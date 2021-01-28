Любой разговор о конституционных реформах в Беларуси должен предваряться освобождением политзаключённых, расследованием убийств и пыток в СИЗО на Окрестина, началом регистрации новых политических партий и чёткими сроками новых выборов, считает сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы "Союз" Станислав Бышок

- Станислав, в середине февраля пройдет Всебелорусское народное собрание, где, как предполагается, Лукашенко объявит об основных направления конституционной реформы. Многие наблюдатели считают, что верить в серьезность этого мероприятия нельзя, так как принимать участие в нем будут «манекены» и «марионетки», специально отобранные АП белорусского президента люди, роль которых сводится к одобрямсу того, что предложит Лукашенко, а не к серьезной работе над поправками к основному закону. Так ли это, по-вашему?

— Перефразируя заслуженного российского государственного деятеля, можно сказать, что Всебелорусское народное собрание не место для дискуссии. Естественно, никто не ожидает, что на мероприятии случатся какие-то откровения, пройдут оживлённые дискуссии, будет представлен широкий разброс мнений по ключевым вопросам настоящего и будущего Беларуси.

Если и раньше диалога не было, то нечего и начинать. Есть мнение, что вот сейчас-то действующий президент Лукашенко одумался, перевернул страницу и решил не понарошку, а по-настоящему слушать малых сих. Но политический процесс — это не концерт в филармонии, где нужно слушать, и даже не сейшен в рок-клубе, где можно и нужно ещё и подпевать, и подтанцовывать. Это несколько сложнее.

Лояльные действующей власти эксперты (правильнее сказать — комментаторы, экспертизы здесь никакой нет) расскажут, что собрание представляет всю республику, ведь участники были выдвинуты трудовыми коллективами. Иными словами, будет рисоваться такая картинка, в которой всё хорошо, и всё раньше тоже было хорошо, а те, кто сомневается, либо отщепенцы, либо агенты влияния внешних сил.

С августовскими президентскими выборами ведь аналогичная история была: вот вам оппозиционный кандидат Тихановская, за неё проголосовало 10%, результаты утверждены Центризбиркомом, так на что вы жалуетесь? Как говорил Ленин, формально правильно, а по сути издевательство. Очевидно, активная часть белорусского общества не будет удовлетворена традиционным формализмом.

- Почему до сих пор на всенародное обсуждение не вынесен проект поправок? С чем это связано? Это ли не лишнее подтверждение мнения о том, что Лукашенко готовит косметические «реформы», а не полноценную реформу?

— Если вы всерьёз убеждены, что у вас всё в порядке, а массовые оппозиционные выступления — это инспирированная извне история, которую уже удалось погасить, то понятно, что и реформы вам кажутся какой-то необязательной блажью. Зачем менять то, что и так прекрасно работает? Есть, конечно, некоторый шанс, что прямое столкновение Александра Лукашенко с народной нелюбовью, в частности, во время приезда на один из бастующих заводов, заставило его поменять взгляд на вещи. Но это, разумеется, всё спекуляции, не имеющие отношения к политической науке.

Официозные комментаторы рассказывают, что в президентской администрации собрали десятки тысяч предложений по конституционным реформам и каким-то образом эти предложения обрабатывают. Так это или нет, мы не знаем, хотя лично сильно сомневаемся. Тем не менее, даже если предположить, что некий магический конституционный процесс, скрытый от глаз посторонних, и происходит в высоких кабинетах, это никак не объясняет отсутствия в публичном пространстве хотя бы кусочка обновлённой конституции. Собственно, всё, что происходит в формате спецоперации, как инаугурация президента или подготовка конституционной реформы, вызывает понятное недоверие.

- Считается, что цель конституционной реформы — перераспределение полномочий, которые были сосредоточены в руках президента, но никто ничего не знает, что будет предложено. Какие бы вы предложили изменения в Конституции? Считаете ли вы, что Белоруссия из президентской республики должна стать парламентско-президентской, и что премьер-министра должен назначать не президент, а коалиция партий, составляющая большинство?

— В «донавальные» времена (старожилы помнят, что был и такой период) у российской демократической оппозиции был лозунг «Соблюдайте свою Конституцию!». Говоря языком политологии, речь шла о подотчётности власти обществу — не о том, что конституция плохая или флаг в стране какой-то неправильный, а в том, что основной закон страны должен исполняться, в том числе в пунктах, гарантирующих права и свободы граждан.

Ровно такие же требования сегодня предъявляет к власти значительная часть белорусского общества, его активная часть — гражданское общество. Главные требования — отставка президента, свобода политической активности, в том числе через создание политических партий, освобождение политзаключённых, новые парламентские и президентские выборы, расследования преступлений против личности. А власти на всё это ответили: да-да, мы вас поняли, хотя вы и инспирированы внешними силами и вообще тунеядцы, будет вам конституционная реформа. Здесь вспоминается известная юмореска Райкина про колёса и насосы: «Куры передохли, высылайте новый телескоп».

Иными словами, указанные вами в вопросе варианты изменений в белорусской конституции представляются вполне адекватными. Я бы добавил ещё переход к однопалатному парламенту, формируемому на пропорциональной основе. Компактным и культурно гомогенным странам, как Беларусь, мажоритарную систему я бы вообще не рекомендовал. Но, повторюсь, вопрос не в этом, а в том, что люди требовали вовсе не этого.

- В течение 20 лет в Белоруссии не зарегистрирована ни одна из партий. Почему? Не кажется ли вам, что без нормального и полноценного функционирования партийной системы говорить о демократии нельзя?

— Ни в каких международных рейтингах Беларусь не значится ни как демократическая, ни как свободная страна. Разумеется, одна из причин такой позиции республики — в фактическом моратории на регистрацию новых политических партий.

Почему партии не регистрировались? Стыдный официозный ответ: были неправильно оформлены документы или съезд прошёл с нарушениями. Реалистический ответ: во-первых, потому что могли не регистрировать, а во-вторых, потому что в рамках существующего в Беларуси политического режима — назовём его, как нас учит Екатерина Шульман, гибридным — и не нужно большое количество партий, даже симулятивных. Официально зарегистрировано полтора десятка — и хватит. За ними же ещё присматривать нужно, а то вдруг кто-то решит, что он не игрушка, а человек, право имеющий?

Власти захочется, опять же, равных правил игры, политического участия и прочих буржуазных западных фантомов. Хотите как в Америке? Да посмотрите, там у самих выборы фальсифицируются (на самом деле нет) и джорджи флойды регулярно линчуются. Плюс тотальное ожирение, ЛГБТ и шутинги. Вы этого хотите для нашей республики?!

- Какие бы вы предложили провести конституционные изменения, если бы вас об этом попросил Лукашенко?

— Я предложил бы общеполитический пункт о курсе Республики Беларусь на интеграцию с Российской Федерацией в рамках Союзного государства. Кстати, самой России стоило бы включить аналогичный пункт в рамках недавних конституционных изменений.

Вместе с тем, разумеется, любой разговор о конституционных реформах в Беларуси должен предваряться освобождением политзаключённых, расследованием убийств и пыток в СИЗО на Окрестина, началом регистрации новых политических партий и чёткими сроками новых выборов.