Ограничив работу ряда телеканалов, президент Украины Владимир Зеленский хотел продемонстрировать Вашингтону готовность идти дальше и делать больше, чем его предшественник Петр Порошенко, считает украинский политолог Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Андрей Золотарев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Вечером 2 января Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Санкции против Козака ввели на пять лет: нардепу ограничили право пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, а также запретили вывод капиталов за пределы Украины.

Телеканалы Медведчука прекратили работу и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

- Андрей, как вы оцениваете такой шаг Зеленского? Даже Порошенко на такое не решался.

— Не могу выступать адвокатом каналов Медведчука, поскольку я там давно под санкциями, — чтоб вы понимали, Медведчук и свобода слова — это оксюморон. Я это хорошо знаю еще с начала нулевых.

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк Леонида] Кравчука обернулась борьба с «Грависом», как усилия команды [второго президента Украины Леонида] Кучмы обуздать «Пятый канал» сделали его на тот момент самым рейтинговым среди информационных каналов. Вспомним, чем обернулось для [четвертого президента Украины Виктора] Януковича закрытие TBi.

Тем более что в 21 веке попытка перекрыть информационный канал ни к чему конструктивному не приводит, не дает позитивных результатов. Результаты борьбы с российскими телеканалами, запреты нашего Национального регулятора по борьбе с оппозиционными власти телеканалами, поскольку с провластными телеканалами Нацрада по определению не борется, — все это привело к радикальному уменьшению аудитории украинских телеканалов, росту количества спутниковых тарелок и уходу зрителей в интернет, потому что многие каналы смотрят на YouTube — те же российские и «112», ZIK и NewsOne.

Скорее всего, до [сооснователя Google] Сергея Брина они не доберутся, чтобы каналы Медведчука удалили из YouTube, и они будут вещать там. А учитывая то, что аудитория в городах на 2/3 охвачена интернетом, никаких бонусов Зеленскому это не принесет.

- А на какие бонусы он рассчитывал? Чего он хотел добиться этими санкциями?

— Зеленского раздражает падение его персонального рейтинга, его раздражает падение рейтинга «Слуги народа», которая оказалась на четвертом месте, и раздражает рост рейтингов Медведчука, [сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия] Бойко, Порошенко, [экс-премьера Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии] Тимошенко. Плюс информационно накачивается тема тарифов, а это самая токсичная и опасная для Зеленского тема, поскольку, в отличие от Донбасса и посадок, люди прекрасно помнят обещание Зеленского снизить тарифы вдвое. Чем это может обернуться для Зеленского, говорить не приходится.

Сергей Слободчук о закрытии каналов: В политическом плане Зеленский умножен на ноль © пресс-служба президента Украины

- А оценят ли США такое проявление стремления Зеленского показать свою готовность к сотрудничеству? Все-таки ограничение работы СМИ противоречит демократическим ценностям.

— Дело в том, что западные коллеги очень часто демонстрировали двойную мораль, равно как и украинская журналистская тусовка демонстрировала свою гнилость. В чем это выражается? Готтентотская мораль: когда трогают патриота — это преступление и ай-яй-яй, а если чудят патриоты, то всегда находятся оправдания даже самым неблаговидным их действиям. И здесь все будет зависеть от того, насколько грамотно и эффективно команда Медведчука сумеет найти партнеров среди прежде всего европейцев, которые помогли бы раскрутить эту тему.

- Как еще они могут защититься? Есть в этой ситуации юридические перспективы?

— Конечно, учитывая явность нестыковок с украинским законодательством решений СНБО, есть путь судебной отмены через Окружной административный или Верховный суд. Дело в том, что санкции не могут накладываться на гражданина Украины, тем более без приговора суда.

- Анонимный Telegram-канал «Карточный Офис» опубликовал фотографии переписки, которую депутат от ОПЗЖ Илья Кива вел во время заседания Рады. Там обсуждался вариант вывести из состава учредителей телеканалов Козака и сделать учредителями самих журналистов. Такой план может сработать?

Кость Бондаренко: Украина опустится в рейтингах свободы слова © РИА Новости, Нина Зотина

Другое дело — найти асимметричный ответ. Вряд ли Медведчук соберет в Киеве массовые акции протеста — не получится у них при всем желании. Остаются только уже названные варианты — юридический или внешний, поскольку практика закрытия каналов — это украинское ноу-хау, и тут можно найти достаточно авторитетных сочувствующих.

- Может ли Медведчук нанести удар по самому Зеленскому? Оппозиция уже заявила, что готовит импичмент Зеленскому. Может у нее что-то получиться на этом фронте?

— Нет, дело в том, что в этой Верховной Раде никак не набирается [голосов] для импичмента, тем более что закон об импичменте прописан так, чтобы этот импичмент нельзя было бы реализовать.

А вот что Зеленский сжигает мосты… Рано или поздно же все проходит, и президентская каденция когда-то заканчивается. И на среднесрочную перспективу он делает свое положение весьма проблематичным, поскольку какой мерой ты судишь, такой и тебя будут судить.

- Каковы дальнейшие шаги Зеленского? Говорят, что под угрозой также находится блогер Анатолий Шарий. Ждать ли и ему санкций?

— Присутствие Шария на каналах Медведчука, кстати, тоже раздражало. Кто может еще [оказаться под угрозой]? Каналы «НАШ» и «1+1», если отношения с [бизнесменом Игорем] Коломойским перейдут в фазу обострений. Порошенко уже прямо натравливает на канал «НАШ».