Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с главой Делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петром Толстым обсудила вопрос о недопустимости ущемления по языковому признаку на Украине и то, как в ПАСЕ реагируют на выпады делегации Украины в адрес российских парламентариев

С 16 января на Украине начался новый этап реализации закона о языке. Документ вступил в силу ещё в 2019 году, с этого времени постепенно, шаг за шагом, начал внедряться запрет русского языка. 1 сентября 2020 года исчезла последняя русская школа. В январе текущего года вступили с силу статьи, касающиеся сферы обслуживания и торговли.

- Пётр, несколько дней назад вы говорили, что Россия поднимет на январской сессии ПАСЕ в Страсбурге вопрос о недопустимости языковой тирании, насильственной украинизации, так как это очередной запрет, это нарушение прав человека — права общаться на родном языке в многонациональном государстве. На Украине русский язык является родным для миллионов граждан. Как вы считаете, в свете мировых русофобских трендов надо ли защищать не только людей, которые считают русский язык родным, но и сам русский язык?

— В защите прежде всего нуждаются права людей, которые говорят, пишут, думают на русском языке. На Украине и в любых других странах. Мы последовательно проводим политику защиты. Это касается и стран Балтии, и ряда других государств, в которых пытаются, зажмурившись, забыть русский язык, который по сути является их единственным конкурентным преимуществом в новой реальности. Скандал не помог. Как провалился демарш Украины против России в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Мой брат Владимир Толстой является советником президента, возглавляет Совет по русскому языку. Непосредственная работа Совета по русскому языку заключается в том, чтобы увеличивать количество людей с трёхсот миллионов, которые сейчас говорят на русском языке, до какой-то другой большей цифры. Это задача Совета по русскому языку: защищать, пропагандировать, развивать, они уделяют внимание употреблению русского языка за границей. В разрезе же проблематики ПАСЕ главное — это защита прав людей, которые говорят и думают по-русски. Соответственно через этих людей и будет осуществляться защита русского языка. Что касается развития русского языка в целом, я уверен, что язык будет развиваться, и дальше всё больше и больше людей в мире будут говорить по-русски.

- Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко во время недавнего заседания попытался вас оскорбить. Знаю, что Гончаренко презираем не только в России, а и даже в родной для него Одессе. А как реагируют даже не на выпады, а на выходки Гончаренко европейцы?

— Анна, к этому Гончаренко уже давно относятся как к клоуну, ещё со времён его появления в резиновых перчатках, когда он заявлял, что таким образом защищается от «токсичной России».

Конечно, мы считаем поведение Гончаренко недопустимым. Дело даже не в оскорблениях членов делегации и кого-то персонально, а в оскорблениях в целом в адрес парламента России, в адрес президента России, поэтому мы попросили руководство ассамблеи принять меры, передать это в комитет по этике.

Гончаренко всё это сделано было специально, он говорил всё это в последний день, когда его нельзя уже лишить слова по регламенту. То, что делает Гончаренко, конечно, цирк, но следует понимать, что это такой продуманный цирк. Заметьте, выступал он на русском языке, а не на украинском, несмотря на закон, который действует на Украине. Выступай он на украинском, его никто бы не понял.

- Пётр, Россия вернулась в ПАСЕ, как вы считаете, так ли уж необходимо России членство в ПАСЕ? Не кажется ли вам, что эта площадка недостаточно уровневая для России, что сама организация недостаточно влиятельная?

— На сегодняшний день у нас нет никаких площадок для диалога, кроме этой, поэтому мы считаем правильным эту площадку сохранять. Что касается уровня, то надо помнить, что эта площадка достаточно большая, она включает в себя сорок семь стран, на двадцать больше, чем Евросоюз. Мы считаем, что представление нашей позиции, нашей точки зрения очень важно, на сегодняшний день это единственный канал связи с Европой. Все другие каналы на сегодняшний день сами собой отвалились.

Ничего такого страшного нет, это каждый январь происходит — вся эта клоунада с полномочиями. Мы к этому относимся как к данности. У нас есть внешняя политика, её определяет президент России. Мы в данном случае работаем в рамках концепции внешней политики, которая определяется президентом, поэтому наша работа там — это работа на задачи, которые поставлены президентом России. «Это там вы граф Толстой»: Гончаренко опозорился в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

- Вы говорите, что уникальность ПАСЕ в том, что это единственная площадка, на которой происходит диалог России с западным миром. Насколько, по-вашему, конструктивен этот диалог?

— Он в принципе не особо конструктивен, тут для нас на сегодняшний день главное — это доносить нашу позицию до Запада в том или ином виде и разрушать те мифы и клише, которые сложились о нашей стране сегодня на Западе. Мы это последовательно делаем, конечно, это маленькая возможность, но её тоже надо использовать. Мы будем продолжать и наращивать работу на этой площадке для того, чтобы люди опирались на факты и знали правду, а не строили какие-то предположения на основе домыслов и клеветы.

- Какие мифы по поводу России уже были разрушены? Приведите, пожалуйста, пример.

— По каждому вопросу, по которому мы расходимся, мы доносим нашу точку зрения. И не просто доносим, а предоставляем её на основе фактов. Были дебаты по поводу Навального, по поводу НКО, по поводу ковида, мы везде предоставляем факты и говорим, опираясь только на факты. Это важно — говорить о фактах, которые существуют в реальности, а не опираться на то, что выдумывают средства массовой информации.

- Пётр, какие ближайшие планы, чего нам ждать?

— У нас есть много идей, каким образом мы будем действовать в будущем, конечно, мы будем в зависимости от повестки дня и ситуации выходить с предложениями докладов в том числе, кстати, и по защите русского языка на Украине. Будем участвовать в работе, которая связана с обсуждением роли искусственного интеллекта в Европе, прав людей во время эпидемии. Достаточно широко будут представлены социальные темы. Самое главное для нас — это разоружать тех болтунов, нападающих на Россию с точки зрения непроверенных и абсолютно идиотских мифов, которые распространяются сегодня на Западе.