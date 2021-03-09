Российский политолог и журналист Виталий Третьяков прокомментировал для издания Украина.ру соглашение о производства вакцины «Спутник V» в Италии

— Открытый лоббизм на Западе никто не отменил, как и скрытый, фактически коррупцию, но своя коррупция таковой на Западе не признается, особенно в международных делах.

Это гигантский рынок. Можно объявить, что эпидемия продлится еще год и два, кто проверит эти цифры. Так что интересы фармацевтических гигантов, безусловно, присутствуют и обслуживаются политиками.

То, что они не собираются использовать российскую вакцину, какая бы она эффективная ни была, это вопрос бизнеса. Я бы оценил это как локальную победу, если рассматривать в таких терминах. Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Победа на отдельном участке фронта связана с тем, что в отдельных странах ситуация с вирусом крайне плоха. Итальянским, словацким и венгерским политикам лишний раз ссориться с Брюсселем нужды нет. У них и так достаточно поводов для конфликтов и претензий друг к другу. Если бы то, что им предлагает Евросоюз и США, они получили в достаточном количестве, то они бы на это не пошли.

Об эпидемиологической ситуации в этих странах я знаю хорошо по Италии, у меня живут там друзья. При самых строгих мерах, которые предпринимались в Москве, не было того, что было там, в Италии. Люди, о которых я говорю, несколько месяцев не выходили никуда из дома, кроме как в магазин за продуктами. Притом что эти люди не глубокие старики.

Там действительно ситуация крайне тяжелая. Чем она вызвана, некачественной работой медицинских служб, политикой правительства или плохой вакциной, можно разбирать долго. Но эта кризисная ситуация приводит к тому, что политики на региональном и даже на национальном уровне решают руководствоваться здравым смыслом. Есть вакцина, и она доказала свою эффективность, а где она изобретена, в странах свободы и демократии или в «агрессивной» России, им уже не до этих рассуждений. Тем более что обычные итальянцы очень хорошо относятся к России, несмотря на санкции и все прочее.

У нашей фармацевтической промышленности не такая экономическая мощь и не такие лоббистские возможности, тем более в западных странах, чтобы побороть этих гигантов, которые действуют в тесном сплочении со своими политиками. Так что решающей победы, если ее рассматривать как полное вытеснение «Спутником» всех остальных менее эффективных вакцин, конечно, не будет.

От редакции: 8 марта стало известно, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Ранее еще одна европейская страна, Словакия, закупила два миллиона доз российской вакцины.