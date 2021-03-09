8 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Ранее ещё одна европейская страна, Словакия, закупила два миллиона доз российской вакцины. «Спутник V» применяется уже в 50 странах, где проживают 1,5 млрд человек

В связи с этим Украина.ру задала вопрос Алексею Дейкину, руководителю Центра геномного редактирования Института биологии гена Российской академии наук:

- Алексей Васильевич, как вы оцениваете эти события? Можно ли говорить, что медицина и забота о людях победили политику?

— Я надеюсь, что победили. Но в Словакии и в Италии пока ещё идёт противостояние намерению вакцинировать местное население «Спутником V».

Насколько я понимаю, уже более 50 стран мира разрешили в той или иной форме использовать российскую вакцину на своей территории. Мне понравилась цифра: полтора миллиарда человек живут в тех странах, где наша вакцина применяется. Эти люди уже ближе к тому, чтобы получить защиту нашей вакцины. Это очень весомая цифра. Чешский журналист похвалил российскую вакцину от COVID-19 © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Оптимистичный ли у меня прогноз? Да, человечество выживет, и не все итальянцы будут жертвами проволочек своих регуляторов. Вакцина, естественно, будет применяться. Итальянцы могут применять российскую вакцину в рамках своих чрезвычайных процедур, и этим обстоятельством они и будут пользоваться.

Поэтому региональная политика, когда речь идёт о конкретных людях, в данном случае об итальянцах, ближе итальянским чиновникам. Они будут защищать своих, то есть итальянцев.

Наша вакцина ещё будет применяться в комплексе с вакциной, произведённой компанией «АстраЗенека». У них с регистрацией должно быть всё в порядке.

Масса людей — полтора миллиарда человек — находится в зоне применения российской вакцины. Её, правда, ещё не получается произвести в достаточных количествах, чтобы все полтора миллиарда были вакцинированы.

В этом ключе одна-две-три страны ЕС, которые против применения «Спутника V», уже не столь существенны. Давайте просто посмотрим, сколько там сейчас живёт человек и какую часть от мирового ВВП они сейчас представляют. Наверняка их меньше, чем тех людей, которые живут в странах, которые разрешили использовать нашу вакцину.