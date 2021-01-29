Риторика со стороны лиц из окружения Зеленского о ситуации с Дубинским ужесточается из-за желания президента заслужить доверие администрации Байдена, считает политолог Алексей Попов

Об этом Попов, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Ранее Верховная Рада на заседании повторно провалила голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. Хотя профильный парламентский комитет поддержал его назначение. До этого Витренко занимал эту же должность, но с приставкой «исполняющий обязанности», его назначили на экстренном заседании правительства.

- Алексей, сейчас в «Слуге народа» наблюдается кризис, связанный с проваленным голосованием за кандидатуру Витренко. Как считаете, этот кризис необратим?

— Понимаете, нарастание вот этих процессов создает перспективу, чтобы такой кризис стал необратимым.

Раньше они могли урегулировать конфликт: не подходит та или иная кандидатура, выясняется это закрытым голосованием внутри фракции — значит, она не выносится и кризис маскируется таким образом.

Спорный Витренко. Что не так с сыном «конотопской ведьмы» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Тем не менее, президент пытается переубедить, для него это принципиально. Но попытки переубедить ведут к повторению этой ситуации, к нарастанию кризиса, поскольку происходят вещи, которых раньше не было — значит есть тенденция, что это будет необратимо.

Но это в общем-то только тенденция, ведь положение большинства депутатов «Слуги народа» связано с тем, что они прошли в парламент за спиной Зеленского, благодаря его рейтингу. Без Зеленского абсолютное большинство этих депутатов если не никто, то весьма проблематичные политики, которым надо бороться за места в других списках, и непонятно, будут ли эти списки проходными.

Они не заинтересованы — и президент, и сами депутаты — в досрочных выборах и в развитии кризисных тенденций. И это дает шансы на то, что будут найдены какие-то договоренности. Но это логика намерений, а есть логика обстоятельств, которая пока что неблагоприятная для них.

- Сейчас, к слову, наблюдается резкое падение рейтингов и «Слуги народа», и Зеленского. Чем, по-вашему, это можно объяснить?

— Давайте посмотрим еще другие опросы, хотя сразу скажу, что КМИС — это самая авторитетная структура из работающих на социологическом рынке.

Крах «Слуги народа» Зеленского: сенсация, которой ждали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Зеленского на востоке Украины не может быть довольна языковыми нормами, которые вступили в силу.

Логично, что рейтинг вот настолько упал, хотя нужно посмотреть на подтверждение со стороны других социологических служб.

- А как вы считаете, может ли что-то «сшить» «Слугу народа» и вернуть ей позиции 2019 года?

— Ну, теоретически есть моменты, которые могут работать на ослабление этих тенденций. Допустим, если улучшится ситуация с пандемией — как в Украине, так и в мире, как-то оживится экономика.

Хотя опять-таки Украина здесь в невыгодном положении, потому что у нее хуже, чем в большинстве европейских стран, ситуация с вакцинацией. Но она будет принципиально важна, если заболеваемость и дальше будет оставаться значительной.

Экономическое оживление и подъем практически неизбежного, вызванного карантином спада может эти тенденции, о которых я говорил, смягчить. Но опять-таки не может идти речи о возвращении к рейтингам, которые были в 2019 году или в начале прошлого года. Речь идет о стабилизации и отыгрывании каких-то процентных пунктов.

- Еще вопрос по поводу фракции: как вы считаете, на фоне конфликта, связанного с Александром Дубинским, попавшим под санкции США, может ли сам Дубинский увести «под себя» часть ее членов?

— Тут ситуация сложная. Его исключение в связи с этой ситуацией было бы беспрецедентным, и, я думаю, некоторые депутаты, независимо от отношения к Дубинскому, не хотят голосовать, чтобы не создавать прецеденты, не ослаблять свою позицию и не усиливать так «соросят», которые и дальше будут указывать, кого исключать из фракции.

Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа» © Facebook, Teletriumf

Списочников можно лишать депутатского статуса, но они фактически могут солидаризироваться с Дубинским.

Тут просто тяжелая ситуация, которая будет работать на раскол фракции, она связана именно с этим делом, точнее с американским давлением. Если мы посмотрим на риторику лиц из окружения президента, то мы видим, что она постепенно ужесточается. Первая же реакция была у Подоляка, что это вообще не дело президента — это вопрос фракции. Но уже президент лично обращался к Дубинскому, и личное обращение произошло уже после вступления Байдена в должность президента. Значит, этот вопрос будет и дальше муссироваться.

Тут же в чем для Зеленского проблема? В том, что Байден может с недоверием относиться к нему, поскольку позиция украинских властей по поводу американских выборов видна на слушаниях, которые проходили в Конгрессе. Там видно, что если бы позиция американской администрации, тех людей, которые вели переговоры с Киевом, была консолидированная, если бы они действительно строго работали на Трампа, то у Зеленского делали бы такие заявления, которых хочет Трамп.

А кто встречался с Джулиани в Мадриде? Ермак. Кто вел переговоры по формулировкам заявления, которое должно было прозвучать от имени Зеленского, но не прозвучало? Тоже Ермак. Не Дубинский, а Ермак может быть главной целью администрации. И не случайно именно со стороны Ермака звучит сейчас наиболее угодная Вашингтону позиция в этом вопросе.

Если с Дубинским разберутся, Ермак может снять с себя подозрения, которые вполне могут быть в Белом доме.