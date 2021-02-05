«Обезжиривание» одних олигархов в интересах других, перераспределение их собственности среди государственных чиновников - вполне реальный сценарий следующего этапа «реформирования», считает украинский оппозиционный депутат Ренат Кузьмин

- Ренат Равельевич, Зеленский зачистил украинское информационное поле от оппозиционных телеканалов. Может ли следующим шагом стать зачистка Украины от олигархов? Цель: убрать из украинского пространство всё, что может стоять на пути американской команды, которая бы начала проводить на Украине широкомасштабные либеральные реформы.

— Украина является площадкой, на которой Запад проводит глобальные социально-экономические эксперименты. Украинцы в этих экспериментах, к сожалению, являются лишь подопытными кроликами.

При этом основной целью этих «либеральных реформ» является разграбление ресурсов, ограбление населения и уничтожение украинской государственности.

А «обезжиривание» одних олигархов в интересах других, перераспределение их собственности среди государственных чиновников — вполне реальный сценарий следующего этапа «реформирования».

- Если такое предположение с реформами верно, то куда бы украинские олигархи смогли сбежать, чтобы их не достало украинское и американское правосудие?

— При существующем положении вещей никто никуда не сбежит. Экстерриториальная юрисдикция США позволит отобрать у олигархов все их имущество. Особенно в свете глобальной цифровизации, которую власти многих стран выдают за величайшее достижение демократии.

На самом деле это цифровой капкан. Выбраться из него будет невозможно. Думаю, этот сценарий уже разработан и скоро будет запущен в реализацию, и скоро мы будем свидетелями большого передела собственности. Представители транснациональных корпораций, используя возможности правительства США, могут сделать нищими всех богатеев, кто хранит свои «кубышки» за границей.

Движимое и недвижимое имущество может быть конфисковано, как и счета в банках. Впрочем, скоро вы сами все увидите.



- Почему и как, несмотря на явные доказательства, закрыто уголовное дело по поводу Байдена-Порошенко (запись переговоров)?

— Потому что после силового, вооружённого захвата в 2014 году власти группой заговорщиков в Киеве законы и Конституция перестали действовать. Мотивацией для принятия решений служат коррупционные, политические и коммерческие интересы.

Правоохранительные органы и суды утратили самостоятельность, а государство — суверенитет. Страна находится под полным внешним управлением. А при таких условиях, как вы понимаете, решения принимаются уже не украинской властью и не в интересах украинского народа. К сожалению.