При Зеленском Горловку стали обстреливать больше, чем при Порошенко, рассказал в интервью интернет-изданию Украина.ру мэр Горловки Иван Приходько

- Иван Сергеевич, когда и где украинская сторона произвела обстрел Горловки?

— Обстрел начался в 4:15 утра в районе шахты им. Гагарина, потом обстрел и бой перекинулся на поселок 6/7. Кое-где были перебиты провода интернета. Пропала интернет-связь. Обстрел велся из тяжелой артиллерии и минометов 120-го калибра. За все время было выпущено около 100 мин 120 и 122 мм. Среди мирного и гражданского населения пострадавших, слава богу, нет. Нет и разрушений.

Есть один погибший и двое раненых из числа погибших Народной милиции ДНР. Бой шел с перерывами до 10 часов утра.

- С чем, по вашему мнению, связан этот обстрел

— Я мог бы связать это со вчерашними заявлениями СНБО, которые разрешают ВСУ открывать огонь. Но дело в том, что Украина и до этого не брезговала обстрелами, и в последние месяцы линия фронта ожила. Но вот так, чтоб с такой интенсивностью и так громко было, впервые только сегодня.

Обстрел совпал с заявлением (секретаря СНБО) Данилова, что частям ВСУ разрешено открывать огонь. Связано это или нет, точно не знаю, но лично я думаю, что связано.

- А Народная милиция открыла ответный огонь?

— Да, огонь на поражение был открыт. Журналист телеканала «Россия» Андрей Руденко рассказал в новостях, что точки, из которых велся обстрел, подавлены.

- После того как президентом стал Зеленский, обстрелов стало больше или меньше?

— Больше. Мне даже хочется задать вопрос президенту Украины: что для него родина? Что он вкладывает в это понятие? Что он, когда говорит, что мы террористы, вкладывает в эти слова? Пусть приведет хоть один пример террористического акта на территории, временно подконтрольной Украине.

Пока этот вопрос я не задал, но рано или поздно задам.