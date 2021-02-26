Президент Украины Владимир Зеленский только имитирует борьбу с олигархами, чтобы выгодно представить себя в глазах западных партнеров и общества, считает замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Илья Кива связал действия силовиков с давлением на «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Кроме того, силовики провели в помещениях компаний лидера украинского списка Forbes Рината Ахметова следственные действия. Было ли это обыском или выемкой документов, пока не сообщается.

Плюс ранее Офис генпрокурора объявил подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам «Приватбанка», принадлежавшего Игорю Коломойскому. Подозрения касаются растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и служебного подлога.

Своим мнением об этих событиях с изданием Украина.ру поделился замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов.

— Это показательные действия перед западными партнерами, в первую очередь перед новой администрацией Байдена. Зеленский решил устроить наезд на олигархов, показав, что он в доме хозяин, что он не марионетка олигархов, и что он их прессует.

Так как реальных последствий и угроз для всех вышеперечисленных фигур нет, то надо говорить, что это имитация борьбы с олигархами. Плюс это попытка показать украинскому обществу, которое сильно не любит олигархов, что у нас тут якобы народный президент, который с ними усиленно борется.

Но по факту за этой ширмой скрывается то, что все тендеры все равно выигрывают фирмы, связанные с Ахметовым или с Коломойским. У Ахметова все равно останутся схемы, связанные с углем, а у Коломойского — с электроэнергией.

Поэтому я бы все-таки говорил, что это имитация борьбы, а не реальное намерение Зеленского загнать олигархов за можай, как это сделал Путин в начале нулевых.