатическая и информационная поддержка Западом дана, но это не значит, что дана отмашка на широкомасштабные военные действия.

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Расчет Запада тоже очевиден. Во-первых, если в Киеве сидят безумцы, то их безумием надо воспользоваться: пусть они начнут действовать, а мы посмотрим, что из этого получится. Против России вся сумма обвинений уже заранее готова.

Трудно сказать, насколько умен Зеленский. Нужно быть полным безумцем, чтобы даже при поддержке Запада пойти на такой шаг. Как минимум он должен рассчитывать на разгром своих вооружённых сил, деморализацию общества и потерю поста президента.

Есть закон в политике: маленькая победоносная война укрепляет режим и поднимает популярность. Но война сначала должна быть победоносной, а тут гарантий для Зеленского нет.

Но по словам и поступкам Зеленского трудно оценить его нынешнее интеллектуальное и психологическое состояние. Он иногда предпринимает такие действия, которые ставят под сомнение его психическую устойчивость.

Украинский гамбит: чем для Киева и Москвы закончится новая война на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

На мой взгляд, монета подброшена и в данный момент стоит на ребре: военные приготовления Киева очевидны. В какую сторону она свалится, может зависеть от минутного настроения, от сумасшествия конкретно взятого человека за океаном или в Киеве.

- На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не будут насаждать демократию за рубежом путем военных интервенций и смены авторитарных режимов. Стоит ли доверять таким миролюбивым высказываниям?

— Все заявления американцев миролюбивого свойства, когда они от чего-то отказываются, нужно воспринимать как-минимум скептически. Они не откажутся от параллельных методов по дестабилизации стран и режимов, которые они считают для себя угрозой.

Важно то, что если ВСУ начнут эти действия в Донбассе, то это не будет с позиции Запада свержением какого-либо режима. Они считают Донбасс де-юре, и мы это признаем, территорией Украины и будут поддерживать «освобождение» незаконно занятых территорий, поэтому слова Блинкена распространять на ситуацию на Украине невозможно.

- Может ли эскалация в Донбассе быть частью плана по противодействию «Северному потоку-2»?

— С «Северным потоком» все так переплетено и запутано, в том числе и по нашей вине, во всяком случае вине аналитиков и экспертов, которые еще год назад говорили, что дело сделано, а сопротивление США нам нисколько не помешает. Все их прогнозы провалились.

Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

Но то, что кто-то в США из тамошних радикалов и русофобов рассматривает и такое использование возможной войны, чтобы поставить окончательный крест на «Северном потоке», исключить нельзя. На мой взгляд, это чистое безумие, но сейчас многие западные лидеры говорят такие странные вещи, так откровенно лгут в лицо избирателям и всему миру, что исключить это нельзя. Градус безумия измерить трудно и невозможно просчитать поведение безумца.