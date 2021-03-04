В условиях когда ситуация временно стабилизировалась, Лукашенко будет стараться вернуться к прежнему положению вещей, то есть к многовекторности, считает историк и политолог Евгений Константинов

- Евгений, на Ваш взгляд, почему Лукашенко вновь заговорил об этом — о полной независимости Белоруссии? И говорит ли это о крахе реального Союзного государства Россия—Белоруссия?

— В том, что он об этом заговорил, нет ничего удивительного. Я уже ранее неоднократно заявлял, что белорусский режим просто использует Россию в своих собственных целях. В сфере Союзного государства за последние полгода ничего не сдвинулось с мертвой точки. Теперь же, когда ситуация временно стабилизировалась, Лукашенко будет стараться вернуться к прежнему положению вещей, то есть к многовекторности.

Это означает, что никаких подвижек в союзном строительстве ждать не приходится. Таким образом, Россия, высказавшись в поддержку диктатуры, не получила ничего, кроме удара по симпатиям белорусов. Что касается Союзного государства, то по факту его будущего с Лукашенко никто не видит.

- По словам Лукашенко, существуя как суверенное независимое государство, Белоруссия может выстроить систему отношений, которая будет мощнее, «нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий». Как вы считаете, как к подобным заявлениям отнесутся в Кремле?

— Можно справедливо задаться вопросом: что мешало ему 20 с лишним лет выстраивать подобную систему отношений? Очевидно, что белорусский режим просто блефует, все по-прежнему будет находиться на уровне пустопорожних обещаний.

Что касается Кремля, то его позицию в последнее время понять сложно. Местами она выглядит в глазах русофильских белорусов просто самоубийственной. Поэтому я не вижу никаких оснований считать, что Москва будет себя вести иначе, чем в прежние годы, то есть продолжит копать себе яму, поддерживая обанкротившийся режим.

- Учитывая заявления Лукашенко, будет ли он дальше пробовать выстраивать политику многовекторности?

— В данных обстоятельствах выстраивать многовекторность у него не получится. На Западе его уверенно объявили узурпатором, в ближайшее время позиция западных политиков не изменится.

Вместе с тем в этой ситуации я ничего хорошего не вижу и для России. Она по-прежнему будет выступать лишь донором, в то время как внутри республики никаких действий по популяризации союзных идей происходить не будет.

- Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию выразила мнение, что «режим Лукашенко» падет весной. В то же время сам Лукашенко заявляет, что никакого трансфера власти в Белоруссии быть не может. По вашим прогнозам, продолжится ли гражданское противостояние в Белоруссии в ближайшее время — весной и дальше? И чем это может закончиться — какой вариант вы считаете наиболее вероятным?

— Прогнозы Светланы Тихановской выглядят излишне оптимистично, учитывая то обстоятельство, что диктаторские режимы обычно держатся на штыках. В данном случае у Лукашенко есть прикормленная гвардия, которая будет давить любой протест, не останавливаясь ни перед чем. И чем сильнее будет нарастать недовольство, тем серьезнее будут репрессии.

Поэтому прежние протесты в мирном формате становятся чрезвычайно опасны для их участников. Безусловно, в рядах оппозиции есть много людей, готовых идти до конца, но мне страшно даже подумать, что может случиться, если Лукашенко почувствует реальную угрозу своему положению. Чем все это закончится, в настоящий момент не знает никто.