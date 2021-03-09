Ради здоровья своих граждан от политизации вопроса вакцин от коронавируса уходят все страны Европы, кроме Украины, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

В понедельник, 8 марта, стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Италии.

Ранее еще одна европейская страна, Словакия, закупила два миллиона доз российской вакцины. «Спутник» уже применяют в Сербии и Венгрии, он зарегистрирован в Северной Македонии и Молдавии. Возможность прямой закупки вакцины в обход регистрационных органов ЕС рассматривают эксперты Минздрава Чехии.

— Здесь от политизации уйти трудно, но ради здоровья населения все-таки имеет смысл. Обратите внимание, что, несмотря на негативное отношение к России, Sputnik они начинают признавать. Тем не менее, любая вакцина, будь то Pfizer или Sputnik V, — это всего лишь продукт, хоть и информационно раздутый.

И если исходить из этой логики, то необходимо действовать по принципу «ни литра российского бензина, ни киловатта российской электроэнергии». Но так же не ставится вопрос. И мы с вами здесь, в России, осуждая американцев за их санкции, тем не менее, продолжаем летать на «Боингах». Мы же не заявляем, что в знак протеста против очередных американских санкций мы отказываемся летать на «Боингах» и будем ходить пешком. Потому что аэробусы составляют 95% нашего авиапарка.

То же самое и с вакцинами. Никто же не говорит, что мы будем дохнуть, будем болеть, но не будем прививаться вакциной Sputnik V. А в случае Украины банальная пропаганда ставится впереди жизненных интересов и населения, и самой политической элиты.