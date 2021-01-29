Об этом Попов, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее Верховная Рада на заседании повторно провалила голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. Хотя профильный парламентский комитет поддержал его назначение. До этого Витренко занимал эту же должность, но с приставкой «исполняющий обязанности», его назначили на экстренном заседании правительства.
- Алексей, сейчас в «Слуге народа» наблюдается кризис, связанный с проваленным голосованием за кандидатуру Витренко. Как считаете, этот кризис необратим?
— Понимаете, нарастание вот этих процессов создает перспективу, чтобы такой кризис стал необратимым.
Раньше они могли урегулировать конфликт: не подходит та или иная кандидатура, выясняется это закрытым голосованием внутри фракции — значит, она не выносится и кризис маскируется таким образом.
Сейчас, по-моему, впервые была ситуация, когда кандидатура выносилась и проваливалась — именно из-за позиции «Слуги народа». Даже первый провал Витренко был признаком больших расхождений во фракции.
Тем не менее, президент пытается переубедить, для него это принципиально. Но попытки переубедить ведут к повторению этой ситуации, к нарастанию кризиса, поскольку происходят вещи, которых раньше не было — значит есть тенденция, что это будет необратимо.
Но это в общем-то только тенденция, ведь положение большинства депутатов «Слуги народа» связано с тем, что они прошли в парламент за спиной Зеленского, благодаря его рейтингу. Без Зеленского абсолютное большинство этих депутатов если не никто, то весьма проблематичные политики, которым надо бороться за места в других списках, и непонятно, будут ли эти списки проходными.
Они не заинтересованы — и президент, и сами депутаты — в досрочных выборах и в развитии кризисных тенденций. И это дает шансы на то, что будут найдены какие-то договоренности. Но это логика намерений, а есть логика обстоятельств, которая пока что неблагоприятная для них.
- Сейчас, к слову, наблюдается резкое падение рейтингов и «Слуги народа», и Зеленского. Чем, по-вашему, это можно объяснить?
— Давайте посмотрим еще другие опросы, хотя сразу скажу, что КМИС — это самая авторитетная структура из работающих на социологическом рынке.
Падение действительно очень резкое. Понятно, какие обстоятельства здесь накладываются. В первую очередь — тарифы. Часть населения недовольна локдауном, часть старого электората Зеленского на востоке Украины не может быть довольна языковыми нормами, которые вступили в силу.
Логично, что рейтинг вот настолько упал, хотя нужно посмотреть на подтверждение со стороны других социологических служб.
- А как вы считаете, может ли что-то «сшить» «Слугу народа» и вернуть ей позиции 2019 года?
— Ну, теоретически есть моменты, которые могут работать на ослабление этих тенденций. Допустим, если улучшится ситуация с пандемией — как в Украине, так и в мире, как-то оживится экономика.
Хотя опять-таки Украина здесь в невыгодном положении, потому что у нее хуже, чем в большинстве европейских стран, ситуация с вакцинацией. Но она будет принципиально важна, если заболеваемость и дальше будет оставаться значительной.
Экономическое оживление и подъем практически неизбежного, вызванного карантином спада может эти тенденции, о которых я говорил, смягчить. Но опять-таки не может идти речи о возвращении к рейтингам, которые были в 2019 году или в начале прошлого года. Речь идет о стабилизации и отыгрывании каких-то процентных пунктов.
- Еще вопрос по поводу фракции: как вы считаете, на фоне конфликта, связанного с Александром Дубинским, попавшим под санкции США, может ли сам Дубинский увести «под себя» часть ее членов?
— Тут ситуация сложная. Его исключение в связи с этой ситуацией было бы беспрецедентным, и, я думаю, некоторые депутаты, независимо от отношения к Дубинскому, не хотят голосовать, чтобы не создавать прецеденты, не ослаблять свою позицию и не усиливать так «соросят», которые и дальше будут указывать, кого исключать из фракции.
Я говорил о невыразительности депутатов от «Слуги народа», а Дубинский — это человек, очевидно чего-то добившийся, интересный журналист с хорошо подвешенным языком. Зеленскому как раз не выгодно иметь его в оппозиции. Он мажоритарщик, и исключить его из фракции никак нельзя, можно только исключить его из членов парламента.
Списочников можно лишать депутатского статуса, но они фактически могут солидаризироваться с Дубинским.
Тут просто тяжелая ситуация, которая будет работать на раскол фракции, она связана именно с этим делом, точнее с американским давлением. Если мы посмотрим на риторику лиц из окружения президента, то мы видим, что она постепенно ужесточается. Первая же реакция была у Подоляка, что это вообще не дело президента — это вопрос фракции. Но уже президент лично обращался к Дубинскому, и личное обращение произошло уже после вступления Байдена в должность президента. Значит, этот вопрос будет и дальше муссироваться.
Тут же в чем для Зеленского проблема? В том, что Байден может с недоверием относиться к нему, поскольку позиция украинских властей по поводу американских выборов видна на слушаниях, которые проходили в Конгрессе. Там видно, что если бы позиция американской администрации, тех людей, которые вели переговоры с Киевом, была консолидированная, если бы они действительно строго работали на Трампа, то у Зеленского делали бы такие заявления, которых хочет Трамп.
А кто встречался с Джулиани в Мадриде? Ермак. Кто вел переговоры по формулировкам заявления, которое должно было прозвучать от имени Зеленского, но не прозвучало? Тоже Ермак. Не Дубинский, а Ермак может быть главной целью администрации. И не случайно именно со стороны Ермака звучит сейчас наиболее угодная Вашингтону позиция в этом вопросе.
Если с Дубинским разберутся, Ермак может снять с себя подозрения, которые вполне могут быть в Белом доме.