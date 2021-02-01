Россия выступит против присоединения Соединенных Штатов к «нормандскому формату», уверен политолог Алексей Попов

Об этом Алексей Попов, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к нормандскому формату, так как недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе. К этой идее плохо относятся европейцы, в частности, это не поддерживают власти Германии. Как вы считаете, почему так?

— Во-первых, это все слухи. Надо разделять две вещи: присоединение собственно США к нормандскому формату и участие США в переговорах по Донбассу. Имею в виду не вообще периодические высказывания и затрагивание темы Донбасса, а участие американцев в консультациях с Россией на регулярной основе, которые были сначала с Нуланд, потом при Волкере, а потом этот механизм прекратился.

Как Зеленский Меркель обманул. Республики Донбасса освобождают пленных и возмущаются © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Зеленского американской компании HBO, то там видно, что он путает вот эти вот понятия. С одной стороны, он говорит о вовлечении американцев в нормандский формат, а когда идет речь о конкретизации, видно, что он хочет восстановления вот этого поста (спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины. — Ред.)

Во-первых, просто так войти в переговорный формат любой стране нельзя без согласия всех участников. Ясно, что Россия будет против этого.

И поэтому это просто фразы, которые показывают, что американцы заинтересованы в участии в переговорах по Украине.

- Почему в нормандский формат вошли, помимо России и Украины, Германия и Франция? Понятно, почему не США, но как же Великобритания как подписант Будапештского меморандума?

— Ну, а почему не вошла, например, Польша? Почему не вошел Китай? Потому что этот механизм изначально был создан четырьмя странами и показал свою эффективность, когда фактически лидерами этих стран были согласованы Минские соглашения в 2015 году. Они были согласованы в том же формате, в котором все эти люди первоначально встречались в июне 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки американских войск в Европе во время Второй мировой войны.

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Был создан нормандский формат, который показал свою относительную эффективность (или эффективность в определенных случаях). И он уже работает. Ну а для России ясно, что с участниками этого формата, с посредничеством Германии и Франции можно было договорится. И нет смысла привлекать какие-то другие стороны. Как привлечение каких-то других сторон может изменить позицию Москвы или Киева?

- Байден недоволен отсутствием прогресса в переговорах по Донбассу, но ведь США участвовали в обсуждении украинского вопроса с начала конфликта (осенью 2015 года Джеффри Пайетт, бывший послом США на Украине, заявлял, что Вашингтон не выступает в качестве участника Контактной группы, но обсуждает ситуацию с Киевом, Берлином и Парижем). Значит ли это, что Вашингтон не был заинтересован в мире на Украине?

— И США, и европейские участники нормандского формата, как показывают их комментарии, заинтересованы просто в том, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность, чтобы прекратилась российская поддержка Донбасса, чтобы на выборах в Донбассе одержали победу проукраинские силы.

США и европейские страны могут расходиться в каких-то тактических вопросах. Германию и Францию формальное вхождение США в нормандский формат, скорее всего, не устроит по той причине, что Россия с этим не согласится и это обрушит всю переговорную конструкцию.