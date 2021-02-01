Присоединение США к «нормандской четверке» ослабит позиции России и превратит Францию и Германию в статистов, считает украинский политолог Кость Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Константин Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

- Константин Петрович, желание расширить «нормандскую четверку» было еще у администрации Барака Обамы, но, как рассказывал в 2017 году замглавы МИД РФ Сергей Рябков, тогда против выступили европейцы. И сегодня, по данным Der Spiegel, власти Германии также скептически относятся к перспективе расширения «четверки» за счет США. Как вы думаете, почему?

— Дело в том, что включение Соединенных Штатов в игру на донбасском направлении предвидит тактические изменения формата — это уже будет не «нормандский формат», в какой-то другой, будет не четырехугольник, а пятиугольник.

Понятное дело, что тогда ослабнут позиции России, а Франция и Германия во многом потеряют свою субъектность. Они просто перестанут быть главными действующими лицами и превратятся в статистов. Поскольку все понимают, что война на востоке [Украины] — это противостояние между Соединенными Штатами и Россией, то, соответственно, и все, что происходит там с участием других игроков, уменьшает значение этих игроков, делает их статистами.

Ни США, ни ЕС, ни РФ понятия не имеют, что делать с Донбассом — Злобин © РИА Новости, Нина Зотина - А что означает присоединение Вашингтона к формату с точки зрения Киева?

— Украине был бы выгоден такой шаг, поскольку она усиливает свои позиции, как шестиклассник, который приводит брата-десятиклассника и говорит, что он теперь за меня будет решать вопросы с обидчиками.

Но понятное дело, что вряд ли согласится на изменение формата не только Германия, но и Россия. Поэтому сейчас включение США в этот формат может только усугубить проблему либо же заморозить ее.

- Вы сказали, что ситуация в Донбассе — это противостояние России и США. При этом отметили, что если Вашингтон войдет в «четверку», то позиции Москвы ослабнут. Разве, напротив, весь процесс урегулирования не сосредоточится тогда в их руках?

— Так в том-то и дело, нужен тогда двухсторонний диалог Вашингтон — Москва без участия других. Потому что, если есть «пятерка», и в этой «пятерке» существует позиция России, и эту позицию может в некоторой степени разделить Германия, но при этом нарушается паритет и, например, Украина, Франция и США выступают с общей позиции, то понятное дело, что с дипломатической точки зрения для России это невыгодно.

- Почему в таком случае вообще в «нормандский формат» вошли, помимо России и Украины, Германия и Франция, а не США и Великобритания как подписанты Будапештского меморандума?

Марионеточная власть: Азаров обвинил США в блокировании урегулирования в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

- При этом США тоже следили за ситуацией с самого начала конфликта: еще в 2015 году экс-посол США на Украине Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон участвует в обсуждении украинского вопроса с Киевом, Берлином и Парижем, хоть и не участвует в «нормандском формате». И вот теперь Байден заявляет, что недоволен отсутствием прогресса в переговорах по Донбассу. Значит ли это, что США в принципе не были заинтересованы в мире на Украине, раз не смогли повлиять на ситуацию?

— Будем говорить откровенно: Байден стоял у истоков этого конфликта. Байден был одним из тех, кто приезжал и освещал своим присутствием Майдан. Байден всячески высказывался по отношению к ситуации в Украине в самом начале конфликта. Байден, будучи вице-президентом, неоднократно посещал Украину, и каждый его визит сопровождался обострением на фронтах, поэтому сейчас он бы хотел каким-то образом показать, что при [экс-президенте США Дональде] Трампе ситуация никак не развивалась, а вот он сейчас найдет решение.