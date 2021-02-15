Александр Парецкий: Музыка победит и пандемию, и войну

Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с генеральным директором и художественным руководителем Донецкой государственной академической филармонии Александром Парецким

Донецкая областная филармония была открыта в январе 1931 года. В августе 1940 года в сопровождении симфонического оркестра Донецкой филармонии под управлением главного дирижёра Г.Р. Ступпеля в Славянске состоялось первое публичное выступление Мстислава Ростроповича, исполнившего концерт Сен-Санса для виолончели с оркестром.

2021 год — юбилейный для коллектива Донецкой филармонии. 90 лет преодолений и побед.



- Александр, в этом году культовому и известнейшему учреждению культуры Донецка исполнилось 90 лет. Расскажите о том, как отмечаете.

— Донецкую государственную академическую филармонию любят жители всей Донецкой Народной Республики. И за её пределами у филармонии тоже добрая слава. Мы получили поздравительные адреса почти от десятка российских филармоний. В таком внимании заслуга всех, кто когда-либо работал здесь, кто связан с филармонией сейчас. А потому юбилей нашей филармонии является важным событием в культурной жизни Донбасса, которое закономерно привлекает к себе пристальное внимание жителей Республики, наших коллег и друзей из России и других стран.



К празднованию 90-летия подошли основательно. В преддверии юбилейной даты, в Донецком республиканском краеведческом музее начала свою работу выставка «Здесь музыка живёт». В экспозиции представлены уникальные экспонаты, редкие исторические кадры, автографы, отзывы и пожелания именитых гастролёров. Также на выставке можно увидеть артефакты сценической жизни выдающихся артистов. С февраля в обращение вошёл тематический билет для проезда в общественном городском транспорте «90 лет Донецкой государственной академической филармонии».

Центральным юбилейным мероприятием стал Большой юбилейный концерт «ФИЛАРМОНИИ-90», который состоялся на сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балеты имени А. Б. Соловьяненко 5 февраля. Концерт стал своеобразным отчётом наших коллективов. Впервые за всю историю филармонии юбилейный концерт обобщил творчество почти всех оркестров и ансамблей, а их у нас свыше десяти.

В ближайшее время из печати выйдет брошюра «90 фактов о Донецкой филармонии», в которой нашли отражение многие интересные события, важные даты, знаковые вехи учреждения. В социальных сетях на страницах филармонии эти 90 фактов публиковались ежедневно в течение трех месяцев. Интерес к ним наших слушателей и подтолкнул к идее выпустить такое специальное издание.

- Александр, 90 лет, из которых 7 лет донбасской войны. Что было самого-самого выдающегося и запоминающегося за эти 7 лет?

— Многие помнят, что даже в самые острые моменты военного конфликта с Украиной филармония не прекращала свою работу. Главным событием 2014 года можно считать состоявшиеся концерты в День города и День шахтёра в рамках фестиваля «Донецкие самоцветы».

Дончане, видя расклеенные по городу афиши, не могли поверить, что в тех условиях концерты состоятся… А они состоялись и собрали полные залы в то время, когда улицы были пустыми, словно в безлюдном городе. Вообще «самое-самое» за 7 лет — это сам факт того, что филармония сохранилась и развивается.

Всего не перечислить, что было реализовано, ведь за это время, даже по самым скромным подсчётам, артисты филармонии подготовили и провели более полутора тысяч программ. Знаковыми событиями для нас стали концерты с участием таких именитых музыкантов, как Валентина Лисица (США), Михаил Рудь (Франция), Питер Сейврайт (Великобритания), Мигель Шебба (Аргентина), Николас Конн (США), Народный артист России Николай Луганский, и многих-многих других замечательных артистов. Каждый музыкальный фестиваль, который мы проводили за эти 7 лет, становился особенным событием. Благодаря всесторонней помощи и поддержке правительства и Министерства культуры Республики мы сумели сохранить традиционные фестивали, такие как «Донецкие самоцветы», «Прокофьевская весна», «Хрустальные струны», «Пиано-форум» и «Джаз-форум», «Благовест». Больше того, в год 60-летия со дня установки в филармонии органа мы впервые провели фестиваль органной музыки «Донецкая осень».

При поддержке Московской государственной академической филармонии мы постоянно радуем детвору и родителей программами из цикла «Сказки с оркестром». Большой популярностью у слушателей пользуется цикл «Негаснущие звёзды», набирает популярность новый авторский цикл Михаила Мартыненко «Джаз-клуб в Аметистовом». Нельзя не вспомнить и самый целительный цикл программ филармонии — авторский цикл выдающегося врача Донбасса, доктора медицинских наук, профессора Эмиля Яковлевича Фисталя «Музыка для здоровья»! Концерт симфонического оркестра на крыше высотки «Sky City», выступление Валентины Лисицы на платформе железнодорожного состава на станции Дебальцево, концерты духового оркестра у фонтана на центральной площади Донецка, десятки российских музыкантов, приезжающих к нам благодаря поддержке Министерства культуры Республики и общественной организации «Русский центр», — всё это и многое другое уже вошло в славную летопись филармонии и стало достоянием всего музыкального Донбасса.

Это парадокс, но даже ограничения, связанные с режимом повышенной готовности, помогли открыть новое. Мы стали первым учреждением культуры в Республике, которое в период действия мер повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции стало проводить онлайн-трансляции своих концертов. Мы провели 50 трансляций и два онлайн-марафона. Положительные отклики об этих концертах продолжают поступать в адрес филармонии до сих пор.

Так что смело можно сказать, что каждый концерт, каждый творческий порыв наших артистов и всех участников филармонической деятельности можно оценить как самый важный, самый интересный или самый ответственный. И мы благодарим наших слушателей, как давних, так и новых, за то, что они с нами!

- Александр, не стану сбивать пафос нашей беседы, спрошу: какие планы на следующие 90 лет?

— Мы намерены не сбавлять обороты нашей творческой, просветительской деятельности — это основное. В планах — прославлять своим искусством нашу Республику, Донбасс, наш любимый город. Увы, в наших реалиях планировать на такую далёкую перспективу — дело неблагодарное. Разве могли наши земляки, создававшие филармонию в 1931 году, подумать и представить, что через 10 лет начнётся Великая Отечественная война? Нет, конечно. А сколько планов было нарушено из-за эпидемии коронавируса! Тем не менее, хочется, чтобы как можно больше людей влюблялись в музыку, чтобы наши дети с удовольствием и радостью знакомились с богатством культурного наследия, отражённого в музыкальных шедеврах. И в планах филармонии приложить все усилия для того, чтобы высокий уровень культуры стал для жителей Республики нормой.

2021 год для филармонии пройдёт с именем уроженца Донбасса, нашего земляка Сергея Прокофьева. В рамках фестиваля «Прокофьевская весна» состоится почти 20 концертов с участием более десяти представителей академической музыки из Российской Федерации. Очень надеемся, что пандемия скоро отступит, и у нас будет возможность продуктивно и насыщено провести 2021 год, который Указом Главы Республики Дениса Владимировича Пушилина объявлен Годом русской культуры, — в этой связи у нас с Министерством культуры Республики обширные планы. А если говорить о далеко идущих планах, то, конечно, в ближайшие 90 лет (Смеётся.) филармония должна обзавестись новым концертным залом, соответствующим современным техническим, акустическим, архитектурным требованиям. Мы очень любим намоленную сцену Концертного зала имени Сергея Прокофьева, но на сегодняшний день она ограничивает наши возможности: хореографические постановки на ней недопустимы, полный состав симфонического оркестра не вмещается и т.д.

- Александр, о чём мечтаете?

— Анна, думаю, что мои мечты созвучны с мечтами многих сограждан. Главные мечты — это наступление мира и стабильности, победа над пандемией и процветание для всех нас. Я мечтаю о том, чтобы выражение «Донбасс — это Россия» обрело реальный смысл. Мечтаю о том, чтобы артисты Донецкой филармонии ездили с гастролями по всему миру, завоёвывая всё больше и больше сердец слушателей, а на нашей сцене выступали самые именитые гости! А если ближе к нашей повседневной деятельности, то всем коллективом мы мечтаем об обновлении базы музыкальных инструментов, об открытии музея филармонии, о новом концертном зале. Очень хочется, чтобы благосостояние Республики и всех её жителей постоянно возрастало. И чтобы прекрасная музыка звучала в наших сердцах!